I risultati delle elezioni comunali 2024 a Bari e Lecce

Chi sarà il prossimo sindaco al Comune di Bari successore di Antonio Decaro ? Lo spoglio delle preferenze nelle elezioni amministrative nei capoluoghi pugliesi è in corso in queste ore. Gli exit pool raccontavano, come già pubblicato dal CORRIERE DEL GIORNO che l’esito più probabile è quello del ballottaggio tra Vito Leccese, sino stretto collaboratore e capo di gabinetto del sindaco Decaro sostenuto da una coalizione guidata dal Pd, con Fabio Romito, il candidato che rappresenta il centrodestra. Terzo Michele Laforgia, sostenuto da M5s e altre forze della sinistra.

Leccese, Romito e Laforgia

Ufficiali i dati di quasi un terzo delle sezioni a Bari (100 su 345): Leccese 48%, Romito 29,9%, Laforgia 21,1% Il neo eletto europarlamentare e sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, recatosi presso il comitato elettorale di Vito Leccese (candidato sindaco a Bari del PD), ha affermato che “Leccese può farcela al primo turno per la sua campagna elettorale, fatta di idee, di progetti, di programmi, di continuità rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni. Anni in cui la città è diventata più orgogliosa di quello è. Spero possa vincere al primo turno, poi se non accadrà questo, andremo al ballottaggio: c’è gia un accordo con l’altro candidato sindaco del centrosinistra, Michele Laforgia (M5S), che si riunirà dopo, nel ballottaggio, come se avessimo fatto le primarie al primo turno. Questo era l’impegno che era stato preso già prima delle elezioni“.

Laforgia: “Ho sentito Leccese, avrà il mio sostegno”

Michele Laforgia : “Ho sentito Leccese e gli ho confermato quanto ci siamo detti quattro mesi fa: avrà il mio sostegno e delle nostre liste. Dell’apparentamento parleremo nei prossimi giorni. Vogliamo proseguire questo percorso e lavorare insieme per il cambiamento. Questo è un nuovo inizio”

Romito: “Oggi Bari ha un’alternativa”

Il candidato sindaco del centrodestra a Bari, Fabio Romito , commentando il risultato che al momento lo vede opposto al ballottaggio con il candidato del Pd, Vito Leccese ha affermato: “Siamo riusciti a combattere una partita difficilissima, tatticamente l’obiettivo più difficile era arrivare proprio al ballottaggio” ed aggiunto “Il centrodestra ha fatto una prima parte della campagna elettorale straordinaria, la seconda ci servirà per vincere le elezioni. Il centrodestra ha la sua idea di Bari e mi rivolgo anche gli elettori che hanno sostenuto l’altra coalizione del centrosinistra che si è fermata al 20%: se hanno votato una prima volta per la discontinuità è molto improbabile che possano votare al secondo turno per la restaurazione del vecchio, noi rappresentiamo l’unica alternativa. Oggi la città di Bari ha un’alternativa”.

Leccese: “Chiederò a Laforgia di essere al mio fianco verso il ballottaggio. Nel centrosinistra né vincitori né vinti”

“Riprendiamo a lavorare affinché a Bari si possa ricreare un campo larghissimo , chiederò a Laforgia di essere al mio fianco nella campagna elettorale per il ballottaggio – commenta il candidato Vito Leccese, che si appresta a cimentarsi nel ballottaggio – Nel centrosinistra oggi non ci sono né vincitori né vinti, ci sono solo persone che hanno a cuore il futuro della città”.

Lecce, confermato il vantaggio della Poli Bortone su Salvemini.

A poco più del 50 per cento delle schede scrutinate e quando c’è una differenza di circa 600 voti, il sindaco uscente di Lecce, Carlo Salvemini si è presentato in sala stampa di fronte ai giornalisti. “La partita è ancora aperta: non possiamo dire se ci sarà ballottaggio o elezione al primo turno. Dobbiamo aspettare per vedere un dato consolidato. Non ho mai sottovalutato la forza di Adriana Poli Bortone e poi c’è da dire che il centrodestra si è presentato unito per strappare la vittoria al centrosinistra“. Al momento, solo nel h. 23:59) dopo 50 sezioni scrutinate su 102, la Poli Bortone avrebbe conquistato la vittoria al primo turno con il 50,38%, Salvemini è sceso al 46,35%.

Se questo risultato dovesse essere confermato a scrutinio concluso per Adriana Poli Bortone significherebbe un ritorno a palazzo di città , a 80 anni, per ricoprire nuovamente il ruolo di primo cittadino del capoluogo salentino. Il dato dell’affluenza alle urne è del 42,83 percento per quanto riguarda le elezioni amministrative di Lecce, a fronte di una media provinciale del 43,22 (si è votato in altri 29 comuni del capoluogo salentino).

Fuori dal comitato elettorale di via Braccio Martello, Adriana Poli Bortone ha salutato i suoi sostenitori: “I leccesi sono stati molto generosi nei miei riguardi. Quello che vediamo è già un risultato bellissimo, certo manca un piccolo passo. Io sono serena e felice di aver ritrovato la mia gente di Lecce. Il lavoro che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con grande spirito di militanza in questi tempi moderni, il centrodestra era davvero unito e lo dimostra il fatto che le liste sono andate molto bene. Dicevano che fossero deboli? Si dicono tante cose, ma si deve aspettare il risultato. Poi c’è sempre qualcuno che ne sa più di me, li abbiamo lasciati parlare”.

| articolo in aggiornamento | h.23:48 |