“Il Sistema colpisce ancora” in uscita il nuovo libro-intervista di Sallusti a Palamara

L'ex presidente dell'Anm: "Confine tra funzione giurisdizionale e sfera politica talvolta piegato a logiche di potere, consenso e autoconservazione". Mercoledì 21 gennaio la presentazione a Roma

Uscirà domani in libreria ‘Il Sistema colpisce ancora – Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici’ (ed. Rizzoli) in cui il giornalista Alessandro Sallusti intervista Luca Palamara. Un nuovo bilancio sulle alleanze segrete tra politica, affari e giustizia: dopo il libro scandalo ‘Il Sistema‘ di cinque anni fa, attraverso alcune storie emblematiche, Sallusti e Palamara ci permettono di capire chi sia a temere il referendum sulla giustizia e quali siano gli schieramenti e le armi che il Sistema sta cercando di mettere in campo per la sua sopravvivenza.

“La piaga delle detenzioni e dei processi ingiusti non dà alcun segno di guarigione – si legge nella presentazione del volume – Come se non bastasse, la magistratura ha sempre detto di non voler fare politica, ma poi continua a utilizzare le correnti, in origine garanzia di pluralismo e indipendenza, per dettare le regole del gioco delle spartizioni e delle nomine“. Cinque anni fa Palamara ha svelato la storia segreta della magistratura e il gioco continuo tra affari e politica. Quello che è successo dopo dimostra che il Sistema esiste ed opera ancora più di prima.