Internazionali di Tennis Roma 2026, si punta alla vittoria nel singolare maschile e 400mila presenze al Foro Italico

Fra gli obiettivi auspicati dal presidente della Fitp anche quello di superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio

“Quest’anno agli Internazionali Bnl d’ Italia confidiamo di raggiungere e superare un numero di spettatori pari alle 400.000 unità” ha dichiarato Angelo Binaghi presidente della Fitp alla conferenza stampa di presentazione dell’ 83ma edizione degli Internazionali di tennis 2026 che si svolgeranno dal 28 aprile al 17 maggio prossimi al Parco del Foro Italico in Roma. “In questo caso – ha aggiunto Binaghi – ci confrontiamo con noi stessi, anche per la limitata attuale capacità del Centrale in attesa che il lavoro di Sport e Salute ci possa far usufruire di un impianto molto più bello e ampliato anche nella sua capacità speriamo dal 2028. Abbiamo a oggi una biglietteria ancora superiore al record del 2025: anno su anno abbiamo una crescita dell’8,6% in termini numerici e abbiamo già venduto a un mese dall’inizio del torneo ben 220.098 biglietti abbiamo venduto anche molti più biglietti del Centrale, anche questo come era lecito oggi aspettarsi, ma in parte è dovuto anche al fatto che abbiamo dovuto ritardare le vendite del Ground e degli altri due campi principali rispetto allo scorso anno, quando avevamo venduto 393.000 biglietti“.



Angelo Binaghi presidente della Fitp

Obiettivi sportivi ed economici

“A Roma puntiamo ad avere un impatto economico di un miliardo di euro legato agli Internazionali di tennis d’Italia, senza prendere dallo Stato un euro di contributo pubblico“, ha aggiunto Binaghi che quest’anno si pone ben tre obiettivi: “Superare le 400mila presenze paganti, superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio e il terzo è provare a vincere il singolare maschile. Crediamo che sia fattibile anche perché per la prima volta abbiamo 4 giocatori tra i primi 21 del mondo che sono cresciuti sulla terra battuta. Tre obiettivi ambiziosi tra loro interconnessi”.



Binaghi ha poi annunciato che sarà data la “wild-card” ai tennisti Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e al diciottenne Federico Cinà. “Nel caso in cui, come pensiamo, Bellucci entrerà in tabellone, perché oggi sta fuori di una posizione, daremo la quinta wild-card a Francesco Maestrelli. Dopo la daremo a Cobolli e Berrettini nel doppio“.

“Nelle qualificazioni wild-card a Zeppieri, al giovane Vasamit Cadenasso e due che arriveranno dalle prequalificazioni. – – ha proseguito il presidente della Fitp – Nel femminile le daremo a Stefanini, Brancaccio, Bronzetti, Pigatto, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri e a una giocatrice indicata dalla federazione tennis canadese con la quale abbiamo uno scambio di wild-card riguardo il masters 1000 che si disputa in luglio una volta a Toronto, una volta a Montreal. Nelle qualificazioni la daremo a De Stefano e Pedone e ci saranno altre qualificate che arriveranno saranno le semifinaliste delle prequalificazioni“.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si avvicinano e, durante la conferenza stampa di presentazione al Foro Italico, è emerso tutto l’entusiasmo che circonda il momento del tennis italiano. A partire dalle parole del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha sottolineato: “Il tennis è in grado di occupare spazi e servono programmi ben definiti per essere competitivi in tutte le discipline: dal tennis, al padel e fino al pickleball. Si cresce attraverso la moltiplicazione delle opportunità dei grandi avvenimenti, che cercheremo di alimentare in modo che ne possa beneficiare il territorio”. Abodi ha poi ribadito l’impegno istituzionale per i grandi eventi: “Abbiamo sostenuto le Atp Finals e continueremo a sostenere le finali della Coppa Davis”.



