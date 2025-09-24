Il Festival dello spettacolo, nuovo evento nell’entertainment business

Centocinquanta ospiti a Milano dal 24 al 26 ottobre. Da Fiorello e Accorsi fino ad Abatantuono

Presentato ieri a Palazzo Reale a due passi dal Duomo di Milano, il Festival dello Spettacolo che vuole essere “la novità, l’idea che mancava, un po’ come dice Aldo Vitali ideatore deus ex machina e direttore di Sorrisi e Canzoni Tv . Vitali un pò esagera, ma senza dubbio con i suoi 150 grandi protagonisti attesi dal mondo dell’entertainment (la maggior parte dalla tv, ma non mancano musica, radio, food, cinema), la sua “casa” iniziale prevista nei 10.000 mq del Superstudio di via Tortona zona Navigli, verrà divisa in 9 spazi a tema per tre giorni “non stop, dalle 10 del mattino fino a notte fonda” dal 24 al 26 ottobre. Saranno poco felici gli altri festival “monografici” che si vedranno sìfilare anteprime su serial tv, cinema, showcase musicali, workshop e incontri tra star e pubblico. Il Festival dello Spettacolo avrà un biglietto giornaliero e un abbonamento, acquistandoli su Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento. Le info per il programma sono al sito il festivaldellospettacolo.it.

“Il Festival dello Spettacolo” si svolgerà nei 10.000 mq degli spazi Superstudio Più , in via Tortona 27 a Milano: completamente dedicati alla manifestazione, con aree specifiche per tutte le anime che compongono il mondo dell’intrattenimento: Aall’interno del Festival ci saranno anche i Meet & Greet, dove i fan potranno salutare dal vivo i loro idoli per incontri e firmacopie e i Workshop con corsi e incontri formativi di cinema e televisione – con lezioni di sceneggiatura, recitazione, regia, produzione cinematografica e televisiva, con gli esponenti delle più grandi case cinematografiche e televisive italiane. Il “Festival dello Spettacolo” ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano grazie all’importanza e al valore culturale prodotto per la città.

The Stage, la sala centrale dove si alterneranno talk, conferenze, spettacoli teatrali, showcase musicali e le dirette di Radio 105; la sala Cinema e Serie ospiterà grandi proiezioni di film in anteprima, incontri con i cast, talk con gli artisti e workshop; all’interno dell’area Sport sarà possibile assistere a dirette sportive, telecronache e incontrare gli sportivi più amati; l’area Food sarà ricca di masterclass, classroom e showcooking con gli chef e i talent food più amati; non mancherà uno spazio Kids dedicato ai più piccoli con laboratori, attività creative e spettacoli per intrattenere il pubblico più giovane; una zona Living dove potersi rilassare tra un appuntamento e l’altro, assistere a presentazioni di grandi autori italiani e poter partecipare a esclusivi firmacopie.

Nato da un’idea di “Tv Sorrisi e Canzoni”, il magazine punto di riferimento del mondo dello spettacolo, Il “Festival dello Spettacolo” offrirà ogni giorno un palinsesto continuo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico ed è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Tre giorni unici, in cui ogni incontro sarà fuori dall’ordinario: i talent saranno protagonisti di experience interattive con il pubblico, tra giochi e situazioni inedite che ribalteranno i ruoli “tradizionali”, per dare vita a momenti di spettacolo irripetibili. Per questo, “Il Festival dello Spettacolo“ rappresenta senza alcun dubbio un evento mai visto prima, edassolutamente da non perdere.

