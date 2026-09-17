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17 Settembre 2026 13:16
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17 Settembre 2026 13:16

Hackers chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari dopo la violazione dei dati di banca Revolut

  • Consumatori, Credito & Finanza, Economia
Il gruppo di hackers ha dichiarato di aver selezionato gli obiettivi utilizzando l'analisi blockchain per identificare i conti Revolut con significative disponibilità di criptovalute.

Gli hackers che affermano di essere i responsabili di una violazione dei dati presso Revolut hanno minacciato di vendere i dati riservati di centinaia di clienti ad altri gruppi criminali se la banca online non pagherà un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore. Il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare “iamnotavillain“, ha pubblicato l’ultimatum online nel pomeriggio, accompagnandolo con un conto alla rovescia digitale. Il messaggio intimava a Revolut di pagare “6.000 xmr / 3.000.000 $… altrimenti tutti i dati saranno venduti e la responsabilità ricadrà su di voi”.

Xmr è la criptovaluta Monero, popolare tra gli hacker poiché le sue transazioni sono difficili da tracciare. Poco dopo aver pubblicato la richiesta di riscatto, gli hackers hanno inviato al Financial Times un video di 60 secondi, una registrazione dello schermo, che mostra un utente non identificato mentre scorre la cache di presunti documenti di Revolut. I documenti mostrati nel video sembravano includere patenti di guida, passaporti, foto identificative utilizzate durante il processo di verifica ‘Know your customer'” e cronologie delle transazioni dei clienti di Revolut. Si ritiene che la violazione dei dati abbia interessato almeno 680 account di clienti. Il gruppo ha dichiarato di aver selezionato gli obiettivi utilizzando l’analisi blockchain per identificare i conti Revolut con significative disponibilità di criptovalute. Revolut ha rifiutato di commentare la presunta richiesta di riscatto da parte degli hackers.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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