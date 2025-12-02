Michele Emiliano in lacrime ha salutato i dipendenti regionali

Emiliano ha fatto gli auguri al suo successore Antonio Decaro : "Mi permetterete anche di fare i miei auguri al presidente eletto Antonio Decaro, di fargli l'augurio di potere vivere questa esperienza con pienezza, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico perché ne vale la pena"

“E’ una giornata molto emozionante per me. Ho la stessa serenità di quando ti laurei o vinci un concorso, per me ovviamente quello in magistratura, il senso di aver compiuto il proprio dovere e di averne tratto beneficio dal punto di vista della forza interiore. Mi sento molto forte grazie a tutti i pugliesi e a tutte le persone che mi hanno aiutato a fare questo lavoro così importante”. ha affermato Michele Emiliano, presidente uscente della Regione Puglia al termine dell’ incontro di commiato nella sede del Consiglio a Bari con dipendenti della Regione, consiglieri e dirigenti regionali, rivolgendosi ai quali che lo hanno accolto con un tifo da stadio intonando “c’è solo un presidente” dinnanzi al quale Emiliano ha fatto non poco fatica a parlare e a trattenere le lacrime senza nascondere la sua palpabile commozione, nel discorso di apertura ha detto: “Vi voglio bene. Vorrei dire a tutti voi che ho una serenità d’anima assoluta. E’ come se avessi finito la scuola conseguendo una licenza o una laurea. Come sempre accade quando hai fatto bene il tuo lavoro io ho voglia di continuare a farlo” .



“Molti parlano male della politica perché non l’hanno compresa fino in fondo – ha detto Emiliano – io stesso ho cominciato tardi ed ero uno di quelli che al bar dello sport forse parlava male dei politici perché non mi rendevo conto invece della capacità che abbiamo avuto, anche noi nel consiglio regionale, di discutere fino in fondo delle cose importanti, anche in maniera molto concitata alcune volte, con atti molto forti ma con la finalità di trovare una soluzione e di prendere una decisione. Provate a immaginarsi se non ci fossero le istituzioni, se non ci fossero le regole, se non ci fossero tutte le persone che oggi sono qui in questa Agorà pronti a battersi per il rispetto delle regole e per trovare la soluzione a ciascuno dei problemi di ogni essere umano, sia che sia nato qui sia che venga da un altro luogo. Abbiamo accolto tanti bambini che vengono da luoghi di guerra, in particolare dalla Palestina nell’ultimo periodo abbiamo accolto gli studenti che non riuscivano a studiare nei loro Paesi e abbiamo cercato di dare il segno di come la Regione Puglia intende affrontare il futuro”. ha affermato l’ormai ex presidente della Regione.

Emiliano ha quindi fatto gli auguri al suo successore Antonio Decaro : “Mi permetterete anche di fare i miei auguri al presidente eletto Antonio Decaro, di fargli l’augurio di potere vivere questa esperienza con pienezza, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico perché ne vale la pena. Ogni sacrificio personale che ciascuno di noi, e anche io in parte, abbiamo fatto per vivere nelle istituzioni credo di poter dire a nome di tutti che ne valeva la pena. Valeva la pena ogni sacrificio, ogni uscita di casa troppo mattutina lasciando i propri affetti a casa, ogni discussione, ogni contrasto, ogni litigata qualche volta perché abbiamo tutti insieme cambiato il destino di una regione”. ed ha nuovamente ringraziato i dipendenti della Regione.