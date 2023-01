Il trionfo dell’ipocrisia: Giuseppe Conte in vacanza a Cortina, in hotel da 1000 euro a notte !

La fotografia ha fatto il giro del web poche ore prima del brindisi di mezzanotte. L’ ex premier Giuseppe Conte , leader del M5S è stato fotografato mentre trascorre le ferie natalizie insieme alla sua compagna, Olivia Paladino (nota alla cronache anche per una storia familiare di evasione fiscale) alloggiando nel Grand Hotel Savoia a Cortina d’Ampezzo, dove una stanza costa in questo periodo minimo 1.000 euro a notte ! Senza conteggiare il costo della trasferta della scorta che purtroppo gli spetta di diritto in veste di ex-presidente del consiglio.

La presenza dell’ex premier nel lussuoso albergo hanno subito scatenato più di qualche polemica nel web. Sui social molti utenti hanno sottolineato il fatto che Conte abbia scelto di soggiornare in un albergo di lusso proprio nelle stesse ore in cui sui suoi canali social rilanciava un messaggio di fine anno in cui il leader stellato mostra le immagini di Milano con “10 mila persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale”.

“Nel 2023 non cediamo alla rassegnazione e a chi ci vuole uno contro l’altro, a chi vuole dividerci. Non perdiamo mai la solidarietà, restiamo uniti. Il mio augurio per un felice anno nuovo a tutti quanti voi“, dice il presidente M5S. E attacca: «In quelle file ci sono persone che un lavoro ce l’hanno, ma è precario e malpagato. Non sono i fannulloni e i divanisti di cui parla Giorgia Meloni, che li paragona a tossici che prendono metadone di Stato. Di tossico c’è solo la narrazione di chi vuole convincere i cittadini che il nemico da combattere è chi è in difficoltà economica, chi non trova lavoro”.

Parole gonfie di ipocrisia e immagini che contrastano con il soggiorno sulle Dolomiti. C’è chi ironizza: “Basta povery“. “Conte, gauche caviar, a Cortina in un hotel a 5 stelle“, con chiaro riferimento al conto in hotel che il leader del M5S dovrà pagare (tanto sono soldi del suo stipendio di parlamentare, cioè dei contribuenti !). Basti pensare che un reddito di cittadinanza di un mese, non basterebbe a chiunque a potersi permettere di soggiornare una sola notte all’ Hotel Savoia durante il periodo delle feste natalizie e di fine anno.