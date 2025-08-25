La denuncia di un’influencer pugliese: “Diffuse le mie immagini su un sito per adulti”.

Nel suo commento però si legge qualcosa che non è vero, e cioè che si può segnalare in forma anomima alla Polizia di Stato. Anche Martina Attili ex concorrente di X Factor ha sporto denuncia contro lo stesso portale: oltre alla sua immagine sul sito sarebbe stato diffuso anche il suo indirizzo di casa

La giovane donna Anna Madaro di Taranto ha trovato le sue foto su un forum per adulti in cui vengono raccolte immagini di donne ignaree per questo ha presentatato denuncia in Questura. La Madaro ha trovato sue “foto, video, storie e screenshot di live dati in pasto a chiunque con commenti a dir poco schifosi e pericolosi“, come “Se sapessi dove abita…”, “Ma questa non ha una cam in casa da provare ad hackerare?” “Se la incontrassi per strada…” . Sul forum sono state postate anche immagini di donne normali, ragazze anche minorenni, prese dai social, o scattate di nascosto nei camerini, centri estetici, spogliatoi o filmati di microcamere nascoste nei bagni pubblici, in uffici.

Ma non è la sola: anche Martina Attili ex concorrente di X Factor ha sporto denuncia contro lo stesso portale: oltre alla sua immagine sul sito sarebbe stato diffuso anche il suo indirizzo di casa, come spiega in questo video. Martina ha denunciato lo stesso sito per diffusione di foto e video presi dal suo profilo e persino del suo indirizzo di casa. In un video diffuso online, la cantante afferma anche di aver denunciato in passato lo stesso forum senza riuscire ad ottenere giustizia: “Erano state diffuse le mie foto, anche se ero ancora minorenne, ma il materiale che avevo prodotto era stato considerato non sufficiente“. Nonostante lo sconforto e la delusione, la Attili ha scelto di tornare a denunciare, anche perché la diffusione in un dato sensibile come l’indirizzo della propria abitazione la ha molto spaventata.

Adesso la ragazza tarantina ha presentato una denuncia presso la Questura di Taranto e sta diffondendo una petizione on line avviata da un’altra vittima per la cancellazione del.forum su cui sono comparse le sue immagini e quelle di tante altre donne. L’attrice tarantina scrive su Instagram: “”Anna ma tu pubblichi foto dove sei scollata” sì, ma è la mia immagine e incolpare chi semplicemente vive e respira, nel 2025, non va bene“. Ed aggiunge “Ho scoperto, poi, che su questo forum non ci sono solo TANTISSIME mie colleghe content creator ma anche TANTISSIME donne normali, con vite normali, ignare che la loro immagine sia stata postata su un sito per adulti e anche ragazze che sicuramente non hanno raggiunto la maggiore età. Commenti al limite del vomito, che descrivono per filo e per segno quello che farebbero a tali donne. Commenti anche violenti. Ho denunciato tutto, mi sto muovendo per far sì che le mie immagini vengano rimosse dal sito ma dovete AIUTARE ANCHE VOI! DENUNCIATE, SEGNALATE, CONDIVIDETE. Potete segnalare in forma ANONIMA sul sito della POLIZIA DI STATO”.

Nell’ultima parte del suo commento però si legge qualcosa che non è vero , e cioè che si può segnalare in forma anomima alla Polizia di Stato. Come sempre a Taranto si vuole fare prevalere l’anonimato invece di assumersi le proprie responsabilità. Come è giusto che sia.