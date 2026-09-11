MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Settembre 2026 07:24
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Settembre 2026 07:24

Meteo, temporali e crollo delle temperature, nel weekend torna il sole

  • Meteo, Rubriche
Una saccatura spazza la Penisola: piogge al Centro-Nord e calo termico su tutta Italia. Poi la rimonta dell'Anticiclone delle Azzorre. Le previsioni

Meteo Italia, scatta l’allerta: una violenta saccatura depressionaria spazza la Penisola portando temporali, nubifragi e un generale calo delle temperature, che risulteranno in diminuzione su tutta Italia con valori in linea con le medie del periodo o localmente al di sotto. Dopo i fenomeni al Nord, il maltempo sferza ora il Centro e i settori tirrenici, per poi muoversi verso il Sud e i Balcani. Nel fine settimana è atteso un miglioramento grazie alla rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre, ma i modelli non escludono un nuovo affondo perturbato per la prossima settimana. Ecco le previsioni dettagliate per oggi e domani.

Una saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centrale portando un’intensa fase di maltempo sull’Italia. Nella giornata di ieri, violenti fenomeni hanno interessato le regioni settentrionali mentre nelle prossime ore il maltempo si sposterà anche verso il centro Italia.

Nella giornata odierna, attesi temporali e locali nubifragi su Nord-Est e settori centrali tirrenici. Tra venerdì e sabato, invece, le previsioni parlano di una saccatura in movimento verso i Balcani con residua instabilità che interessa soprattutto i settori adriatici e le regioni del Sud.

Le temperature risulteranno in generale diminuzione su tutta l’Italia, con valori in linea con le medie del periodo o localmente poco al di sotto. Rimonta dell’anticiclone delle Azzorre  nel corso del fine settimana con tempo più stabile a partire dal nord. A seguire la Penisola potrebbe restare sul bordo dell’alta pressione con instabilità soprattutto al centro-sud e temperature senza troppe variazioni. Non si esclude, con gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, un nuovo affondo perturbato per la prossima settimana.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

L' Opas di Poste Italiane ha raggiunto il 66,627% di Telecom Italia
11 Settembre, 2026
Emma Bonino è morta: aveva 78 anni
11 Settembre, 2026
Ilva, no alla sospensiva: la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo
11 Settembre, 2026
Il mafioso Giovanni Brusca: "Le stragi del 1992-93 per aiutare Berlusconi". Il legale dei Berlusconi: "Già provata la sua inattendibilità"
10 Settembre, 2026
Riesame conferma aggravante metodo mafioso Lavitola resta in carcere per il caso Ranucci
10 Settembre, 2026
“Se mi cacciano dalla Rai…Ma voglio continuare a fare inchieste”. Ranucci si candida, anzi no
09 Settembre, 2026
Cerca
Archivi
L' Opas di Poste Italiane ha raggiunto il 66,627% di Telecom Italia
11 Settembre, 2026
Emma Bonino è morta: aveva 78 anni
11 Settembre, 2026
Meteo, temporali e crollo delle temperature, nel weekend torna il sole
11 Settembre, 2026
Ilva, no alla sospensiva: la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo
11 Settembre, 2026
Il mafioso Giovanni Brusca: "Le stragi del 1992-93 per aiutare Berlusconi". Il legale dei Berlusconi: "Già provata la sua inattendibilità"
10 Settembre, 2026

Cerca nel sito