Informativa sui siti sessisti inviata alla Procura di Roma. Meloni: “Disgustata e vicina a donne offese”

L'avvocato Annamaria Bernardini de Pace all’Adnkronos: "Faremo una class action per assistere tutte le donne che hanno trovato proprie foto sui gruppi e siti ‘Mia moglie’ e ‘Phica’"

Una prima informativa è stata inviata dalla Polizia Postale alla Procura di Roma in relazione alle immagini di donne, anche attrici e politiche, pubblicate online senza il loro consenso. I pm di piazzale Clodio, una volta ricevuto l’incartamento, apriranno un fascicolo di indagine. Non è escluso che informative vengano inviate anche ad altre procure italiane, anche alla luce del numero di denunce che stanno arrivando alla polizia postale per foto rubate e commenti sessisti apparsi su siti e forum online.

Ieri la piattaforma Phica ha chiuso i battenti e rimosso “tutto ciò che è stato fatto di sbagliato”. L’annuncio è stato dato sull’homepage del sito per adulti finito nel mirino per aver pubblicato foto, poi ritoccate, di donne, politiche e con commenti sessisti. Anche dopo la chiusura del sito, gli investigatori sono al lavoro per individuare chi ha caricato le foto su diversi forum e portali. Continuano ad arrivare denunce alla Polizia Postale da parte di donne che hanno trovato proprie immagini intime in rete pubblicate senza il proprio consenso.

Gli utenti, una volta identificati, rischiano l’accusa di diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite (art. 612 ter del codice penale), reato per il quale le vittime hanno 6 mesi di tempo per presentare denuncia. Ora gli investigatori della postale si aspettano che le denunce possano aumentare, vista anche la mediaticità che ha assunto la vicenda.

Bernardini de Pace: “Chiederemo danni a Facebook”

L’avvocato specializzata in diritto della famiglia Annamaria Bernardini de Pace ha annunciato all’Adnkronos: “Faremo una class action per assistere tutte le donne che hanno trovato proprie foto sui gruppi e siti ‘Mia moglie’ e ‘Phica’, chiedendo un risarcimento danni anche alle piattaforme, come Facebook, per omesso controllo”.

“Insieme al penalista David Leggi stiamo riunendo già diverse associazioni e stanno arrivando le prime adesioni, fra cui quella del Garante dell’Infanzia. Alla nostra iniziativa in difesa delle donne ha aderito anche un uomo, uno solo per ora” spiega l’ avvocato Benerdini de Pace. “Ovviamente per questa class action non applicherò le mie parcelle, ma faremo un gesto simbolico” sottolinea de Pace, specializzata in diritto della famiglia. “Tutte le donne, a partire da quelle che sono state vittime di questi mariti ‘deficienti’ – conclude – possono contattarmi alla mail abdp@abdp.it“

Meloni: “Disgustata e solidale con persone offese, tutela privacy decisiva”

“Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi ‘utenti’”, così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, a proposito della vicenda del sito ‘Phica‘. “La cronaca di questi giorni e i casi sempre più diffusi – prosegue la premier – ci dicono che ciò avviene non più soltanto per ‘vendetta’, e che la protezione dei nostri dati e della nostra privacy è sempre più decisiva nel nostro tempo. Perché un contenuto intimo può diventare pubblico in pochissimi istanti e spesso impossibile da rimuovere dal web, e questo può devastare la vita di una persona, oltre che della sua famiglia e dei suoi cari. Un contenuto che si considera innocuo può trasformarsi, nelle mani sbagliate, in un’arma terribile. E di questo dobbiamo essere tutti consapevoli”

“La responsabilità personale, l’educazione digitale e l’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, la segnalazione immediata alla Polizia postale e al Garante della privacy — quando si ha il sospetto di essere vittime di una diffusione illecita— sono le migliori difese a disposizione per tutelare noi stessi e chi abbiamo intorno a noi”.

Parlamento pronto a giro di vite per stop contenuti illeciti online

Nel frattempo la questione della diffusione di contenuti illeciti sulle piattaforme digitali si prepara a diventare una priorità dell’agenda parlamentare , dopo la pubblicazione di foto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di diverse parlamentari sul sito Phica, accompagnata da insulti sessisti. Una vicenda che rappresenta la punta di un iceberg, vista il manifestarsi di altre piattaforme di questo tipo, come ad esempio il gruppo Facebook ‘Mia moglie’.

Già esistono fattispecie per punire queste pratiche illegali: la violazione della privacy (Articolo 167 del relativo Codice), la diffamazione aggravata, la diffusione senza consenso di immagini sessualmente esplicite (il cosiddetto revenge porn), l’accesso abusivo a sistemi informatici, la tutela civilistica del diritto all’immagine. Oltre alla possibilità per i titolari di piattaforme social di rimuovere i contenuti che non rispettino le regole interne.