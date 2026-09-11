Meteo, temporali e crollo delle temperature, nel weekend torna il sole

Una saccatura spazza la Penisola: piogge al Centro-Nord e calo termico su tutta Italia. Poi la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. Le previsioni

Meteo Italia, scatta l’allerta: una violenta saccatura depressionaria spazza la Penisola portando temporali, nubifragi e un generale calo delle temperature, che risulteranno in diminuzione su tutta Italia con valori in linea con le medie del periodo o localmente al di sotto. Dopo i fenomeni al Nord, il maltempo sferza ora il Centro e i settori tirrenici, per poi muoversi verso il Sud e i Balcani. Nel fine settimana è atteso un miglioramento grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre, ma i modelli non escludono un nuovo affondo perturbato per la prossima settimana. Ecco le previsioni dettagliate per oggi e domani.

Una saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centrale portando un’intensa fase di maltempo sull’Italia. Nella giornata di ieri, violenti fenomeni hanno interessato le regioni settentrionali mentre nelle prossime ore il maltempo si sposterà anche verso il centro Italia.

Nella giornata odierna, attesi temporali e locali nubifragi su Nord-Est e settori centrali tirrenici. Tra venerdì e sabato, invece, le previsioni parlano di una saccatura in movimento verso i Balcani con residua instabilità che interessa soprattutto i settori adriatici e le regioni del Sud.