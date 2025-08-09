MENU
Lutto al DG dell’ASL Taranto Colacicco

  Cronaca Puglia, Cronache
Il consiglio di amministrazione insieme alla Direzione editoriale ed al Direttore responsabile del corriere del giorno, sono vicinI al commissario Colacicco ed ai suoi familiari.

Dolore e cordoglio nella sanità in terra jonica a Laterza per lil decesso della moglie del commissario straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che era anche madre di Salvatore Colacicco, attualmente assessore comunale all’Agricoltura del Comune di Laterza . La dipertita della signora Colacicco ha suscitato profondo dolore e dispiace n ambito istituzionale, e nella cittadinanza che la conosceva e stimava.

Il consiglio di amministrazione del nostro giornale, insieme alla Direzione editoriale ed al Direttore responsabile, sono vicine al commissario Colacicco ed ai suoi familiari.

