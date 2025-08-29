MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
30 Agosto 2025 09:03
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
30 Agosto 2025 09:03

Informativa sui siti sessisti inviata alla Procura di Roma. Meloni: “Disgustata e vicina a donne offese”

  • Cronaca Giudiziaria, Cronache, Italia
L'avvocato Annamaria Bernardini de Pace all’Adnkronos: "Faremo una class action per assistere tutte le donne che hanno trovato proprie foto sui gruppi e siti ‘Mia moglie’ e ‘Phica’"

Una prima informativa è stata inviata dalla Polizia Postale alla Procura di Roma in relazione alle immagini di donne, anche attrici e politiche, pubblicate online senza il loro consenso. I pm di piazzale Clodio, una volta ricevuto l’incartamento, apriranno un fascicolo di indagine. Non è escluso che informative vengano inviate anche ad altre procure italiane, anche alla luce del numero di denunce che stanno arrivando alla polizia postale per foto rubate e commenti sessisti apparsi su siti e forum online.

Ieri la piattaforma Phica ha chiuso i battenti e rimossotutto ciò che è stato fatto di sbagliato”. L’annuncio è stato dato sull’homepage del sito per adulti finito nel mirino per aver pubblicato foto, poi ritoccate, di donne, politiche e con commenti sessisti. Anche dopo la chiusura del sito, gli investigatori sono al lavoro per individuare chi ha caricato le foto su diversi forum e portali. Continuano ad arrivare denunce alla Polizia Postale da parte di donne che hanno trovato proprie immagini intime in rete pubblicate senza il proprio consenso.

Gli utenti, una volta identificati, rischiano l’accusa di diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite (art. 612 ter del codice penale), reato per il quale le vittime hanno 6 mesi di tempo per presentare denuncia. Ora gli investigatori della postale si aspettano che le denunce possano aumentare, vista anche la mediaticità che ha assunto la vicenda.

Bernardini de Pace: “Chiederemo danni a Facebook”

L’avvocato specializzata in diritto della famiglia Annamaria Bernardini de Pace ha annunciato all’Adnkronos: “Faremo una class action per assistere tutte le donne che hanno trovato proprie foto sui gruppi e siti ‘Mia moglie’ e ‘Phica’, chiedendo un risarcimento danni anche alle piattaforme, come Facebook, per omesso controllo”.

“Insieme al penalista David Leggi stiamo riunendo già diverse associazioni e stanno arrivando le prime adesioni, fra cui quella del Garante dell’Infanzia. Alla nostra iniziativa in difesa delle donne ha aderito anche un uomo, uno solo per ora” spiega l’ avvocato Benerdini de Pace. “Ovviamente per questa class action non applicherò le mie parcelle, ma faremo un gesto simbolico” sottolinea de Pace, specializzata in diritto della famiglia. “Tutte le donne, a partire da quelle che sono state vittime di questi mariti ‘deficienti’ – conclude – possono contattarmi alla mail abdp@abdp.it

Meloni: “Disgustata e solidale con persone offese, tutela privacy decisiva”

“Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi ‘utenti’”, così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, a proposito della vicenda del sito ‘Phica‘. “La cronaca di questi giorni e i casi sempre più diffusi – prosegue la premier – ci dicono che ciò avviene non più soltanto per ‘vendetta’, e che la protezione dei nostri dati e della nostra privacy è sempre più decisiva nel nostro tempo. Perché un contenuto intimo può diventare pubblico in pochissimi istanti e spesso impossibile da rimuovere dal web, e questo può devastare la vita di una persona, oltre che della sua famiglia e dei suoi cari. Un contenuto che si considera innocuo può trasformarsi, nelle mani sbagliate, in un’arma terribile. E di questo dobbiamo essere tutti consapevoli”

“La responsabilità personale, l’educazione digitale e l’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, la segnalazione immediata alla Polizia postale e al Garante della privacy — quando si ha il sospetto di essere vittime di una diffusione illecita— sono le migliori difese a disposizione per tutelare noi stessi e chi abbiamo intorno a noi”.

Parlamento pronto a giro di vite per stop contenuti illeciti online

Nel frattempo la questione della diffusione di contenuti illeciti sulle piattaforme digitali si prepara a diventare una priorità dell’agenda parlamentare , dopo la pubblicazione di foto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di diverse parlamentari sul sito Phica, accompagnata da insulti sessisti. Una vicenda che rappresenta la punta di un iceberg, vista il manifestarsi di altre piattaforme di questo tipo, come ad esempio il gruppo Facebook ‘Mia moglie’.

Già esistono fattispecie per punire queste pratiche illegali: la violazione della privacy (Articolo 167 del relativo Codice), la diffamazione aggravata, la diffusione senza consenso di immagini sessualmente esplicite (il cosiddetto revenge porn), l’accesso abusivo a sistemi informatici, la tutela civilistica del diritto all’immagine. Oltre alla possibilità per i titolari di piattaforme social di rimuovere i contenuti che non rispettino le regole interne.

Strumenti che a quanto pare richiedono tuttavia un rafforzamento per rendere più efficace la prevenzione e la repressione di questi comportamenti illegali, specie quando occorre tutelare i minori. Vanno in questa direzione le proposte presentate dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni, e dalla deputata del Pd, Marianna Madia, entrambe sottoscritte da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari e che già hanno iniziato il loro iter in commissione, anche se ha subito un rallentamento a causa della necessaria interlocuzione con l’Unione europea

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Canon partner della 82a Mostra del Cinema
30 Agosto, 2025
Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto a Singapore
29 Agosto, 2025
Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia
28 Agosto, 2025
Arrestati in Ticino i fiduciari collegati all'inchiesta sulla cessione sfumata di Visibilia
27 Agosto, 2025
Meeting Rimini, Meloni: "Reazione Israele andata oltre. Non siamo più i malati d'Europa "
27 Agosto, 2025
Giorgio Armani acquista La Capannina di Forte dei Marmi
27 Agosto, 2025
Cerca
Archivi
Canon partner della 82a Mostra del Cinema
30 Agosto, 2025
Informativa sui siti sessisti inviata alla Procura di Roma. Meloni: "Disgustata e vicina a donne offese"
29 Agosto, 2025
Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto a Singapore
29 Agosto, 2025
Maltempo sull'Italia, allerta rossa in Lombardia
28 Agosto, 2025
Arrestati in Ticino i fiduciari collegati all'inchiesta sulla cessione sfumata di Visibilia
27 Agosto, 2025

Cerca nel sito