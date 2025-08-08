MENU
8 Agosto 2025
8 Agosto 2025

Meloni: “Confermato il primato dell’Italia”. Pnrr, via libera alla 7^ rata

  • PrimoPiano
Per il conseguimento di tutti gli obiettivi previsti la prossima erogazione sarà pari a 18 miliardi di euro

La Commissione europea ha approvato oggi l’erogazione della settima rata del Pnrr, pari a 18,3 miliardi di euro, in seguito al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti”. Lo scrive su X, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Si tratta – sottolinea la premier – di un risultato importante, che conferma il primato dell’Italia nell’attuazione del Piano e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi con determinazione, serietà e spirito costruttivo. Avanti cosi’. Per un’Italia sempre più forte e protagonista

L’Italia ha ricevuto oggi dalla Commissione europea il pagamento della settima rata del Pnrr pari a 18,3 miliardi di euro, che porta a oltre 140 miliardi di euro la somma complessivamente incassata. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il pagamento, prosegue la nota, segue la valutazione positiva della Commissione, adottata lo scorso 1 luglio, conseguente al raggiungimento di 64 obiettivi, distinti in 31 milestone e 33 target, tra i quali figurano importanti riforme come la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pubblica Amministrazione e la revisione del servizio civile universale.

L’incasso della settima rata fa seguito alla presentazione della richiesta di pagamento dell’ottava rata che, nei prossimi mesi, consentirà all’Italia di superare quota 153 miliardi di euro, circa il 79% della dotazione finanziaria complessiva del Piano, a riprova del conseguimento di tutti gli obiettivi programmati. Tra gli obiettivi conseguiti con la settima rata, prosegue Palazzo Chigi, figurano numerosi investimenti strategici tra cui l’implementazione delle infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica (SA CO I.3 e Tyrrhenian link), il potenziamento della flotta di autobus e di treni a emissioni zero per il trasporto regionale, dei nodi metropolitani e dei principali collegamenti nazionali, la riqualificazione di molte stazioni ferroviarie, oltre a misure significative per la cybersicurezza e per una migliore gestione delle risorse idriche.

Di particolare rilievo in campo Salute l’attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), che hanno superato il target europeo delle 480 previste, il conferimento di 55.000 borse di studio agli studenti meritevoli meno abbienti per l’accesso all’Università, di 7.200 borse di dottorato nei settori della ricerca, della PA e della cultura e di 6.000 borse di dottorato innovative dedicate alle imprese.

Nelle prossime settimane, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, con le Amministrazioni titolari degli interventi e con gli Enti territoriali, proseguirà l’impegno del Governo per conseguire gli obiettivi delle ultime due rate, anche attraverso l’adeguamento del PNRR al nuovo contesto geopolitico e alle attuali sfide economiche.

