9 Dicembre 2025 20:51
9 Dicembre 2025 20:51

Il Gruppo Mediaset acquisisce Radio Norba

  Radio & Televisione, Spettacolo & Cultura
Il Gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da "Battiti Live"

RadioMediaset amplia il proprio network radiofonico con l’acquisizione di Radio Norba, emittente di riferimento nel Sud Italia, riconosciuta per qualità editoriale e forte radicamento nel territorio. L’operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali come “Battiti Live“. L’acquisizione arriva in un momento di espansione per il gruppo, che in parallelo ha da poco conquistato l’emittente televisiva tedesca Prosiebensat per ampliarsi sul fronte europeo.

il post di Marco Montrone su Instagram

Marco Montrone collaborerà direttamente con Mediaset mantenendo il suo ruolo operativo e di amministratore delegato. RadioMediaset – che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel Giorno Medio.

L’ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo RadioMediaset nel Sud Italia e ne rafforza il posizionamento nazionale. L’integrazione della nuova emittente permetterà, grazie anche alla pluriennale esperienza di Marco Montrone e di Genetiko nella produzione di eventi televisivi come “Battiti Live”, di sviluppare nuovi progetti editoriali e di creare sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria.

Un modello integrato tra radio, TV ed eventi live

Con questa acquisizione, RadioMediaset non amplia solo il proprio portafoglio di emittenti, ma estende la propria presenza nel settore dell’intrattenimento dal vivo. La combinazione tra programmazione radiofonica, eventi musicali e produzioni televisive permette al gruppo di consolidare un modello di integrazione verticale sempre più centrale nell’industria dei media.

Secondo la nota ufficiale, l’operazione contribuirà aottimizzare le risorse del gruppo su scala nazionale”, grazie a una gestione più efficiente e alla valorizzazione strategica di asset editoriali e commerciali. Radio Norba, con la sua identità fortemente territoriale e la capacità di generare eventi di grande richiamo, diventa quindi un tassello importante della piattaforma Mediaset, che punta a rafforzare la propria offerta in un mercato in continua evoluzione.

  ultimo aggiornamento
Redazione CdG 1947

