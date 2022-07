Il riscatto del talento Le Clerc, un trionfo con il cuore in gola.

La Ferrari non vinceva dal 2003 a Spielberg in Austria e questa è sicuramente una bella soddisfazione, nel feudo della Red Bull sul circuito che porta il suo nome, cogliendo la seconda vittoria di fila, dopo Silverstone che ha visto Sainz al suo primo successo in carriera. Un segnale di grande vitalità che con la terza vittoria stagionale restituisce il sorriso a Charles Leclerc, che dopo Silverstone aveva masticato amaro e sabato, nella gara Sprint in Austria, non era riuscito a battere Verstappen.

Charles Leclerc sul podio in Austria

Ma mentre ci sono segnali positivi sui piloti , c’è un dato negativo: l’affidabilità della monoposto. Sulla Ferrari guidata da Carlos Sainz è saltato tutto (in settimana si capirà cosa abbia dato il via alla rovinosa rottura, tra fuoco e fumo, si presume il motore) , su quella guidata da Leclerc c’è stato un piccolo malfunzionamento al pedale dell’acceleratore che ha reso i giri finali un vero e proprio terno al lotto. Guidare negli ultimi giri in quelle condizioni e vincere la gara è stata una vera impresa, testimonianza che la sua maturazione di pilota è ormai un fatto acquisito. Il fronte dell’affidabilità è quindi ancora instabile come ammesso subito dopo la gara da Mattia Binotto, il quale ha ammesso che c’è ancora da lavorare su questo fronte .