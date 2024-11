La premier Meloni in Puglia con Fitto, per garantire 6,5 miliardi di investimenti

“Voglio ringraziare innanzitutto il ministro Raffaele Fitto per l’ultimo Accordo di coesione, quello con la sua Puglia, appuntamento finale di un giro che ci ha portato su tutto il territorio nazionale”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Bari per siglare l’Accordo di coesione con la Regione Puglia, ha quindi confermato che “questa è probabilmente l’ultima iniziativa pubblica che io faccio con il ministro Raffaele Fitto, che tra massimo due giorni dovrà rassegnare le sue dimissioni da ministro della Repubblica per assumere un incarico, che -ci deve rendere orgogliosi come italiani tutti, di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con un portafoglio estremamente importante fatto di competenze strategiche soprattutto per territori come questo“. Ad accogliere la premier e il ministro Fitto, nel palazzo di vetro del Consiglio regionale, c’erano il Preidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e il sindaco di Bari, Vito Leccese.



Michele Emiliano, arrivando nella sede del Consiglio regionale ha dichiarato : “Siamo la prima regione per la capacità di spesa dei fondi europei e dei fondi per la coesione che oggi costituirà la base dell’accordo. Abbiamo fatto tutto il possibile, forse anche l’impossibile per recuperare il tempo perduto” evidenziando che “Solo pochi anni fa eravamo una delle tante Cenerentole dell’economia italiana, adesso siamo una delle colonne importanti: a detta della stessa premier Meloni siamo la locomotiva della ripresa economica italiana, che è ovviamente insufficiente, ma che cammina anche sulle gambe del Mezzogiorno, in particolare della Puglia“.

Emiliano ha precisato che i fondi dell’ accordo di coesione sono una “apparente enorme quantità di soldi, perché servono per una miriade di necessità in tutti i settori della vita dei pugliesi e degli italiani, perché la Puglia è al servizio dell’Italia”, ed aggiunto che, con lo sblocco dei fondi, “si copre tutta la competenza della Regione Puglia che si occupa di tutto. Sono e centinaia di interventi”.

La premier Meloni nel suo intervento a Bari ha dichiarato anche che “voglio dire a Raffaele Fitto che sono intanto orgogliosissima del lavoro che ha fatto come ministro e sono soprattutto orgogliosa di quello che fara’ come vicepresidente della Commissione Europea“.”Penso che particolarmente la Puglia che oggi esprime il vicepresidente esecutivo dell’Europa intera debba essere orgogliosa “, prima di entrare nel vivo dell’accordo. Una firma che porterà alla Puglia più di 6 miliardi di Fondi di Coesione, da utilizzare su ben sei fronti: comparto idrico, imprese, politiche abitative, residenze universitarie rifiuti, trasporti .

Entrando nel merito dei fondi che si sbloccheranno in favore della Regione Puglia , la premier Meloni ha spiegato: “Mettiamo a disposizione della Puglia risorse del fondo di Coesione per 4,6 miliardi: se aggiungiamo la quota confinanziamento e altri fondi europei e nazionali coinvolti” aggiungendo che l’intesa sottoscritta “mobilita complessivamente 6,5 miliardi di euro di investimenti per finanziare quasi 470 progetti strategici”.

Tra i progetti che rientrano nell’Accordo di coesione tra il governo e la Regione Puglia la Meloni ha voluto ricordare ed evidenziare ” lo spazioporto di Taranto Grottaglie, la prima infrastruttura nazionale dedicata ai voli orbitali e suborbitali, cioè alle missioni spaziali, praticamente Michele Emiliano come Elon Musk“ ha detto la premier che ha ringraziato anche i pugliesi per il successo ottenuto in occasione del G7: “Sono fiera di aver portato in Puglia i Grandi della Terra e che ancora adesso quando incontro ai miei colleghi mi fanno i complimenti per quello che hanno visto qui in Puglia“.

Questi gli interventi per la Puglia

L’intervento più importo, 498,5 milioni, è per le imprese . Altri 275 milioni sono assegnati per il corridoio plurimodale Maglie-Santa Maria di Leuca, ed i lavori sulla statale 275. 90 milioni sono destinati alla promozione delle destinazioni turistiche, 80 milioni per il restauro dei beni ecclesiastici 25 milioni per i progetti strategici destinati agli attrattori culturali di rilievo sovraragionale. Sono queste alcune delle opere più importanti che verranno finanziate con i fondi del patto di coesione da 6 miliardi di euro che oggi la presidente del Consiglio ha firmato stamattina con il Presidente della Regione Puglia, il quale fino a stanotte ha sforbiciato l’elenco delle opere da finanziare, dovendo eliminare altri interventi da diverse centinaia di milioni di euro rispetto alle sue attese. Adesso però grazie ad un’interlocuzione finalmente serena e collaborativa con il ministro del Sud Raffaele Fitto neo vicepresidente della Commissione europea è stata trovata una pax che farà bene e porterà benefici a tutto il territorio pugliese, alle sue aziende ed abitanti.