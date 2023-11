Indagati i tre vigili urbani di Taranto che malmenarono il”corriere” che aveva reagito alla multa

La Procura di Taranto sette mesi dopo il parapiglia tra agenti della Polizia Locale di Taranto ed un corriere che aveva contestato una multa dopo aver lasciato il suo furgone in divieto in pieno centro, ha concluso le indagini a carico dei tre vigili coinvolti assieme al corriere multato, e nei confronti di uno dei passanti che intervenne durante la discussione . Il video dell’uomo malmenato dalla Polizia Locale fece il giro del web, scatenando reazioni di indignazione. I tre agenti erano un vice commissario e due agenti della polizia locale di Taranto.

Anche se l’indignazione più grande era nei confronti dell’ assessore alla Polizia Locale , l’ avv. Ciraci un civilista che si è sempre occupato da avvocato di risarcimenti per incidenti stradali, non ha molta dimestichezza con il codice penale, è noto in città come lo “sceriffo” per la sua mania di protagonismo con una millantata “tolleranza zero” (per gli altri ma non per se stesso che senza essere disabile, fu “beccato” occupando con la sua auto privata un posto assegnato ai disabili). Ciraci è un “allievo” dell’ex sindaco Giancarlo Cito, pur provenendo da una stotria politica di destra, in occasione dell’ultima tornata elettorale pur di fare “carriera” è passato da destra a sinistra, alla corte dell’ attuale sindaco Rinaldo Melucci.

la “passione”… di Ciraci: i selfie con le vigilesse

A distanza di soli sette mesi, il sostituto procuratore Di Tursi ha concluso le indagini ed ha notificato gli avvisi di conclusione a tutte le persone coinvolte in quel parapiglia, che dovranno adesso rispondere di quanto accaduto, atto che costituiscono di fatto delle informazione di garanzia. Nei confronti degli operabnti della Polizia Locale il pm ha avanzato le contestazioni di “violenza e lesioni”, aggravate dall’aver abusato del potere derivante dal loro ruolo. Sotto accusa quindi le modalità con le quali gli agenti risposero alla reazione scomposta del conducente dopo la multa.

la “tolleranza zero dell’ assessore Ciraci: parcheggiare la propria auto sul posto dei disabili