La Mostra dice stop alle influencer, il red carpet è solo per le vere star

L’81esima edizione della Mostra del cinema di Venezia , l’edizione delle star, porta con sè diverse novità. Una tra tutte: la quasi totale scomparsa degli influencer sul red carpet. Lo scorso anno i tappeti rossi erano stati invasi da più o meno noti influencer, complice anche lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che aveva impedito la partecipazione dei vip, lasciando campo libero a tiktoker, modelle o star dei social. Ma quest’anno tutto è differente e, per fortuna, il ‘nuovo’ cede il passo al ‘vecchio’, ovvero alle star, ai divi nell’accezione più tradizionale del termine.

Uno dei red carpet che resteranno nella storia dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia sarà senza alcun dubbio quello di questa sera quando a sfilare davanti al Palazzo del Cinema sono stati George Clooney e Brad Pitt, protagonisti di ‘Wolfs‘, film fuori concorso. Completo nero, senza camicia per Brad Pitt, sul tappeto rosso assieme alla fidanzata Ines de Ramon. Smoking nero invece per Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, in un abito elegantissimo con una scollatura mozzafiato. Ma non è stata solo una sfilata di star la loro, è stata una sfilata di amici.

Non solo foto e selfie con i fan ma anche complicità , sorrisi, battute, scherzi che hanno fatto impazzire le centinaia di persone che per lunghe ore hanno sfidato afa e caldo per una foto assieme ai due attori. Fuori programma che ha reso ancora più divertente e informale la passerella quando George Clooney, ha aiutato un fotografo inciampato, sedendosi poi tra di loro e chiacchierando come fosse tra vecchi colleghi. Una lezione di ironia e umiltà da parte di uno dei divi più ‘anti-divo’ di Hollywood.

La parata di star quest’anno è davvero da record: Sigourney Weaver, Tim Burton, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Cate Blanchett, Antonio Banderas, George Clooney, Brad Pitt, solo per elencare i principali. E senza dimenticare gli italiani: da Pierfrancesco Favino ad Alessandro Borghi. Ma non solo. L’81esima edizione segna anche il ritorno della ‘coppia di divi’, dell’idea romantica della coppia di star che da sempre fa sognare i fan. Monica Bellucci il primo giorno sfila mano nella mano con Tim Burton, Willem Dafoe si presenta anche lui sul tappeto rosso con le dita intrecciate a quelle della moglie Giada Colagrande, Valerio Mastandrea arriva con la consorte Valentina Avenia. E ancora, il Leone d’oro alla carriera Sigourner Weaver parla del marito nel discorso di ringraziamento del premio.

Per finire, i baci (sempre a favore di flash e telecamera) della pallavolista olimpionica Paola Egonu con il fidanzato Leonardo Puliti e quelli fra Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Bontempi.