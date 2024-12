Hamilton e Mercedes, la fine di un grande amore

di Silvia Signore

“La fine di un’era”, sono queste le parole pronunciate tra Lewis Hamilton ed il Team Radio Mercedes dopo aver superato il traguardo portando a termine l’ultima gara del campionato 2024 che si è svolta sul circuito di Abu Dhabi. L’ultima gara del britannico, che ha chiuso con una sensazionale rimonta negli ultimi 14 giri di gara ai danni del compagno di squadra, George Russell, superato e tenuto dietro al traguardo.

Si sono conclusi così dodici anni di relazione, di vittorie e ostacoli da superare che hanno permesso al pilota di raggiungere obiettivi e notevoli traguardi: 245 Gran premi, 84 vittorie, 78 pole position e 153 podi. “ EVERY DREAM NEEDS A TEAM”, (ogni sogno ha bisogno di una squadra, trad.) è così che il team delle Frecce d’Argento Mercedes ha deciso di omaggiare la carriera del pilota con un video di ringraziamento per il lavoro fatto insieme in tutti questi anni. La gara svoltasi sulla pista di Yas Marina ha messo fine a quello che ad oggi è stato il binomio macchina-pilota più vincente della storia della F1 con ben 14 titoli conquistati, 6 campionati piloti e 8 campionati costruttori.

Uno dei momenti di massima emozione per tutti gli amanti della Formula Uno è arrivato subito dopo la gara, quando Hamilton inginocchiandosi accanto alla sua Mercedes W15 ed accarezzandola teneramente ha compiuto un gesto simbolo di gratitudine verso la sua “complice” che lo ha accompagnato in questo il viaggio leggendario contribuendo al raggiungimento dei suoi sogni ed obiettivi.

“E’ l’ultima volta che mi trovo nell’abitacolo di una Mercedes. Ho cercato di godermi il momento” sono state queste le parole del campione britannico sopraffatto da sentimenti contrastanti, sentimenti come il dispiacere ma anche tanta felicità e speranza per un nuovo capitolo della sua carriera che sta per iniziare.

Alla domanda su quanto gli mancherà il team Mercedes, Lewis Hamilton ha risposto: “Oh, mi mancheranno. Non so dire quanto mi mancheranno. Sarà una cosa enorme. Perché ho lavorato con loro ogni giorno di questi ultimi 12 anni. Provo un grande amore per loro e questo non svanirà mai.” Queste ultime tre stagioni hanno portato Hamilton a provare una forte delusione causata dalla mancanza di vittorie, delusione dovuta anche al feeling mai nato con le ultime tre macchine, ed è per questo che è arrivata la decisione che lo ha portato al cambiamento passando alla Ferrari.

Il pilota inglese ha così motivato la sua la scelta: ”Lasciare Mercedes per me non è stata una scelta facile, non lo faccio perché ci siano problemi con il team o perché non stia bene, ma perché dopo 3 anni di difficoltà nei quali non vinci voglio tornare a salire sul podio che mi appartiene“. Una scelta questa che non può essere contestata, Lewis Hamilton è pilota nato per vincere ed è normale che negli ultimi campionati abbia smarrito le motivazioni e la grinta di continuare a correre con la stessa squadra.

Nonostante Hamilton abbia raggiunto Michael Schumacher a quota 7 titoli Mondiali vinti, ha affermato: “Voglio vincere il mio ottavo titolo” fiducioso di poter riuscire nell’impresa con la scuderia Ferrari, che rappresenta ancor’oggi il sogno di ogni pilota di F1. In una intervista post gara il pilota ha affermato di avvertire il bisogno di una pausa, anche se questa sarà la più breve che abbia mai avuto, infatti avrà bisogno di allenamento e preparazione in vista del prossimo anno sulla nuova macchina: “Ci sarà una curva di apprendimento molto ripida dato che sarò in un nuovo ambiente e con una nuova macchina. Io darò tutto. Sono enormemente emozionato e non vedo l’ora di incontrare tutto il team.” ha affermato il pilota inglese.

Sarà una coppia da sogno quella che correrà con la Ferrari nella stagione 2025 : Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una stagione nella quale non sarà semplice far convivere nel migliore dei modi due campioni di questo livello entrambi dotati di forte personalità e di grandi ambizioni di vittoria.

Il “team principal”, Vasseur, avrà anche il duro compito di gestire un duo esplosivo . Quell’occhiata a fine corsa lungo il rettilineo di Yas Marina, non è passato indifferente agli occhi più attenti, anche delle telecamere, lasciando spazio a numerose interpretazioni. Le tensioni siamo sicuri non mancheranno nel paddock Ferrari, e Hamilton certamente non sarà disposto ad accettare ordini di scuderia, come invece ha consentito più facilmente Carlos Sainz al suo compagno Charles Leclerc per il quale nel prossimo campionato di F1, sarà sempre più difficile accettare di non essere più il primo pilota della scuderia di Maranello.