Le mete preferite dagli italiani a Ferragosto, spenderanno 11 miliardi

Come da tradizione a Ferragosto tutti al mare. Le vacanze di 14 milioni di italiani si concentrano nelle due settimane centrali ( dall’8 al 21 agosto) dei 22 milioni in viaggio in questo mese d’agosto. Oltre 11 miliardi di euro la spesa complessiva prevista per quella che in un caso su due è la vacanza principale di 7 o più giorni.

Nella giornata di sabato 13 ancora temperature leggermente sotto la media del periodo e temporali sulle stesse zone; sabato gli acquazzoni saranno invece concentrati su gran parte del Sud e localmente al Centro tra Molise, Abruzzo e basso Lazio. In sintesi è confermata l’attuale crisi dell’estate con frequenti acquazzoni specie nel pomeriggio, ma possiamo godere di temperature accettabili.

Domenica 14, vigilia di Ferragosto, la goccia fredda ucraina si sposterà verso la Grecia e la Bulgaria con gli ultimi temporali, anche intensi, attesi fino al mattino solo su Puglia, Calabria e Sicilia; avremo tempo buono altrove, anche più caldo.

Al momento è confermata una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia che potrebbe portare piogge al Nord-Ovest e parte della Toscana, localmente qualche acquazzone potrebbe raggiungere anche il Nord-Est. “Abbiamo usato il condizionale in quanto i modelli hanno ridimensionato il peggioramento previsto per metà mese; al contrario della prima proiezione (verso condizioni quasi autunnali) è possibile che, dopo Ferragosto, arrivi un nuovo scherzo bollente dell’estate 2022: dalla crisi all’esplosione di un caldo eccezionale” afferma Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it.

Questi in sintesi i dati dell’Osservatorio Confcommercio in collaborazione con SWG rilevati ad agosto/ferragosto. Quattro intervistati su 10 cercano semplicemente il relax, mentre per altri quattro la vacanza è decisamente più attiva: visitare posti nuovi, divertirsi e immergersi nella natura.