L’Amerigo Vespucci è a Trieste. Al via tre giorni di celebrazioni

Con entusiasmo 30 Paesi in 5 continenti hanno accolto Nave Vespucci. Circa mezzo milione di persone sono salite a bordo, scoprendo la storia, la cultura e le tradizioni del nostro Paese. In ognuno dei 35 porti toccati abbiamo dimostrato che l’Italia è accoglienza, rispetto, amicizia tra popoli. Il Tour Mondiale ha raccontato l'Italia al mondo, confermando la nostra Nazione quale modello di umanità e relazioni basate sul rispetto reciproco.

Seimila persone sul Molo Audace del porto di Trieste ed altrettante sparse lungo le rive hanno festeggiato a Trieste l’arrivo della nave scuola “Amerigo Vespucci” della Marina Militare. Al suo ingresso nel golfo la più antica unità della Marina italiana è stata salutata dal rombo delle Frecce Tricolori ed è stata accompagnata e seguita da oltre mille vele bianche, tese sulle barche dagli equipaggi delle imbarcazioni che ogni anno partecipano alla Barcolana, oggi in edizione speciale. Credeteci, uno spettacolo inedito da brividi, indimenticabile, qualcosa di unico: da una parte il mare percorso da sostenute raffiche di bora (il vento prevalente a Trieste) con l’imponente portaerei Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare Italiana dal secondo dopoguerra, dall’altra piazza Unità d’Italia gremita da gente festosa circondata dalla Fanfara dei Carabinieri a cavallo e dei Bersaglieri piazzati davanti alla Scala Reale per accogliere la “Vespucci”.

Nel porto un maxischermo con le immagini dell’avvicinamento della Vespucci , prua dritta e vele ammainate, trasmesso in diretta . Una marea di bambini, tanto felici quanto rumorosi con i costumi di un carnevale ormai agli sgoccioli a partecipare alla festa per l’arrivo del veliero che tutto il mondo ama e ci invidia . Numerosi gli anziani, alcuni con una bandierina tricolore in mano. Ma si sono viste pure persone con le lacrime agli occhi, commosse: mamme, papà, sorella o fratello, fidanzate di componenti dell’equipaggio della nave scuola emozionate e felici per poter riabbracciare il proprio caro. “Sono due anni che non vedo mia figlia. E’ imbarcata. Vengo dalla Puglia e finalmente posso abbracciarla” ha commentato una mamma. “Rientramo in Italia dopo un viaggio lunghissimo, non c’era miglior accoglienza che potessimo ricevere”, ha sottolineato l’ad di Difesa servizi, Luca Andreoli.

Puntuali le cerimonie di benvenuto: strette di mano, premiazioni e le consegne dei “crest” ai comandanti degli equipaggi da parte del sindaco di Trieste . “Vedere la piazza piena, ieri 600 bambini attorno alla fanfara dei carabinieri a cavallo, è stata un’emozione. Al quinto mandato non era facile”, ha detto il sindaco, Roberto Dipiazza, prima di consegnare il crest al capitano di Nave Trieste. Dopodichè lentamente sono state avviate le visite a bordo. Questa sera obbligatoria una vista al Villaggio Italia collocato tra il Molo Bersaglieri e il Molo Audace, con musica punti di ristoro food & beverage, negozi, area sponsor. Insomma la festa continua sino a martedì in onore della più bella nave del mondo .

Per il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, “l’accoglienza di Nave Trieste mette insieme due grandi eccellenze: la capacità cantieristica del nostro Paese e la storia della nostra Marina militare con l’Amerigo Vespucci. Nel tour mondiale – ha detto il governatore – non si è soltanto portata in giro la Marina, ma si è promossa l’eccellenza del made in Italy”.

In occasione dell’inaugurazione del Tour Mediterraneo della Vespucci, che attraverserà 17 tappe lungo le coste italiane – con due soste all’estero, a Durazzo e La Valletta – è toccato a Nave Trieste, la nuova ammiraglia della Marina Militare italiana, dare il via ai festeggiamenti. Per l’occasione l’hangar della più grande e moderna unità della Marina militare – 245 metri di lunghezza e 38 mila tonnellate – è stato trasformato in un auditorium che ha accolto autorità e ospiti a partire dalle 13 . All’interno dell’hangar la banda della Marina, diretta dal capitano di vascello Antonio Barbagallo, ha intonato l’Inno di Mameli.