L’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio per Gedi respinta da Elkann: “140 milioni e sono pronto a rilanciare”

L'azionista di Delfin fa sapere di aver presentato un'offerta per il gruppo editoriale, ed è pronto a rilanciare

Leonardo Maria Del Vecchio, azionista con il 12,5% di Delfin, la holding lussemburghese di famiglia, che fa capo dell’impero economico collegato a EssilorLuxottica ha dichiarato al Sole 24 Ore di aver presentato un’offerta con la sua Lmdv Capital, al gruppo Gedi, la società editoriale che possiede La Repubblica e La Stampa e tramite la controllata Elemedia le radio Deejay, Capital e M2O mentre era in corso la trattativa con il gruppo Antenna dell’armatore greco Theo Kyriakou, che vanta un importante socio finanziario come il fondo sovrano Pif dell’Arabia Saudita,: “Ho messo sul piatto 140 milioni per investire e rilevare il Gruppo Gedi e lo ho fatto rispettando la tempistica dettata dall’offerente. Ero pronto a rilanciare ancora. Ma la proprietà di Gedi alla fine ha fatto una scelta diversa. Che rispetto“.

Del Vecchio ha dichiarato al quotidiano economico-finanziario controllato da Confindustria che ha sempre pensato di investire nell’editoria. “Non tanto per la profittabilità del business ma perché ritengo che sia essenziale garantire l’informazione autorevole e di qualità di rimanere in una posizione centrale, soprattutto per le nuove generazioni che non hanno più riferimenti chiari a cui ispirarsi ma sono travolte dal mondo dei social declinato in tutte le molteplici forme, da TikTok ai social media. L’informazione libera, plurale, indipendente è un pilastro fondamentale per il futuro del nostro Paese“.