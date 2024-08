Le star dello show business attese alla Mostra del Cinema di Venezia

Si è aperta l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La lista delle star in arrivo in laguna è molto lungo e si fa notare molto di più dopo l’edizione un pò sotto tono dello scorso anno quando lo sciopero degli autori di Hollywood aveva convinto a dare forfait a quasi tutti i volti più celebri (a eccezione di Adam Driver e Jessica Chastain, protagonisti di film indipendenti). Quest’ anno presenti film, registi ed attori di livello internazionale a partire dal film di apertura “Beetlejuice Beetlejuice” diretto da Tim Burton arrivato a Venezia con la sua compagna Monica Bellucci. Un cast stellare per il sequel della fortunata pellicola composto tra gli altri da Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Jenna Ortega, Willem Dafoe e da Monica Bellucci.

Torna a Venezia anche Lady Gaga dopo 10 anni di assenza, quando aveva presentato assieme a Bradley Cooper ‘A star is born’. Il suo arrivo è previsto per il 4 settembre per l’attesissimo ‘Joker: folie a’ deux’, sequel del film “Joker” vincitore di un “Leone d’oro” e premio Oscar. Occhi puntati su Angelina Jolie, nei panni di Maria Callas in ‘Maria‘ di Pablo Larrai’n in un cast che vede presenti anche Pierfrancesco Favino, Valeria Golino e Alba Rohrwacher. Domenica flash e riflettori tutti puntati per la coppia cinematografica Brad Pitt-George Clooney, protagonisti di ‘Wolfs‘. I due divi di coppia, un tempo sogno anche sul red carpet, hanno chiesto un’unica condizione per la trasferta veneziana: non incontrarsi mai. L’ultima volta insieme era stata nel 2008 e avevano aperto il Festival con Burn After Reading – A prova di spia dei fratelli Coen. Sul red carpet, uno al fianco dell’altro, avevano fatto impazzire i fan. Succederà di nuovo, ne siamo certi.

Venerdì attesi Nicole Kidman e Antonio Banderas per ‘Babygirl‘ e domani Cate Blanchett per ‘Disclaimer‘. Senza dimenticare gli orgogli del cinema italiano come Toni Servillo e Elio Armano (‘Iddu‘, giovedi’ 5 settembre), Alessandro Borghi (‘Campo di battaglia‘ sabato 31 agosto), Pietro Castellitto (‘Diva futura’ mercoledi’ 4 settembre), Valerio Mastrandrea e Luca Marinelli (‘M. il figlio del secolo’, giovedì 5 settembre). A dare ufficialmente il via all’edizione nella cerimonia di apertura trasmessa in diretta su Rai Movie, l’attrice italiana Sveva Alviti, ex modella e tennista, che ha consegnato il Leone d’oro alla carriera all’attrice Sigourney Weaver.

Il gran finale