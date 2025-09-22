La sentenza al Processo Grillo jr: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia

Il figlio del comico e i tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo nel 2019

Ciro Grillo e i suoi tre amici sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo ai danni di due diciannovenni nel luglio 2019 a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo tre ore di camera di consiglio ha condannato a 8 anni di reclusione Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e a 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia . Nessuno dei quattro imputati era in aula, come anche la presunta vittima non era in aula.

I fatti risalgono al 17 luglio del 2019 nella casa di vacanza della famiglia Grillo , in Costa Smeralda. Allora sia gli imputati, sia le vittime avevano 19 anni. I quattro ragazzi, secondo l’accusa, avrebbero violentato tutti assieme Silvia che prima della violenza collettiva avrebbe subito una violenza sessuale da uno solo dei giovani, Francesco Corsiglia. Questo ha sostenuto l’accusa ed è stata la stessa Silvia a raccontare fin dall’inizio di essere stata violentata prima da lui e in seguito anche dagli altri: Ciro Grillo, Lauria e Capitta.



L’amica di Silvia, Roberta, ha denunciato di aver subito abusi da tre dei ragazzi (escluso Corsiglia) diverse settimane dopo Silvia. Questo perché, gli abusi da lei subiti, consistono in fotografie e un video a sfondo sessuale che i tre ragazzi hanno girato mentre lei dormiva sul divano.

Le immagini sono state recuperate dagli inquirenti nei telefonini degli imputati. E così lei, convocata dagli inquirenti, ha saputo di essere diventata una vittima in quella mattina, pur non essendosi accorta di nulla. Anche nel suo caso l’accusa era violenza sessuale di gruppo. Le difese dei ragazzi hanno sempre smentito la versione di Silvia, la grande accusatrice del caso, e hanno sempre sostenuto che lei era consenziente, evidenziando più volte le «sue contraddizioni» e i suoi «non ricordo». Sottolineature che evidentemente non hanno smontato la credibilità della ragazza vitima.

Avv. Bongiorno: “Sentenza granitica”

“Nonostante le prove fossero poderose, non ci si abitua mai ad attendere una sentenza simile. La mia assistita è scoppiata in lacrime, mi ha commosso. Le prime lacrime di gioia in un percorso in cui è stata crocefissa”, ha affermato l’avvocato Giulia Bongiorno all’uscita del tribunale di Tempio Pausania. “In questa terra dove è stata massacrata, non trova la fine della sua sofferenza – ha spiegato – ma trova il significato della sua sofferenza. Ha denunciato e creduto nella possibilità che ci fosse giustizia. Questa è una sentenza granitica, veramente importante, perché significa che quando ci sono delle violenze, non vince lo struzzo ma chi ha il coraggio di denunciare”.

Giulia Bongiorno ci tiene a sottolineare che sulla scena di questo caso c’è anche la sua associazione antiviolenza, Doppia Difesa, attraverso la quale “abbiamo deciso di accettare questo processo». L’avvocata ricorda a tutti che «questi processi, credetemi, sono in salita”. E parlando dei quattro ragazzi condannati dice: “Io credo che ciascuno può difendersi come vuole, ma questo attacco così atroce nei confronti di una vittima resta una pagina buia di questo caso”.

Procuratore Capasso: “Accettiamo sentenza, valutazione più approfondita dopo motivazioni

“A me hanno insegnato che le sentenze non si commentano ma si rispettano e quando non si condividono si impugnano. Adesso abbiamo il dispositivo, quando sarà depositata la motivazione, potremo fare una valutazione più approfondita. Al momento ci limitiamo ad accettare la decisione del tribunale”, afferma dal canto suo il procuratore Gregorio Capasso. “Noi abbiamo offerto quella che secondo noi era la migliore interpretazione delle risultanze processuali, è una vicenda su cui non si deve commentare, è una vicenda triste – conclude – perché coinvolge sei giovani ragazzi”.

“Molto deluso” dalla sentenza l’avvocato Enrico Grillo, che difende Ciro Grillo . “Ribadiamo il fatto che siamo convinti della nostra innocenza. Proseguiremo nei gradi di giudizio successivi, aspettiamo i motivi della sentenza e ovviamente proporremo appello”, ha affermato.

Difensore Corsiglia: “Sorpresi da sentenza, ragazza smentita da prove e testimonianze

L’avvocato Antonella Cuccureddu, difensore di Francesco Corsiglia, si dice “sorpresa perché gli esiti del processo davano come prevedibile un’altra assoluzione. La posizione del mio assistito è stata ritenuta meno grave di quelle degli altri, non ci conforta per nulla perché comunque i giudici hanno creduto a una ragazza che è smentita da tutti gli elementi di prova acquisiti nel processo: non uno a suo favore, tutti gli elementi oggettivi e tutte le sue testimonianze“.

Difensore Lauria: “Convinti da estraneità nostri assistiti”

“Una sentenza pesante, siamo abbastanza delusi sinceramente. Chiaramente non conosciamo le motivazioni, le conosceremo solo tra 90 giorni. Proseguiremo nel nostro percorso, siamo convinti dell’estraneità dei nostri assistiti ai reati contestati. Purtroppo il tribunale la pensa in maniera diversa”, ha detto l’avvocato Alessandro Vaccaro, che difende Vincenzo Lauria.