Il Festival dello Spettacolo porterà in città nomi della tv come Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Antonella Clerici, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini , Francesca Fagnani, Beatrice Arnera, Francesca Barra, Serena Bortone, Fabio Caressa, Francesca Chillemi, Marco D’Amore, Nunzia De Girolamo, Paolo Del Debbio, Salvatore Esposito, Barbara Foria, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Max Giusti, Bianca Guaccero, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Nuzzo e Di Biase, Giorgio Panariello, Benedetta Parodi, Pio e Amedeo, Elena Sofia Ricci. Stefano Accorsi, Aldo, Giovanni e Giacomo,

Il mondo cinematografico sarà rappresentato da Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Carlo Degli Esposti, Claudia Gerini, Marco Giallini e Virginia Raffaele. Diego Abatantuono dal cinema, Ernst Knam e Ruben Bondì dal food, le radio della scuderia Mediaset, a partire da Radio 105 con le sue voci e ma anche star del pop come Gigi D’Alessio, Irama, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi ma anche le “signore” della musica italiana come Iva Zanicchi ed Orietta Berti .

La musica sarà un’altra grande protagonista del “Festival dello Spettacolo” grazie alla collaborazione con Radio 105, radio partner ufficiale. Radio 105 sarà presente per tutti i 3 giorni della manifestazione con un glassbox accanto al main stage dove si terranno le dirette live dei programmi più seguiti: da 105 Friends con Tony & Ross a 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini e ancora 105 Music & Cars con Dario Spada e Fabiola, Tutto Bene a 105 con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca, 105 Village con Manola Moslehi e infine 105 Après-ski, il nuovo programma con Niccolò Torielli. Oltre ai programmi ci saranno interviste, meet & greet e showcase con grandi nomi della scena musicale italiana: Alfa, Alessio Bernabei, Orietta Berti, Boro, Cioffi, Clementino, Gigi D’Alessio, Danti, Ele A, El Ma, Enula, Leo Gassmann, Gemelli Diversi, Grelmos, I Desideri, Irama, Kaput, Levante, Ludwig, Tony Maiello, Cristiano Malgioglio, Petit, Stefano Pitasi, Rettore, Fabio Rovazzi, The Kolors, Sarah Toscano, Venerus, Yosef & Mydrama, Iva Zanicchi e molti altri. Per concludere le tre giornate di Festival, il dj set di 105 Discomania.

“Abbiamo accolto subito con caloroso entusiasmo l’invito di Mondadori a prendere parte alla prima edizione di un festival che coinvolge così da vicino il nostro mondo” – afferma Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato di RadioMediaset – “e abbiamo scelto di farlo con Radio 105, l’emittente che all’interno del Gruppo fa dell’incontro con il proprio pubblico e del presidio del territorio uno dei punti di maggiore forza. Cerchiamo da sempre di offrire ai nostri ascoltatori esperienze esclusive e anche in questo caso porteremo al Festival dello Spettacolo i nostri talent che trasmetteranno in diretta da uno studio mobile studiato per l’occasione, interagendo con il pubblico e con tanti artisti musicali che a Radio 105 sono di casa”.

Non mancheranno i grandi narratori dello sport, tra cui il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, Gaia Accoto, Eleonora Cottarelli, Andrea Lucchetta, Giorgia Rossi, Flavio Tranquillo e i conduttori di “Calciomercato L’Originale” Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio. E poi i segreti della telecronaca con Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e la storia de “La Domenica Sportiva” con Ciccio Graziani, Paolo Petrecca, Simona Rolandi, Paolo Maggioni e Marco Lollobrigida.

Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

“Il Festival nasce da un’intuizione maturata a partire dal nostro lavoro quotidiano”, ha spiegato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni. “Da sempre Sorrisi si propone come ponte tra il pubblico e gli artisti più amati, raccontando lo spettacolo non solo per ciò che appare in scena ma anche per ciò che accade dietro le quinte. Con questi tre giorni di appuntamenti vogliamo dare forma concreta a questa missione: offrire a tutti l’occasione di incontrare i protagonisti e vivere un’esperienza in prima persona, grazie a show e incontri esclusivi. Un Festival pensato per tutte le generazioni, capace di unire pubblico di età diverse attorno alla stessa grande passione per lo spettacolo”.