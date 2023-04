Il Presidente Mattarella accoglie la salma di Alessandro Parini a Ciampino

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha accolto all’aeroporto di Ciampino la salma dell’avvocato romano Alessandro Parini, rimasto involontaria vittima di un attentato a Tel Aviv. Ad attendere il feretro, oltre ai genitori e ad alcuni parenti di Parini, anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il volo di Stato ha raggiunto Ciampino pochi minuti primi delle 15. Sul fronte delle indagini, la Procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane avvocato.

Il capo dello Stato, nei giorni scorsi, aveva espresso “la sua esecrazione per il vile atto terroristico che, a Tel Aviv, ha provocato, insieme al ferimento di altri turisti, la morte del giovane avvocato italiano Alessandro Parini, rivolgendo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. Ha espresso inoltre al Presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog, le condoglianze della Repubblica Italiana”.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi ha ricevuto una telefonata dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, il quale – si legge in una nota – ha voluto esprimere “le proprie condoglianze per la morte di Alessandro Parini nell’attentato di venerdi’ scorso a Tel Aviv. Il presidente Meloni ha ringraziato per l’assistenza fornita dal Governo israeliano e per la solidarieta’ espressa da molti cittadini di Israele nella drammatica circostanza”.

Il 35enne è stato ucciso dall’auto piombata sulla folla mentre camminava sul lungomare della città israeliana. La conferma era arrivata nelle scorse ore sia dalla polizia israeliana e sia dall’Istituto legale di Tel Aviv che non ha rilevato alcun proiettile nel corpo del giovane sottolineando invece le gravi ferite alla testa e alla schiena subite dal ragazzo in seguito dell’urto con il veicolo.



Il giovane avvocato 35enne era arrivato a Tel Aviv proprio venerdì per una breve vacanza con gli amici. Nell’attacco sono rimasti feriti, non in modo grave, altri due connazionali, uno dei quali già rientrato in Italia. I genitori di Alessandro Parini che attendono da giorni l’arrivo della salma del figlio, lo hanno descritto come un ragazzo d’oro. Un avvocato all’inizio della carriera che, emerge da chi lo aveva conosciuto, si stava già facendo notare nell’ambiente lavorativo per competenza e professionalità.

Gli amici di Parini non ricordano nulla dell’impatto , ma hanno affermato di essersi in un primo momento allontanati di corsa per poi tornare indietro e individuare il corpo di Parini e la sua testa in una pozza di sangue. Gli amici hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza e poi si sono recati tutti in ospedale dove hanno appurato della morte del giovane avvocato romano la cui salma arriverà oggi a Roma

I carabinieri del ROS hanno ascoltato alcuni amici dell’avvocato Alessandro Parini che erano con lui a Tel Aviv venerdì sera. I testimoni hanno raccontato di essere arrivati nella città a nord di Gerusalemme poche ore prima del tragico attentato e di essersi recati in albergo. Da lì si sono poi mossi in direzione del lungomare, un percorso di circa 10 minuti a piedi, per raggiungere un altro gruppo di amici. I testimoni hanno affermato di avere sentito il rumore di un’autovettura che procedeva ad alta velocità e poi degli spari.