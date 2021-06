LE DIFFAMAZIONI DEI SOLITI NOTI…

Quando un giornalista non riesce a fare carriera con la professione…quando un giornalista non riesce a conquistare lettori…non ha altro scelta: diffamare i concorrenti per minarne successo ed autorevolezza. Ma la gente, i lettori sanno riconoscere il buon giornalismo, dalla carta straccia

La risposta del nostro direttore Antonello de Gennaro alle diffamazioni del solito “giornalista-sindacalista” Mimmo Mazza che è stato querelato per diffamazione dinnanzi alla Procura di Bari, responsabile di una campagna persecutoria con minacce e diffamazioni varie. Un comportamento vergognoso che non è degno di essere definito “giornalismo“. E che adesso come è giusto che sia, verrà giudicato dai giudici del Tribunale Penale di Bari e del Tribunale Civile di Roma.



sulla SX la diffamazione di Mazza e sulla DX la rettifica del nostro Direttore, apparsi sabato e domenica su LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO