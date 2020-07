Il M5s nega la libertà di stampa. Lucaselli (Fdi) a valanga sul caso Castelli

Il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia, anziché invitare la sua compagna di partito e viceministro Laura Castelli a non dire sciocchezze in televisione contro i ristoratori “”Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere”, ha attaccato i giornalisti del quotidiano Il Tempo, diffondendo un’autentica menzogna, accusandolo di aver diffuso una notizia falsa. Che invece era vera !

La deputata Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia non usa mezze misure. Ed attacca il M5S sul caso Castelli, per l’atteggiamento vessatorio sulla libertà di stampa. “Da parte del Movimento 5 Stelle è arrivata un`altra sagra della mistificazione“.

“Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere“. È l’ultima idea del governo di Giuseppe Conte, un po’ infastidito delle lamentele dei commercianti, commento manifestato dalla Castelli intervenendo al Tg2 Post .

l’ On. Laura Castelli (M5S)

Il sottosegretario Carlo Sibilia, specialista in spericolati infortuni anziché invitare il suo viceministro Laura Castelli a non dire sciocchezze in televisione contro i ristoratori, ha attaccato il quotidiano Il Tempo, diffondendo un’autentica menzogna, accusando il quotidiano romano diretto da Franco Bechis di aver diffuso una notizia falsa.

Notizia che invece è assolutamente vera, in quanto la Castelli ha invitato i ristoratori a cambiare mestiere. Probabilmente lo deve fare anche Sibilia.

“Il viceministro Castelli ha pronunciato parole gravissime su un settore, quello della ristorazione, messo in ginocchio dai contraccolpi del Covid. E che rappresenta l`ossatura della tradizione italiana, nella sua gastronomia e nell’ eccellenza ricettiva. In pratica, l’esponente pentastellata ha invitato cordialmente quella parte della categoria che si trova in difficoltà ad orientarsi su un altro business”. ha aggiunto l’on. Lucaselli.

