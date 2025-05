Linus nominato presidente di Elemedia, il polo radiofonico del Gruppo GEDI

Cambio ai vertici in casa Elemedia, la società del Gruppo GEDI che controlla alcune tra le più importanti emittenti italiane come Radio Deejay, Radio Capital, m2o e la piattaforma OnePodcast

Il consiglio di amministrazione rinnovato ha nominato nuovo presidente Pasquale Di Molfetta, meglio conosciuto dal grande pubblico come Linus. La nomina – spiega una nota – rappresenta un riconoscimento formale al ruolo determinante svolto da Linus nello sviluppo del polo radiofonico del gruppo GEDI.

Linus manterrà anche gli incarichi operativi già ricoperti: continuerà quindi a essere direttore editoriale delle radio GEDI e direttore artistico di Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast.

Durante la stessa seduta del consiglio, è stato inoltre cooptato Fabiano Begal, che entra a far parte del board di Elemedia, ampliando così il team dirigente della società. Resta invece confermato Carlo Ottino nel ruolo operativo, con deleghe per la gestione quotidiana della struttura.

La carriera

Linus, al secolo Pasquale Molfetta, è nato a Foligno (Perugia) il 30 ottobre del 1957 da genitori originari di Canosa di Puglia, con cui all’inizio degli anni ’60 si trasferisce a Paderno Dugnano. È il fratello maggiore di Albertino (pseudonimo di Sabino Alberto Di Molfetta), anche lui dj e conduttore radiofonico. Il nomignolo Linus – come ha rivelato lui stesso durante una diretta – gli è stato dato da un suo professore di scuola media.

Linus e la moglie Carlotta Medas stanno insieme da quasi 40 anni . I due si sono conosciuti nel 1986 in spiaggia a Riccione: lui era stato chiamato a lavorare per un evento mentre Carlotta si stava godendo la serata con le amiche. Nel 1996 nasce il primogenito della coppia, Filippo, che ha reso ancora più forte il loro legame. I due si sposano il 17 giugno 2001. Tre anni dopo, nel 2004, nasce il secondo figlio Michele. Carlotta Medas nutre infatti una grande passione anche per la cucina: sui social spesso si diletta a condividere scatti delle sue creazioni ai fornelli.

Ha iniziato a lavorare come disc jockey nel 1976, in alcune piccole radio locali della provincia di Milano, tra cui la storica Radio Music 100: quando il produttore discografico Claudio Cecchetto ne acquisisce le frequenze per creare Radio Deejay, Linus entra a far parte della neonata emittente nazionale nel 1984, dando vita a un solidazio che dura ancora oggi.