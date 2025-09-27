Il pilota della Ferrari Hamilton per stare accanto al suo amato cane Roscoe che è in coma lottando per la vita

di Ilaria Cerulla
Lewis Hamilton, che sta vivendo la sua più deludente stagione di F1 dopo quasi vent’anni di onorata carriera piena di successi, sta affrontando un momento veramente difficile. Ha rinunciato ai test Pirelli in programma al Mugello per stare vicino a Roscoe. Non si lascia solo un amico. Roscoe bulldog con oltre 1,3 milioni di followers su Instagram, è l’adorabile cagnolone nonché il miglior amico del baronetto britannico, conosciuto da tutti nella Formula Uno e sui social , è un’autentica star del paddock .
Hamilton e Roscoe sono una coppia indivisibile, il simbolo di quanto possa essere indissolubile, meraviglioso e profondo il rapporto fra un cane e il suo padrone-papà. Il bulldog di Hamilton segue sempre i gran premi ed ha volato più miglia volate jet executive di numerosi piloti di linea. Adesso però purtroppo Roscoe sta veramente male, affrontando una difficile battaglia per la sua sopravvivenza e per nessuna ragione al mondo Hamilton gli avrebbe mai fatto mancare la sua presenza .
Roscoe aveva contratto già qualche tempo fa una insidiosa polmonite con conseguenti difficoltà respiratorie che erano state curate e risolte. Ora, a quanto pare, una bruttissima ricaduta. A spiegare la fase delicata è lo stesso Lewis attraverso i suoi social dove è seguito da quasi 50 milioni di appassionati. Anche se il suo sport è globale, ha più del doppio di seguaci del più gettonato dei suoi rivali. “Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo, mentre lo controllavano e durante il trattamento il suo cuore si è fermato.Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questa situazione. Domani proveremo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno“.
Il quadro clinico è particolarmente compromesso, in quanto alle difficoltà respiratorie si è aggiunto l’arresto cardiaco e la preoccupazione per la sorte di Roscoe è al massimo livello Comunque, in giro per il mondo sono molte le persone che sperano in una ripresa perché il bulldog nel tempo è diventato qualcosa in più del cane di Hamilton e la mascotte del Circus di cui è un assiduo frequentatore. Attualmente ha 12 anni, vive con il sette volte campione del mondo dal 2013 ed ha festeggiato con lui 6 campionati del mondo e numerosissime imprese. Un’età di tutto rispetto per la sua razza. «Per favore, rivolgete un pensiero a Roscoe», ha concluso l’inglese nel suo post corredato di foto del fedelissimo privo di conoscenza in clinica. La Ferrari è vicina al suo campione e non gli ha certo fatto pressione perché scendesse in pista per i test. Sul circuito toscano il suo posto è stato preso dal terzo pilota della Scuderia e collaudatore, il cinese Zhou Guanyu che ha corso in F1 con l’Alfa Romeo.