La tregua dal caldo sarà breve: temporali e crollo termico

Che tempo farà fino a domenica 26 luglio: le previsioni meteo

Dopo un mese di caldo soffocante, notti super tropicali e afa asfissiante , ecco arrivare davvero la tregua sull’Italia. Tra temporali sparsi e calo delle temperature, la Penisola vivrà una fase gradevole, con valori finalmente nella norma. Ma la pausa purtroppo non durerà a lungo: la quarta ondata di calore, avvisano gli esperti, è infatti dietro l’angolo pronta a colpire di nuovo a partire dalla prossima settimana, via via sempre più rovente. Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio, e per i giorni a venire.

Tregua (breve) dal caldo

Entro venerdì alcuni temporali anche intensi scivoleranno lungo il versante adriatico fino alla Puglia per poi virare verso la Calabria; sul resto della Penisola godremo di condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, anche di notte.

Sabato 25 luglio vivremo una bella giornata di stampo estivo classico e con temperature nella norma, disturbata solo dall’avvicinarsi di una perturbazione atlantica con qualche rovescio tra Valle d’Aosta e Piemonte. Questa perturbazione, però, avrà il grande merito di portare preziose piogge su alcuni dei devastanti incendi in Francia.

Domenica 26 luglio avremo il vero calo termico: l’arrivo di alcuni temporali farà scivolare le massime su buona parte del Centro-Nord. A Milano, ad esempio, si scenderà come detto fino a circa 27 gradi, segnando un valore di ben 4 gradi inferiore alla media climatica del trentennio 1996-2025

La pacchia, purtroppo, durerà pochissimo. Come recita la saggezza popolare , “Non c’è due senza tre… e il quarto vien da sé”, ecco l’invito alla cautela prima di dare per finita l’Estate estrema. A partire da metà della prossima settimana, iniziando dal Nord, l’Italia ripiomberà in pieno nella fornace con la quarta ondata di caldo africano.

La battaglia di agosto: notte contro Mare

Per capire fino a che numeri vertiginosi ci spingeremo, dovremo attendere l’esito di una vera e propria battaglia meteorologica: “mare contro notte”. Ad agosto le notti iniziano fisiologicamente ad allungarsi, un fattore che dovrebbe limitare i picchi estremi diurni. Tuttavia, c’è un avversario temibile: il mare. Avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la sua temperatura massima e inizierà a rilasciarne enormi quantità, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente lungo le coste.

Comunque vada a finire questa sfida “meteomarina”, il risultato più probabile sarà questo : torneremo in fretta a soffrire notti tropicali da 27°C e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 24 luglio . Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi.

Sabato 25 luglio . Al Nord: peggiora sulle Alpi dal pomeriggio/sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domenica 26 luglio . Al Nord: perturbazione con temporali da ovest verso est. Al Centro: temporali localmente molto forti e con grandinate. Al Sud: soleggiato salvo rovesci in Campania.