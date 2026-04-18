MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
19 Aprile 2026 03:34
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
19 Aprile 2026 03:34

Il Gis dei Carabinieri: dalle BR alla rapina di Napoli

  • Cronaca Campania, Cronaca Giudiziaria, Cronache, Italia
Il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri voluto da Cossiga nel 1977, nasce come come costola dei paracadutisti del 'Tuscania', per combattere il terrorismo degli anni di piombo

Dopo la spettacolare rapina a Napoli, nella sede del Crédit Agricole, si sono chiesti in molti come mai il Gis, Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, specializzato in questo tipo di operazioni, abbia sede a Livorno e debba partire da lì, in caso di emergenze. Le ragioni sono principalmente storiche e operative, legate alla presenza del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” nella stessa città.

Le radici storiche: Cossiga e le BR

Il GIS fu costituito il 18 ottobre 1977 per volontà di Francesco Cossiga, all’epoca ministro dell’Interno, in piena emergenza terroristica. Erano gli anni in cui le Brigate Rosse moltiplicavano attacchi contro politici, magistrati e forze dell’ordine, con il picco massimo proprio tra il 1977 e il 1980. L’Italia non disponeva di un reparto specializzato nel contrasto al terrorismo e nella gestione di sequestri di persona con ostaggi.

Cossiga stabilì che il personale del nuovo reparto dovesse essere tratto dal Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, già stanziato a Livorno, perché considerato il più addestrato per interventi ad alto rischio, anche in presenza di ostaggi. Servivano uomini pronti a operazioni chirurgiche e ad alto rischio. Il modello operativo era quello delle forze speciali tedesche del GSG-9, create dopo la strage di Monaco del 1972.

Il nesso con il “Tuscania”

Ancora oggi la selezione degli aspiranti GIS parte dal “Tuscania”, e il reparto ha sede nella stessa caserma Vannucci di Livorno. Questo legame organico ha reso naturale mantenere la collocazione geografica nel tempo.

Struttura attuale

Il Gis è inquadrato nella 2ª Brigata Mobile Carabinieri e dipende per l’impiego dal Comando Generale dell’Arma. Per le operazioni all’estero, risponde invece al Cofs (Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali), che a sede sede a Roma-Centocelle

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Il figlio di Paolo Borsellino rompe il silenzio e attacca: “Su mio padre ingiurie e frasi deprecabili”
18 Aprile, 2026
Weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia d nuovo
18 Aprile, 2026
Sondaggi politici: centrodestra e campo largo alla pari
18 Aprile, 2026
Poste Italiane partnership strategica con Benetton Group per la logistica della moda
18 Aprile, 2026
"Il 2025 anno di svolta": MFE raddoppia i ricavi
16 Aprile, 2026
Minetti e gli altri, quante volte il Quirinale ha concesso la grazia
16 Aprile, 2026
Cerca
Archivi
Il figlio di Paolo Borsellino rompe il silenzio e attacca: “Su mio padre ingiurie e frasi deprecabili”
18 Aprile, 2026
Il Gis dei Carabinieri: dalle BR alla rapina di Napoli
18 Aprile, 2026
Weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia d nuovo
18 Aprile, 2026
Sondaggi politici: centrodestra e campo largo alla pari
18 Aprile, 2026
Poste Italiane partnership strategica con Benetton Group per la logistica della moda
18 Aprile, 2026

Cerca nel sito