L’omaggio a Gianluca Vialli, sugli spalti del Chelsea a Stamford Bridge

di Alessandra Monti

Il Chelsea ha ricordato Gianluca Vialli prima del fischio d’inizio del match contro il Crystal Palace, in occasione della prima partita di Premier League allo Stamford Bridge dopo la morte dell’ex attaccante e allenatore dei Blues, scomparso a Londra lo scorso 6 gennaio. Sulle tribune di Stamford Bridge sono stati esposti due grandi striscioni che riprendevano le strofe del coro dedicato al calciatore italiano dai tifosi del Chelsea. La prima in blu (“Quando la palla finisce in fondo alla rete all’Old Trafford“), la seconda con lo sfondo del tricolore italiano: “Quando i suoi gol illuminano il cielo, c’è una lacrima nei miei occhi“.

Tutti i giocatori del Chelsea sono scesi in campo con la scritta “Vialli” sulla maglia nel riscaldamento. Gianluca Vialli è stato ricordato con un toccante minuto di raccoglimento .