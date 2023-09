Il Capo dello Stato ed il ministro della Difesa in Puglia per una maxi esercitazione militare

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto ha assistito questa mattina, a Cagnano Varano (FG), all’esercitazione “Leone Alato” del Reggimento Lagunari “Serenissima”, reparto di Fanteria d’assalto anfibio dell’Esercito italiano, che vede impegnati oltre 500 militari dell’esercito italiano delle due brigate Pinerolo di Bari e Pozzuolo del Friuli di Udine, avente per tema “Il recupero di connazionali all’estero non combattenti in area di crisi“.

Mattarella e Crosetto accolti dal generale Paolo Sandri, comandante della brigata Pinerolo, che ha illustrato i mezzi più tecnologicamente avanzati della forza armata appartenenti al progetto di digitalizzazione, detta “Forza Nec”, hanno visitato la mostra statica dell’esercito.

Mattarella, Crosetto ed Emiliano

Il capo dello Stato ed il ministro della Difesa hanno assistito all’esercitazione dalla tribuna allestita davanti al lago. In tribuna autorità il vertice dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente della provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo. L’esercitazione ‘Leone Alato’ è una dimostrazione di un’operazione ‘riverine‘ particolare tipo di azione anfibia autonoma condotta in ambienti costituiti da acque interne o adiacenti al litorale, comprendenti tratti di terra caratterizzati da vie di comunicazione terrestri limitate o inesistenti. L’operazione è finalizzata al recupero e all’evacuazione di connazionali non combattenti da un’area di crisi.

“Ho espresso grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata che è stata esemplare e significativa. L’apprezzamento non è solo per questa manifestazione ma è per l’attività che svolgete costantemente, per l’impegno e la dedizione all’Italia. Ho fatto le mie congratulazioni al ministro della Difesa Crosetto per l’efficienza. Un saluto ai lagunari in trasferta qui: siete una specialità in sostanza giovane, 72 anni, ma la vostra tradizione nasce tanti secoli fa e avete reso onore a questa lunga storia. Esprimo riconoscenza per quanto fate per la sicurezza e la pace del nostro Paese“.

Al termine dell’esercitazione militare il ministro Crosetto ha affermato: “Le forze armate, l’esercito devono prepararsi alle situazioni peggiori, alla realtà peggiore che possiamo trovarci di fronte, visto che i tempi nuovi ci propongono ogni settimana, ogni mese un peggioramento della situazione“, aggiungendo “Abbiano più volte dovuto evacuare in fretta civili da Paesi stranieri. Questa è una capacità importantissima che dimostra ancora una volta che le forze armate sono al servizio delle istituzioni, sia in tempo di pace che di guerra per garantire la sicurezza a 360 gradi”.