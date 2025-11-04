Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione attività di Acciarie d’ Italia (ex-Ilva).

Con l'ordinanza n. 3992 del 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso da Arera

Il Consiglio di Stato consente la prosecuzione dell’attività di alcuni stabilimenti produttivi , tra cui quello dell’ex Ilva di Taranto. Con l’ordinanza n. 3992 di oggi 4 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è occupato della legittimità di un atto emesso in data 7 settembre 2023 dall’ Arera, l’ Autorità indipendente competente in materia di energia elettrica, del gas e dell’acqua. Con questo atto relativo all’attività svolta dalla Acciaierie d’Italia spa in alcuni stabilimenti, tra cui quelli di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi e dellp stabilimento ex Ilva di Taranto, l’Arera aveva fissato un termine alla società, per individuare il fornitore del gas necessario per la prosecuzione delle attività produttive e le modalità del relativo trasporto.