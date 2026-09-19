Inaugurata a Bari l’89 edizione della Fiera del Levante

La cerimonia alla presenza per il governo del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. aperta dall'inno di Mameli suonato dalla Banda interforze di Bari

In una sala non proprio piena come ormai succede da anni il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha portato il saluto della premier Giorgia Meloni, avendo la sensibilità di mandare un saluto e solidarietà a Isabella Marsilio la professoressa di Roma, aggredita violentemente a scuola: “riprenditi presto e grazie per le belle parole che hai detto“, preceduto dagli interventi del sindaco di Bari Vito Leccese che ha aperto la cerimonia, seguito dal governatore pugliese Antonio Decaro.

il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

Mazzi ha ricordato che “Il sistema fieristico è un vettore di flussi e uno dei segmenti in cui l’Italia eccelle: siamo la quarta nazione al mondo e la seconda in Europa dopo la Germania . Nel 2025, le nostre fiere hanno coinvolto 18 milioni e mezzo di visitatori, il 6% in più rispetto al 2024 e addirittura il 9% in più se risaliamo al 2019“. evidenziando che “In termini economici il solo turismo fieristico attiva oltre 10 miliardi di euro di indotto. La Fiera del Levante, la fiera campionaria del Levante, una tra le più grandi istituzioni economiche del Mezzogiorno , conferma in concreto la forza attrattiva del nostro sistema fieristico, che nel 2025 ha richiamato 250mila visitatori circa 10mila in più rispetto all’anno precedente e ha visto la partecipazione di 400 espositori cifre che raccontano la vitalità di una manifestazione in grado di valorizzare il tessuto produttivo del territorio e di consolidare l’attrattività di Bari e della Puglia“. Brevissimo il discorso del ministro Mazzi. che alle 10 e 50 di sabato 19 settembre ha dichiarato ufficialmente aperta l’89 esima edizione della Fiera .

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro

Il ministro del Turismo Mazzi era stato preceduto dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dal sindaco di Bari Vito Leccese. il presidente della Regione Puglia è tornato a parlare dal palco della Fiera del Levante dopo tre anni (l’ultima nel 2023 da sindaco). “Oggi non parlerò in prima persona, non farò elenchi, non farò richieste ma solo um appello: guardiamo tutti insieme al futuro della Puglia. Chiedo a tutti, destra e sinistra, sindache e sindaci di lavorare insieme. Fuori c’è un mondo di guerre e serve un futuro di pace”. Applausi quando Decaro è stato molto applaudito quando ha ricordato il dramma compiuto su Taranto con chiaro riferimento all’ex Ilva.: “Per 61 anni i tarantini hanno subito quel destino, dalla inaugurazione del siderurgico. Noi come Regione faremo la nostra parte”.

“Scriviamo insieme una pagina nuova per Taranto e mi rivolgo ai suoi cittadini citando una frase di un parroco di Alessano: non dobbiamo perdere la speranza perché dopo la notte viene il mattino” ha proseguito Decaro. “Oggi mi sento padre di sei figli “con chiaro riferimento ai sei capoluoghi di provincia pugliesi, aggiungendo “Io amo tutta la Puglia, ne sono davvero innamorato. E nemmeno gli spot la raccontano mai, ma Taranto ha bisogno più degli altri”. Decaro si è soffermato anche sul il tema dei femminicidi: “Il mio abbraccio va a Franco Isceri , a lui va sincero e affettuoso. Per ricordare Lorena servono uomini e donne liberi per coltivare la libertà e imparare l’amore che è il contrario del possesso. Nelle scuole porteremo le lezioni d’amore come voleva Donato Metallo” il compianto consigliere regionale.

Soffermandosi sull’economia pugliese il presidente della Regione Puglia ha elencato i dati Istat che vedono crescere l’occupazione in Puglia con 1,3 occupati di occupati nel primo trimestre 2026, 16mila in più rispetto al primo trimestre del 2025. “Alzare le tasse – ha spiegato Decaro riferendosi all’innalzamento Irpef – solo dopo due mesi di governo regionale non è stato affatto semplice, lo so. Ma dobbiamo coprire questo disavanzo sanitario per garantire servizi che non bastano ancora. Sulle liste di attesa abbiamo anticipato 160mila prestazioni. Ma dobbiamo fare di più, anche riducendo la mobilità passiva verso altre regioni. Ma basta però i viaggi delle cliniche private con pulmini anche per curare l’alluce valgo“.

Il sindaco del Comune di Bari, Vito Leccese

Il Sindaco di Bari Vito Leccese nel suo intervento che ha aperto la manifestazione ha ringraziato il suo predecessore Antonio Decaro (di cui è stato capo di gabinetto n.d.r.)ricordando che “grazie agli investimenti fatti qui a Bari siamo diventati la seconda città in Italia attrattiva per le professioni. Lo dicono i dati della rete specialistica Linkedin“. Leccese ha voluto ringraziare il neo prefetto di Bari Rossana Riflesso e tutte le forze dell’ordine e militari.