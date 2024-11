Lite violenta in casa fra Wanda Nara ed Icardi ormai ai ferri corti: la denuncia contro il calciatore

di Silvia Signore

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per violenza di genere dopo un’accesa lite con il suo ex a Buenos Aires: a rivelarlo è stato il programma ‘Los Angeles de la Mananà dell’emittente America Tv, raccontando che venerdì 15 novembre l’ex capitano dell’Inter dovrà comparire in tribunale. L’attaccante del Galatasaray da lunedì scorso si trova in Argentina dopo la rottura del crociato e avrebbe incontrato la 37enne showgirl, madre delle sue due figlie, e si è trasferito nell’appartamento di cui sono comproprietari.

Lì si sarebbe verificato “un evento violento”, “una cosa grave” secondo il racconto del giornalista Angel de Brito che ha dato notizia della denuncia presentata dall’avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld. Wanda è tornata da una breve vacanza con il suo nuovo compagno, il 24enne rapper argentino L-Gante (il suo vero nome è Elianngel Valenzuela) del quale sarebbe incinta, e ha trovato a casa Icardi con le sue figlie”: “Era tardi e Isabella e Francesca dormivano, Wanda e Mauro hanno avuto una forte discussione e lui ha cercato di impedirle di andarsene ma lei ha preso le sue cose ed è riuscita a scappare“.

Nell’edizione del 13 novembre di “LAM”, programma trasmesso da America TV, i conduttori Angel de Brito e Pepe Ochoa hanno affermato che la showgirl argentina avrebbe denunciato il calciatore del Galatasaray per violenza di genere e furto, richiedendo inoltre che l’ex marito lasciasse l’appartamento situato nel Castello Libertador. Questa informazione è emersa dopo che Wanda ha condiviso una storia su Instagram dalla sua casa di Nordelta, acquistata dopo la separazione da Maxi Lopez.

L’indomani la conduttrice del programma ‘Bake Off’ su Telefe ha ottenuto un’ordinanza urgente di sfratto che è stata notificata a Icardi ma l’attaccante ex Sampdoria e Inter l’ha ignorata. Quando successivamente è tornata in casa per contestare questo comportamento al suo ex, “le cose le sono sfuggite di mano”: lui avrebbe preteso di restare con le figlie e la lite sarebbe diventata violenta. Wanda Nara ha anche denunciato la scomparsa di 70.000 dollari.

Wanda Nara e la relazione con L-Gante: le rivelazioni in tv

Nei giorni scorsi Wanda Nara ha ufficializzato la sua relazione con il rapper L-Gante , alimentando voci su una possibile gravidanza dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle. La giornalista Yanina Latorre ha svelato il contenuto di una presunta conversazione avuta con l’imprenditrice argentina: “Wanda è infastidita dall’essere giudicata per essere uscita con un ragazzo di 24 anni. Mi ha detto: ‘So che è diverso da me, che si esprime in modo diverso, che ha un modo diverso di vivere, ma io mi sono innamorata’“. Poi ha aggiunto: “Mi ha detto che è una relazione seria, che è cresciuta e ne ha parlato con lui che ha bisogno di definire i titoli, di fissare date e un legame. È la fidanzata di Elian, a chiunque piaccia. Hanno una data per festeggiare il loro anniversario. Si sono fidanzati il giorno prima della festa di Bake Off, 11 giorni fa“…

Wanda Nara è davvero incinta di L-Gante?

Intanto cresce il mistero sulla presunta gravidanza di Wanda Nara . Secondo alcuni media argentini l’imprenditrice aspetterebbe un bebè da L-Gante. Una notizia che avrebbe profondamente scosso Mauro Icardi, stando al racconto di alcuni testimoni. Intercettato all’aeroporto, di rientro dal viaggio in Brasile con Wanda, L-Gante è stato però piuttosto vago: “Non lo so, non credo”. La Nara non ha invece proferito parola a riguardo.

Il triangolo amoroso Wanda Nara, L-Gante e Mauro Icardi

Yanina Latorre ha poi proseguito: “Mi ha detto: ‘Capisco che sia fonte di confusione perché in questi lunghi mesi è stato molto difficile per me tagliare il legame e mi sta ancora costando molto’. Mi ha anche detto che sta avendo difficoltà a sostenere questa separazione per Mauro, perché sembra che non la capisca. Non ha parlato male di lui, né lo ha criticato, né lo ha umiliato in nessun momento“. Concludendo, Yanina ha poi detto: “Ha detto che è anche confusa perché di recente quando Mauro è venuto qui (in Argentina, ndr), tre o quattro settimane fa, si sono mostrati insieme. Che si è bloccata con L-Gante sui social, e l’altro si è riscaldato quando Elian è andato al programma di Susana Gimenez, perché in quel momento ci ha riprovato con Icardi e quella è stata l’ultima volta“.

Il comunicato del Galatasaray: “solo speculazioni”