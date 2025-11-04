MENU
4 Novembre 2025 17:39
Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione attività di Acciarie d’ Italia (ex-Ilva).

  • Ambiente & Energia, Economia, Imprese
Con l'ordinanza n. 3992 del 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso da Arera

Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell’attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra cui quello dell’ex Ilva di Taranto. Con l’ordinanza n. 3992 di oggi 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso in data 7 settembre 2023 dall’ Arera, l’ Autorità indipendente competente in materia di energia elettrica, del gas e dell’acqua. Con questo atto relativo all’attività svolta dalla Acciaierie d’Italia spa in alcuni stabilimenti, tra cui quelli di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi e dellp stabilimento ex Ilva di Taranto, l’Arera aveva fissato un termine alla società, per individuare il fornitore del gas necessario per la prosecuzione delle attività produttive e le modalità del relativo trasporto.

La società Acciaierie d’Italia spa, lamentandosi dell’eccessività brevità del termine fissato dall’Arera, aveva impugnato tale atto innanzi al Tar per la Lombardia, che con la sentenza n. 3104 del 2025 ha respinto il ricorso. Nell’esaminare l’appello della spa Acciaierie, con la citata ordinanzaodierna la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la sua istanza cautelare, ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar, e consentito la prosecuzione della fornitura, per evitare l’interruzione dell’attività produttiva svolta negli impianti d’interesse strategico nazionale e il conseguente pregiudizio per l’occupazione, ed ha al contempo fissato l’udienza al prossimo 9 giugno 2026 per la definizione del secondo grado del giudizio.

Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