“Riporteremo in Italia le Next Gen Finals. Ci siamo conquistati la fiducia dell’Atp , della Wta e dell’Itf. Auspichiamo di poter ospitare anche le finali della Billie Jean King Cup”. Spazio anche a una riflessione sul valore simbolico di Jannik Sinner: “Sinner è sempre numero uno, anche quando è numero 2. È un esempio sempre, quando vince o perde. Le parole di Alcaraz dimostrano che queste sensibilità si allargano e il rispetto diventa patrimonio comune”. Il ministro Abodi ha quindi evidenziato il lavoro della Federazione: “Investe nella scuola più di tutte le federazioni insieme. Nella crescita c’è strategia e attuazione di questa, nulla succede per caso. Non c’è più solo il talento isolato“.

Un modello da seguire per tutto lo sport italiano: “Nel mondo dello sport dobbiamo prendere spunto tutti da quanto sta facendo il tennis. Ognuno nella sua dimensione, tutti possono aiutare il sistema sportivo italiano non solo quando si vince, ma anche nella sconfitta per capirne le ragioni. Interessante capire come alle vittorie di Sinner e dei nostri tennisti corrispondano le strategie della Federazione”.

la conferenza stampa di presentazione

Sinergie tra eventi sportivi e SuperTennis

Domenica 17 maggio Roma potrebbe essere al centro di due eventi sportivi di grandissima attrazione : la finale degli Internazionali d’Italia di tennis (data fissata in maniera inderogabile) e il derby di calcio Roma-Lazio. Proprio quest’ultimo potrebbe essere programmato in un’altra data (sabato o lunedì) per evitare che al Foro Italico si riversino centomila persone. Il Ministero dell’ Interno ha chiesto lo spostamento di Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 18. I motivi sono legati a una più corretta e facile gestione dell’ordine pubblico vista l’affluenza enorme per i due eventi e le tensioni esistenti tra le rispettive tifoserie giallorossa e biancoceleste ormai da anni.

il Viminale ha escluso da tempo la possibilità di rigiocare il derby in notturna visti gli scontri e gli incidenti gravi avvenuti nel gennaio del 2025, quando fu presa la decisione di anticipare Roma-Lazio addirittura alle 12.30. Valutazioni in corso, anche perché già lo scorso anno si sono registrati disagi tra il deflusso di appassionati dal Foro Italico e quello dei tifosi all’Olimpico in occasione di Lazio-Juventus. E se dovesse confermarsi il derby con orario diurno, la situazione potrebbe peggiorare.

Angelo Binaghi ha detto di confidare in una soluzione che accontenti tutti. “Vorrei ringraziare De Siervo l’amministratore delegato della Lega di Serie A che tra l’altro dovrei ringraziare una volta in più perché quando lavorava Rai ci permise di realizzare il nostro canale SuperTennis che, ripeto, è la chiave del nostro successo. Lo ringrazio perché ha avuto una grande disponibilità la prima volta da quando io mi sono occupato di tennis per cercare di rendere sinergico il calendario di Serie A rispetto alle Atp Finals, aiutando soprattutto gli spettatori e gli appassionati che hanno potuto vedere la Juventus giocare con Torino il derby di sabato che è stato anticipato e poter vedere Jannik Sinner giocare la domenica con Alcaraz. Quindi spero che questa nuova filosofia, che spero piaccia tanto anche al ministro che si fa sempre parte attiva per una condivisione comune delle problematiche, possa essere applicata anche agli Internazionali d’Italia che tra l’altro ne hanno ancora più bisogno delle Finals perché non ci sono solo 12-13mila persone come succede a Torino, ma qua allo stesso giorno ce ne sono 30-40mila“, ha concluso Binaghi.

Mezzaroma: “Foro Italico rinnovato. Il Centrale diventerà iconico”

“Quest’anno è stato fatto uno sforzo nel tentativo di evolvere ulteriormente l’impianto e con lui tutto il Parco del Foro Italico, comprensivo della parte delle piscine, del Centrale e dello Stadio dei Marmi”, ha dichiarato in conferenza stampa Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. “Avremo 20 ettari d’estensione totale, il sito potrà ospitare 60 mila persone su base quotidiana e potrà contare su quasi 6.500mq di superfici coperte tra retail e food e beverage“.