Maxi ispezione dei Carabinieri nell’ ex hotel Astor a Firenze: nessuna traccia della bimba scomparsa

E’ stato ispezionato oggi da cima a fondo per sette ore, dalle 9 alle 16, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi, i carabinieri del Ros, del Sis e la squadra “Silent team” dei Gis , l’ex hotel Astor in via Maragliano nella zona nord di Firenze ma non è stata rinvenuta alcuna traccia della giovane bambina peruviana Mia Kataleya Chiclio Alvarez . La maxi perquisizione della struttura è stata possibile in quanto ieri è stata completamente sgomberata dai 132 occupanti abusivi erano, di cui 42 erano bambini.

Al sopralluogo all’interno dello stabile sgomberato di via Maragliano hanno partecipato anche due tecnici del Gis (Gruppo d’Intervento Speciale), esperti nell’uso di apparati tecnici ad alta tecnologia.

Un telefono cellulare è stato trovato in un cassonetto di rifiuti all’esterno dell’ex hotel Astor a Firenze, dove è scomparsa la piccola Kata lo scorso 10 giugno. Il telefono è stato individuato questa mattina durante lo svuotamento dei cassonetti ed è stato acquisito dagli investigatori che hanno svolto un nuovo sopralluogo nell’ex albergo occupato.

I carabinieri hanno individuato la telecamera di un privato cittadino che inquadrava completamente l’ingresso di un’area adiacente al cortile dell’ex hotel Astor a Firenze, dove viveva Kataleya prima di scomparire. Secondo gli inquirenti se qualcuno si fosse allontanato da quell’area, scavalcando il muro di cinta del cortile dello stabile che era occupato, la telecamera avrebbe dovuto inquadrarlo e riprenderlo.

Nel pomeriggio odierna è stata trovata anche una botola che si trova nel cortile dove la bambina spesso giocava, che conduce alle fondamenta dello stabile con un dedalo di corridoi angusti. Passaggi che sono stati inspezionati, ma anche qui nessuna traccia della bambina. Al momento è’ stato controllato sinora il 50% della struttura. Le ricerche si sono interrotte e riprenderanno domattina lunedì 19 giugno .

Il generale in congedo Garofano nominato consulente

Il generale in congedo Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, che è stato nominato consulente dagli avvocati Sharon Matteoni e Filippo Zanasi, legali dei genitori della piccola Kata, Katherine Alvarez Vasojes e Miguel Angel Chicllo Romero. Le dichiarazioni di Garofano: “Presto un sopralluogo, se autorizzato, il tempo trascorso va nella direzione di esiti gravi“. “Per adesso posso parlare solo in base all’esperienza e a quello che ho visto – aggiunge l’ex-alto ufficiale -. Il rischio che la bimba possa essere stata nascosta lì dentro c’è, e le operazioni di oggi con i carabinieri del Gis e del Ros andavano fatte perché non si può lasciare niente di intentato. Certo il tempo trascorso va purtroppo nella direzione di esiti gravi della vicenda ma resta aperta l’ipotesi che il sequestro sia maturato nell’ambito di una guerra per il controllo delle stanze tra fazioni e, in questo caso, la bambina, viva ma segregata, servirebbe al ricatto”.