La premier Meloni: “Il Governo fa la sua parte per aiutare l’Italia, serve entusiasmo di tutti”

“Voglio fare a ogni singolo italiano auguri, buon Natale, che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio. Il governo sta facendo la sua parte per aiutare l’Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l’entusiasmo di ciascuno di noi”. Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social. “Allora – aggiunge la presidente del Consiglio – spero che sia un Natale di entusiasmo, che sia un Natale sereno, che siano feste serene e voglio fare un pensiero, rivolgere un pensiero particolare a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali. Chi lavora nelle forze dell’ordine, chi lavora negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all’estero, a loro, soprattutto grazie e auguri Italia“.

Ieri la Presidente del Consiglio in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze , aveva inviato un messaggio di auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri operativi. “È stata per me una grande emozione poter salutare in videoconferenza i Contingenti militari italiani impegnati nei Teatri operativi e portare gli auguri dell’Italia intera, del Governo e miei personali” aggiungendo “Auguri che desidero unire al ringraziamento a voi tutti, donne e uomini della Difesa, che anche in questi giorni di festa siete impegnati in Patria e all’estero per portare pace e sicurezza. Grazie per tutto ciò che fate e per come lo fate. La vostra è una dedizione che si muove oltre i confini. Il vostro, un coraggio che non conosce eguali. Il vostro, uno spirito di servizio che può essere solo d’esempio“.

Concludendo : “A tutti voi, che in queste festività siete lontani da casa e dai vostri affetti, auguro un santo Natale e un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra Nazione. L’Italia vi guarda ed è fiera di voi. Non dimenticatelo mai. Viva le Forze Armate! Viva l’Italia! “