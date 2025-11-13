MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
13 Novembre 2025 17:52
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
13 Novembre 2025 17:52

Inchiesta urbanistica a Milano. La Cassazione: “Inammissibile ricorso pm”: Catella resta libero.

  • Cronaca Giudiziaria, Cronaca Lombardia, Cronache
La sesta sezione penale della Suprema Corte conferma la revoca delle ordinanze d'arresto, decisa dal Riesame, per Catella, Scandurra e Bezziccheri

Gli ermellini della VI Sezione della Corte di Cassazione hanno dichiarato “inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Milano contro le ordinanze con le quali il Tribunale del Riesame a metà agosto aveva annullato gli arresti domiciliari, per carenza di gravi indizi di corruzione, dell’immobiliarista Manfredi Catella, dell’architetto e componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra, e del costruttore Andrea Bezziccheri (l’unico allora finito in carcere). Attese le motivazioni del provvedimento della Cassazione che ha così di fatto confermato i provvedimenti del Riesame con cui erano state revocate le misure cautelari nell’inchiesta sull’urbanistica. Ma non solo. Accolti anche i ricorsi delle difese dell’ex assessore comunale all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e degli altri due indagati che in agosto dal Tribunale del Riesame avevano avuto almeno una misura cautelare interdittiva.

da sx L’ex assessore Giancarlo Tancredi e, a dx, il costuttore Manfredi Catella

Se la Procura di Milano sosteneva la “mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione del Riesame, è stata la stessa sostituta procuratrice generale in Cassazione Cristina Marzagalli, nel suo intervento, a ribadire come gli atti dell’accusa “non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo tra Alessandro Scandurra e Manfredi Catella quale ceo della società Coima, non potendosi sostenere che i pagamenti delle fatture da parte di Coima a favore di Scandurra siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata“.

Quanto all’atto contrario ai doveri d’ufficio, individuato nel capo d’imputazione nella partecipazione dell’ex componente della Commissione per il paesaggio alla seduta del 5 ottobre 2023, dove si discute del progetto cosiddetto Pirellino, “si rileva la mancanza di prove circa il contributo determinante e fondamentale di Scandurra in quella seduta per la formazione del parere favorevole della commissione, la quale è composta da 11 membri, non essendovi evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte del pubblico ufficiale sugli altri membri”.

Nel proprio intervento scritto la pg Marzagalli ha sottolineato come il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale del Riesame non consente alla Suprema Corte di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del Riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità”. Adesso i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano della Procura di Milano , potranno prendere atto del doppio stop cautelare di Riesame e Cassazione, oppure potrà andare avanti sulla sua linea accusatoria fino all’eventuale richiesta di processo.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Poste Italiane, crescono i ricavi e redditività record. Le sinergie con Tim hanno generato un risparmio di 20milioni
13 Novembre, 2025
Sequestrati oltre 2 milioni di euro al latitante Giancarlo Tulliani, residente a Dubai
13 Novembre, 2025
Accuse di Report al Garante per la Privacy. Stanzione: "Collegio non si dimette, accuse infondate"
12 Novembre, 2025
Presentato il Calendario Storico 2026 dell’Arma dei Carabinieri
11 Novembre, 2025
Sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti per appalti pilotati in Sicilia
11 Novembre, 2025
Maccanico ex Ad di Cinecittà rischia il processo
11 Novembre, 2025
Cerca
Archivi
Poste Italiane, crescono i ricavi e redditività record. Le sinergie con Tim hanno generato un risparmio di 20milioni
13 Novembre, 2025
Sequestrati oltre 2 milioni di euro al latitante Giancarlo Tulliani, residente a Dubai
13 Novembre, 2025
Inchiesta urbanistica a Milano. La Cassazione: "Inammissibile ricorso pm": Catella resta libero.
13 Novembre, 2025
A proposito della separazione delle carriere degli "intoccabili": le fake news dei soliti ventriloqui delle toghe
12 Novembre, 2025
Accuse di Report al Garante per la Privacy. Stanzione: "Collegio non si dimette, accuse infondate"
12 Novembre, 2025

Cerca nel sito