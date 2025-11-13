Inchiesta urbanistica a Milano. La Cassazione: “Inammissibile ricorso pm”: Catella resta libero.

La sesta sezione penale della Suprema Corte conferma la revoca delle ordinanze d'arresto, decisa dal Riesame, per Catella, Scandurra e Bezziccheri

Gli ermellini della VI Sezione della Corte di Cassazione hanno dichiarato “inammissibile“ il ricorso presentato dalla Procura di Milano contro le ordinanze con le quali il Tribunale del Riesame a metà agosto aveva annullato gli arresti domiciliari, per carenza di gravi indizi di corruzione, dell’immobiliarista Manfredi Catella, dell’architetto e componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra, e del costruttore Andrea Bezziccheri (l’unico allora finito in carcere). Attese le motivazioni del provvedimento della Cassazione che ha così di fatto confermato i provvedimenti del Riesame con cui erano state revocate le misure cautelari nell’inchiesta sull’urbanistica. Ma non solo. Accolti anche i ricorsi delle difese dell’ex assessore comunale all’Urbanistica Giancarlo Tancredi e degli altri due indagati che in agosto dal Tribunale del Riesame avevano avuto almeno una misura cautelare interdittiva.

da sx L’ex assessore Giancarlo Tancredi e, a dx, il costuttore Manfredi Catella

Se la Procura di Milano sosteneva la “mancanza, apparenza e manifesta illogicità della motivazione“ del Riesame, è stata la stessa sostituta procuratrice generale in Cassazione Cristina Marzagalli, nel suo intervento, a ribadire come gli atti dell’accusa “non dimostrano la formazione, né l’operatività di un accordo corruttivo tra Alessandro Scandurra e Manfredi Catella quale ceo della società Coima, non potendosi sostenere che i pagamenti delle fatture da parte di Coima a favore di Scandurra siano riconducibili ad un accordo corruttivo anziché correlate ad attività professionale effettivamente prestata da Scandurra e regolarmente contabilizzata“.

Quanto all’atto contrario ai doveri d’ufficio, individuato nel capo d’imputazione nella partecipazione dell’ex componente della Commissione per il paesaggio alla seduta del 5 ottobre 2023, dove si discute del progetto cosiddetto Pirellino, “si rileva la mancanza di prove circa il contributo determinante e fondamentale di Scandurra in quella seduta per la formazione del parere favorevole della commissione, la quale è composta da 11 membri, non essendovi evidenze di indebite pressioni o sollecitazioni da parte del pubblico ufficiale sugli altri membri”.