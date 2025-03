La passione di Milano per la Ferrari con una città in delirio per Hamilton e Leclerc

di Silvia Signore

Milano ha vissuto una giornata indimenticabile con la festa spettacolare della Ferrari che si è trasformata in una pista di gran premio, con le rosse monoposto di Hamilton e Leclerc che hanno girato su un ‘mini circuito’ allestito in città. Le immagini provenienti dai box in via Jacini, poco distanti dall’epicentro dell’evento in Piazza Castello, seguite dal giro sul tracciato che ha letteralmente fatto impazzire infiammato i tifosi della “rossa” di Maranello ! Oltre ventimila i tifosi della Ferrari presenti, sparsi tra Piazza Castello e le zone limitrofe del centro, mentre i cappellini rossi si perdevano sullo sfondo di un panorama che i due piloti, ed il team principal Fred Vasseur, difficilmente dimenticheranno.

Fra il pubblico c’era chi raccontava di aver girato mezza Europa in un solo giorno per vedere Lewis Hamilton vestito di rosso e chi invece aveva realizzato enormi striscioni da esporre sulle transenne per l’occasione unica. Sono stati i tifosi gli autentici protagonisti dello “show” Ferrari svoltosi nel pomeriggio di oggi a Milano, grazie ai tifosi che hanno contribuito ad esaltare il successo di un evento che ha evidenziato ancora una volta la forza di un tifo ed passione tutta italiana, per la squadra Ferrari che sta per partecipare ad uno dei campionati di Formula 1 più difficili ed attesi degli ultimi anni.

La passione del pubblico a Milano sembrava a un abbraccio ed un grande “in bocca al lupo” che la città di Milano ha voluto tributare a Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a poche ore della partenza del team Ferrari per l’Australia dove, il prossimo 16 marzo, a Melbourne si svolgerà il primo Gran Premio del campionato di F1 . Un benvenuto pieno di passione ed aspettative tributato al sette volte campione del mondo britannico che, dopo i primi incontri con i tifosi a Fiorano, ha vissuto a Milano il suo primo bagno di folla in rosso dicendo pieno di gioia. E’ bastato un suo “grazie, vi amo” a fare impazzire il pubblico, con il pilota britannico visibilmente emozionato dalla folla che ha commentato “Non c’è nulla come la passione dei tifosi della Ferrari e per me questo è tutto nuovo”.