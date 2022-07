Il Financial Times dopo l’uscita di Draghi: “In gioco le risorse del Recovery Fund”

La fine del governo Draghi genera dei seri dubbi sulla possibilità che l’Italia sia capace di raggiungere gli obiettivi prefissati per ottenere i fondi europei del Recovery Fund. Lo scrive il Financial Times in un articolo raccogliendo l’opinione di analisti e osservatori finanziari dal titolo “Dopo l’addio di Draghi, in gioco l’accesso dell’Italia alla sua quota degli 800 miliardi di fondi Ue“. “Governi e investitori di tutta Europa guardano con nervosismo all’Italia cercando di capire che impatto potrà avere sugli 800 miliardi del Recovery Fund, di cui l’Italia è il principale beneficiario“, aggiunge il Financial Times .

L’Italia, osserva il quotidiano londinese si è impegnata sul fronte “del taglio della burocrazia, del sostegno della concorrenza in settori chiave come energia e trasporti e nel rafforzamento della pubblica amministrazione”. E anche se Draghi si è assicurato un supporto per il piano, “ci sono timori che l’implementazione possa complicarsi senza di lui, compromettendo la spinta riformatrice e al disciplina fiscale”.

La questione non riguarda soltanto il nostro Paese , ma un possibile rallentamento per l’Italia rischia di mettere in discussione l’intero impianto varato per tamponare gli effetti della pandemia. “L’intera idea di prestito comune europeo è in discussione ora”, osserva Luigi Scazzieri, del Center for European Reform. “La percezione del successo o del fallimento del Fondo dipende dal fatto se sarà visto come un successo o un fallimento in Italia”.