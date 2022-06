Guerra Ucraina-Russia. 100° giorno. La Nato: sarà un lungo conflitto. Per l’Intelligence Usa: “Putin ha un cancro” Zelensky: “Grazie agli Usa per i lanciarazzi”.

100° giorno di guerra in Ucraina . Il conflitto è molto lontano da una conclusione, tant’è che la Nato ha avvertito che dobbiamo prepararci a una lunga guerra di logoramento. E tornano ombre sullo stato di salute di Vladimir Putin, Newsweek ha pubblicato un documento secondo il quale il presidente russo avrebbe un cancro e a marzo sarebbe sopravvissuto a un attentato. Sul fronte economico, il sesto pacchetto delle sanzioni di Bruxelles, che include l’embargo graduale al petrolio russo in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti, è stato adottato dalla riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. Ma, così come richiesto dal presidente ungherese Orban, il patriarca Kirill è stato rimosso dalla “black list”: nessuna sanzione per lui.

Le forze armate russe hanno occupato ormai il 20% del territorio ucraino , mentre nell’est del Paese si contano ogni giorno 100 persone uccise. Il presidente Volodymyr Zelensky è intervenuto al Parlamento del Lussemburgo, 100 giorni dopo che la Russia ha invaso la sua Ucraina dando il via a un conflitto che non ha avuto tregue, devastando intere città e causando migliaia di vittime. Nel suo resoconto Zelensky, vestito di verde militare come è ormai consuetudine, ha anche detto che 243 minori sono morti e circa 200mila bambini sono stati portati con la forza in territorio russo, tra cui orfani e minori separati dalle famiglie.



notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 08:32 | Ucraina e i 100 giorni di guerra: i volti e l’orrore, istantanee di una tragedia

Le foto hanno permesso di farci vedere questi cento giorni di guerra. Sono i reporter che hanno sconfitto la propaganda di regime. Sono queste foto che hanno permesso di vedere la guerra nel più difficile momento che possa vivere la comunicazione umana. In Ucraina occhi di tutto il mondo hanno fotografato, misurato, scattato, mappato quello che stava accadendo. Difficilissimo quindi è stato per l’invasore Russia manipolare, negare, nascondere.

h. 01.20 | Kiev: da inizio guerra sono nati oltre 48mila bambini

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, sono nati nel Paese oltre 48 mila bambini. Lo ha riferito il ministero della Salute ucraino secondo quanto riportato da Kyiv Independent. La maggior parte dei bambini e’ nata nelle oblast di Leopoli, Dnipropetrovsk e Odessa.

h. 01.15 | Zelensky: 50 ambasciate hanno riaperto a Kiev

Sono 50 le ambasciate che hanno ripreso la propria attività a Kiev. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Kyiv Independent. «Ogni nuova ambasciata che torna nella nostra capitale e’ una testimonianza della nostra fiducia nella nostra vittoria», ha concluso Zelensky.

h. 00.45 | Hillary Clinton: “Putin ha una fede quasi messianica in se stesso”

A Vladimir Putin «non piacciono le critiche, soprattutto quando arrivano dalle donne. Ha una fede messianica in se stesso, in quello che è destinato a fare e nel suo obiettivo di restaurare la Russia imperiale». Lo afferma Hillary Clinton, secondo quanto riporta il Guardian. L’ex segretario di stato americano ricorda come è stata in grado di lavorare con Putin fra il 2009 e il 2012 quando era premier della Russia. Poi i loro rapporti sono deteriorati quando Hillary aveva criticato le elezioni con le quali era tornato al potere. «Quando ha invaso l’Ucraina sfortunatamente non sono stata sorpresa. Sono state sorpresa positivamente dall’efficacia del governo di Volodymyr Zelensky e dalla capacità dell’Ucraina di difendersi», aggiunge Hillary Clinton.

h. 00.30 | Zelensky:”Resistiamo a Severodonetsk, grazie agli Usa per il lanciarazzi”

Le forze ucraine hanno riportato alcuni successi combattendo i russi nella città di Severodonetsk, ma la situazione militare generale nella regione del Donbass non è cambiata nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel nuovo video-messaggio diffuso in serata. Il leader ucraino, riferiscono i media locali, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la promessa di nuove armi e ha detto di «aspettarsi buone notizie» sulle forniture «anche da altri partner». «Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che i moderni lanciarazzi multipli Himars verranno inviati nel nostro paese. Queste armi ci aiuteranno a salvare la nostra vita e proteggere la nostra terra. Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno», ha sottolineato il presidente. Aggiungendo che «oggi abbiamo ottenuto un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dalla Svezia. Stiamo lavorando per portare la fornitura di moderni sistemi di combattimento a un livello molto più alto».