Hackers chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari dopo la violazione dei dati di banca Revolut

Il gruppo di hackers ha dichiarato di aver selezionato gli obiettivi utilizzando l'analisi blockchain per identificare i conti Revolut con significative disponibilità di criptovalute.

Gli hackers che affermano di essere i responsabili di una violazione dei dati presso Revolut hanno minacciato di vendere i dati riservati di centinaia di clienti ad altri gruppi criminali se la banca online non pagherà un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore. Il gruppo di pirati informatici, che si fa chiamare “iamnotavillain“, ha pubblicato l’ultimatum online nel pomeriggio, accompagnandolo con un conto alla rovescia digitale. Il messaggio intimava a Revolut di pagare “6.000 xmr / 3.000.000 $… altrimenti tutti i dati saranno venduti e la responsabilità ricadrà su di voi”.