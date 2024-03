Inchiesta Perugia, il premier Meloni: “Fatto gravissimo, libertà di stampa non c’entra niente”

“ Ci sono state delle richieste di audizioni alla Commissione Parlamentare Antimafia. Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, e in particolare ad alcuni esponenti della stampa“. questo il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’inchiesta della procura di Perugia. “Utilizzare così le banche dati pubbliche – sottolinea poi la premier – non c’entra niente con la libertà di stampa“.

Sul dossieraggio “vogliamo sapere chi sono i mandanti”

“Credo che serva fare molta chiarezza su quello che scopriamo in queste ore dai giornali, da un’inchiesta a Perugia, secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente al giornale di De Benedetti” ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervendo sul caso del dossieraggio. “Vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono metodi da regime” ha concluso.

il ministro di Giustizia Carlo Nordio

Nordio: “Deve intervenire il legislatore”

Di “un fatto estremamente grave” parla anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio . “Essendoci un’inchiesta in corso sarebbe improprio che io mi esprimessi adesso”, afferma rilevando che la vicenda “si innesta in una situazione che si è sedimentata da anni, il fatto che il diritto alla privacy, garantito dall’articolo 15 della Costituzione, è diventata un’aspirazione metafisica“, dice Nordio, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue, ha risposto a una domanda sull’inchiesta della procura di Perugia.

“Le stesse intercettazioni, più o meno lecite e captate in modo diverso , sono diventate quasi la regola, mentre l’articolo 15 dice che possono essere limitate solo a casi eccezionali. Se poi non vengono nemmeno autorizzate dall’autorità giudiziaria e captate in modo eccentrico, deve intervenire la magistratura ma anche il legislatore”, ha aggiunto il ministro.

Alla domanda su una possibile regia politica occulta dietro la presunta attività di dossieraggio su cui indagano i pm di Perugia il ministro ha risposto “è difficile dirlo, il confine tra iniziative individuali e programmate da altri è di difficile definizione”. “E’ una situazione estremamente grave – ha ribadito Nordio – Si spia la vita degli altri in un modo che è offensivo per un minimo di civiltà giuridica. Su questo andrà fatta luce sia dalla magistratura sia eventualmente anche in altri luoghi“.

il ministro della Difesa Guido Crosetto

Crosetto: “Io parte lesa non parlo ma indagati straparlano”