Il Tribunale di Milano rigetta il ricorso di Acciaierie d’ Italia: semaforo verde all’ amministrazione straordinaria

Dopo non aver pagato fior di parcelle ai più impostanti studi legali d’ Italia a cui la Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d’ Italia nel recente passato si era affidata nei vari contenziosi intrapresi contro Invitalia, l’ ex Mise, ed il Governo Italiano, il nuovo studio legale (LCA di Milano) è uscito perdente e sconfessato dal Tribunale di Milano nel tentativo di inibire l’avvio dell’ amministrazione straordinaria dell’ ex Arcelor Mittal Italia (ora Acciaierie d’ Italia) riuscendo però a farsi pagare in anticipo per il proprio petrato.

Adolfo Urso Lucia Morselli

La Seconda Sezione Civile del Tribunale di Milano questa mattina ha rigettato il ricorso depositato da Acciaierie d’ Italia spa, rappresentato in giudizio dagli avvocati Salvatore Sanzo (originario di Brindisi) , Diana Burroni, Angela Petrosillo ed Anna Porcari dello studio legale milanese LCA, con il quale si è cercato di inibire ad Invitalia di richiedere al Ministro delle Attività Produttive Adolfo Urso (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy) l’emissione del provvedimento di apertura dell’ amministrazione straordinaria.

(estratto della decisione del Tribunale di Milano)

I legali che hanno assistito Acciaierie d’ Italia, ma in realtà gli interessi negoziali del Gruppo Arcelor Mittal e dell’ amministratore delegato Lucia Morselli alla quale a questo punto non resta altro che fare le valigie e togliere il disturbo dallo stabilimento siderurgico di Taranto (possibilmente senza utilizzare a spese dell’ azienda e dei contribuenti l’ennesimo volo privato), non sono riusciti neanche ad ottenere dal Tribunale di Milano di inibire alla Camera di Commercio “di disporre l’archiviazione su richiesta di Invitalia o d’ufficio della domanda ex art.12 CCII n. 0000002829″ presentata da Acciaierie d’ Italia lo scorso 15 gennaio 2024.

(estratto della decisione del Tribunale di Milano)

Il Tribunale di Milano inoltre ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale contestata dai legali di Acciaierie d’ Italia , in quanto “il socio (Invitalia n.d.r.) può in prima istanza, soltanto segnalare all’organo gestionale la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 347/2003 e poi – ma unicamente in caso di inerzia o rifiuto da parte dell’ organo amministrativo – può formulare l’stanza di ammissione” quindi “il potere riconosciuto al socio (Invitalia n.d.r.) non incide direttamente sulle prerogative dell’ organo gestorio che vengono anzi del tutto salvaguardate dalla norma. Tale potere ha piuttosto carattere meramente sostitutivo ( o meglio, surrogatorio dell’ inerzia) di tale organo che non provveda “pur ricorrendone i requisiti”.

(estratto della decisione del Tribunale di Milano)

Secondo il giudice designato dr. Francesco Pipicelli della II Sezione Civile del Tribunale di Milano “anche la dedotta questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata, in disparte la necessità di dover sospendere eventualmente il presente giudizio a quo per l’eventuale rimessione alla Corte Costituzionale, circostanza che appare confliggere con la tutela cautelare ed urgente richiesta in questa sede dalla ricorrente ” e quindi è stata rigettata la domanda di parte ricorrente Acciaierie d’ Italia spa e dichiarata manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale.

L’ordinanza della sezione civile del Tribunale di Milano

il sindacalista Rocco Palombella, leader della UILM