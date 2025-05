La crisi del Dom Perignon, anche il lusso piange

Moet Hennessy, parte di LVMH, affronta perdite e tagli al personale. Perso un miliardo e mezzo di fatturato lo scorso anno.

Momento difficile per Moet Hennessy, l’impero del vino e dei liquori di proprietà della francese LVMH, che è passato da un fatturato di 1 miliardo di euro nel 2019 a una perdita di 1,5 miliardi di euro lo scorso anno. Lo rivela il Financial Times, spiegando che l’inversione di rotta è dovuta agli aggressivi aumenti dei prezzi e a una serie di acquisizioni sfortunate che hanno colpito il settore delle bevande del gruppo del lusso.

E per questo l’azienda ha annunciato il taglio di circa 1.200 posti di lavoro . Vero che il gruppo che produce lo champagne Dom Pérignon e il cognac Hennessy è stato duramente colpito dal calo globale delle vendite di bevande alcoliche, ma secondo le fonti del quotidiano britannico, le decisioni strategiche prese sotto la guida dell’ex amministratore delegato Philippe Schaus, che ha lasciato il gruppo all’inizio del 2025, hanno aggravato i problemi. Tra queste, secondo documenti esaminati dal FT, la determinazione a mantenere la redditività aumentando i prezzi, una serie di accordi azzardati. Moet Hennessy è stata per anni una fonte di guadagno per LVMH.

Acquisizioni e nuovi prodotti

Le acquisizioni effettuate sotto l’ex capo Schaus hanno fatto emergere alcune difficoltà, nonostante fossero state pensate per ridurre la dipendenza di Moet Hennessy dal cognac e dallo champagne, che all’epoca rappresentavano oltre l’80% delle vendite. Le operazioni per quasi 2 miliardi di euro includevano l’acquisto nel 2021 del 50% delle quote del marchio di champagne di Jay-Z, Armand de Brignac, del marchio di rosé provenzale Minuty nel 2023 e dell’enologo della Napa Valley Joseph Phelps nel 2022. Schaus ha anche approvato il lancio di nuovi prodotti, tra cui la tequila Volcan e Eminente, un marchio di rum cubano.

Nonostante LVMH gestisca la maggior parte delle sue operazioni attraverso un team centrale che riferisce al direttore finanziario, Schaus avrebbe avuto ampia discrezionalità nel prendere decisioni sulle operazioni, in particolare quelle di minore entità. Ma tali iniziative hanno solo reso più complicato bilanciare la riduzione dei margini e per questo Guiony ha riferito di star rivedendo il portafoglio di Moet Hennessy, in particolare i marchi “aggiunti negli ultimi anni“, spiegando che anche se saranno mantenuti, i piani di crescita saranno ridimensionati e i costi tagliati in modo sostanziale. Sotto la guida di Schaus, Moet Hennessy ha anche accelerato la sua espansione nel settore della vendita diretta al consumatore, aprendo negozi Hennessy in Cina e un outlet Veuve Clicquot nel grande magazzino parigino Printemps, oltre a vendere online casse di Dom Pérignon e Veuve Clicquot.