Il pilota della Ferrari Hamilton per stare accanto al suo amato cane Roscoe che è in coma lottando per la vita

Il bulldog di Hamilton segue sempre i gran premi ma adesso però purtroppo Roscoe sta veramente male, affrontando una difficile battaglia per la sua sopravvivenza

di Ilaria Cerulla

Lewis Hamilton, che sta vivendo la sua più deludente stagione di F1 dopo quasi vent’anni di onorata carriera piena di successi, sta affrontando un momento veramente difficile. Ha rinunciato ai test Pirelli in programma al Mugello per stare vicino a Roscoe. Non si lascia solo un amico. Roscoe bulldog con oltre 1,3 milioni di followers su Instagram, è l’adorabile cagnolone nonché il miglior amico del baronetto britannico, conosciuto da tutti nella Formula Uno e sui social , è un’autentica star del paddock .

Hamilton e Roscoe sono una coppia indivisibile, il simbolo di quanto possa essere indissolubile, meraviglioso e profondo il rapporto fra un cane e il suo padrone-papà. Il bulldog di Hamilton segue sempre i gran premi ed ha volato più miglia volate jet executive di numerosi piloti di linea. Adesso però purtroppo Roscoe sta veramente male, affrontando una difficile battaglia per la sua sopravvivenza e per nessuna ragione al mondo Hamilton gli avrebbe mai fatto mancare la sua presenza .

Roscoe aveva contratto già qualche tempo fa una insidiosa polmonite con conseguenti difficoltà respiratorie che erano state curate e risolte. Ora, a quanto pare, una bruttissima ricaduta. A spiegare la fase delicata è lo stesso Lewis attraverso i suoi social dove è seguito da quasi 50 milioni di appassionati. Anche se il suo sport è globale, ha più del doppio di seguaci del più gettonato dei suoi rivali. “Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo, mentre lo controllavano e durante il trattamento il suo cuore si è fermato.Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questa situazione. Domani proveremo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno“.



