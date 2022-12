Il cuore grande di Roma si stringe attorno alla famiglia Mihajlovic

Un fiume infinito di persone ha voluto rendere omaggio da questa mattina a Sinisa Mihajlovic. Un uomo, uno sportivo, un calciatore venuto da lontano che la Capitale su entrambe le spoglie ha accolto, conosciuto e rispettato. Un amore con Roma mai nascosto dal calciatore serbo deceduto venerdì a 53 anni dopo una grave malattia. Nella camera ardente allestita questa mattina in Campidoglio c’è la moglie Arianna Rapaccioni circondata dai cinque figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, a cui nel 2005 si è aggiunto anche Marko, nato nel 1993 da una precedente relazione del calciatore, Viktoria la mamma di Sinisa ed il fratello Drazen.

La bara è quasi sommersa dai fiori bianchi, ai lati la famiglia non smette di fissarlo , mentre sfila il pubblico: sono arrivati i tifosi. I suoi tifosi. Tantissimi laziali, romanisti, ma anche bolognesi, interisti, fiorentini. C’è chi lascia un ricordo accanto alla bara: una sciarpa, uno stendardo, un oggetto del cuore. Perché Sinisa era nel cuore di tanti. Mihajlovic ha lasciato un segno nella sua carriera da calciatore prima e da allenatore dopo. Amore e rispetto. E’ una giornata da brividi e di grandi emozioni umane.

È un saluto pieno di commozione quello che in tantissimi stanno riservando a Sinisa Mihajlovic, nella Sala Protomoteca del Campidoglio, questa mattina aperta al pubblico per l’ultimo addio all’ex calciatore ed allenatore. Centinaia di persone, dalle prime luci del mattino, si sono messe in fila per entrare nella camera ardente adornata da corone di fiori inviate dalla FIFA e dai suoi ex club come Roma e Lazio. Sul feretro sono state deposte anche le sciarpe di Torino e Bologna. Presenti molti tifosi del Milan.

A rendergli onore c’è una corona della Fifa e una da inviata dal presidente Infantino , il gonfalone della Lazio. Presente anche il presidente Claudio Lotito che ha consegnato ai figli le maglie della Lazio con scritto Mihajlovic. “Il ricordo che ho è di un grande amico, di un grande uomo e di un grande padre – ha detto in lacrime il presidente della Lazio all’uscita dal Campidoglio – Deve rappresentare l’esempio non solo del calciatore ma dell’uomo. Ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Per noi è un esempio di dignità e di forza. Non ha mai fatto trapelare nulla, ha sempre avuto il sorriso. Questo dimostra che è un grande uomo” e anticipa che la Lazio farà in nome di Sinisa: “Qualcosa faremo in suo nome. Purtroppo era ammalato ma è peggiorato tutto insieme, penseremo a iniziative per celebrare il suo nome proprio come testimonial della Lazio e del nostro mondo“.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa saluta Arianna la vedova Mihajlovic

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa si è messo in fila per omaggiare il campione serbo. Il segno della croce davanti alla bara poi il saluto alla moglie Arianna e ai figli. “Mihajlovic è stato un eroe non solo in campo ma anche nella vita, lo ha dimostrato fino all’ultimo“. Queste le parole del presidente del Senato ai microfoni di Rainews24, uscendo dalla camera ardente in Campidoglio . “L’ho apprezzato come allenatore ma anche come tirava calci alla vita. Mi piace ricordare che non solo ha finito con l’Inter ma è stato allenatore vincente anche con il Catania, due squadre a cui sono legato. Alla fine siamo tutti vicini a lui come uomo e alla famiglia”.

Nella Sala della Protomoteca è arrivato, a rendere omaggio a Sinisa , anche Andrea Della Valle, ex presidente della Fiorentina. L’imprenditore marchigiano ha abbracciato Arianna Mihajlovic, alla cui famiglia è legato da profonda amicizia.

Con gli occhi bassi e velati dalle lacrime è arrivato anche Luciano Spalletti , attuale allenatore del Napoli . Il segno della croce e poi l’abbraccio alla famiglia con cui si è seduto in preghiera e religioso silenzio. Il suo viso parlava manifestando il dolore per aver perso un vero amico. “Il mio ricordo legato a Sinisa è quando ci siamo visti a Bologna l’ultima volta. Mi disse frasi carine sul Napoli, aveva a cuore la nostra situazione, gli piaceva come squadra e come città. Mi disse cose carine anche sulla stima reciproca che c’era tra di noi”. ha detto Spalletti aggiungendo “Mihajlovic era uno che ti faceva subito capire chi avevi di fronte, non aveva il timore di doversi nascondere per poi fregarti o aggirarti. Era molto diretto, suscitava subito questo senso di persona vera”.