Guerra Russia-Ucraina. Zelensky: “Missili su Desna, molti morti. C’è l’inferno nel Donbass”, Contatti tra Washington e Mosca

Ottantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina. Le forze armate russe assaltano le linee difensive ucraine lungo le varie direttrici dell’offensiva nel Donbass e uccidono 5 civili nell’oblast di Donetsk. Il presidente ucraino Zelensky parla dell’inferno da Severodonetsk a Chernihiv, da Desna a Odessa. Dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, Sviatoslav Palamar, il vice-comandante del reggimento Azov, smentisce le voci della sua cattura: «Sono ancora qui a resistere» ed aggiunge sibillino: «È in corso una determinata operazione, di cui non rivelo i dettagli».

La Russia attraverso il viceministro degli Esteri Rudenko si dice pronta e disponibile a riprendere i colloqui con l’Ucraina quando Kiev si dichiarerà pronta a farlo. Immediata la replica di Kiev: «Non offriteci un cessate il fuoco, questo è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe». Dal punto di vista energetico, infine, si cerca un accordo in Europa sugli stock comuni di gas. Il premier italiano Mario Draghi rilancia il negoziato, ma sulle armi all’Ucraina e sulle polemiche interne ai partiti, tira dritto: «Si decide con l’Unione europea». Intanto, il capo di Stato maggiore russo Valery Gerasimov e quello americano Mark Milley hanno avuto una conversazione telefonica «su iniziativa della parte americana» ed hanno discusso di «questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina».

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 11.05 | Von der Leyen: erogata nuova tranche di 600 milioni di aiuti a Kiev

«Oggi abbiamo erogato una nuova tranche di 600 milioni di euro in Assistenza macrofinanziaria all’Ucraina. Altri fondi stanno arrivando: abbiamo proposto un prestito aggiuntivo di 9 miliardi di euro per l’Ucraina nel 2022. Oltre ai soccorsi, lavoreremo su una piattaforma di ricostruzione per aiutare a ricostruire l’Ucraina come paese libero e democratico». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

h.10.54 | Cittadino russo contro guerra, dipinge maxi-slogan su negozio

“Pace all’Ucraina, libertà per la Russia”. E’ la maxi scritta con cui un cittadino russo ha voluto esprimere il proprio dissenso rispetto a quanto sta compiendo il proprio paese in Ucraina. La singolare protesta, racconta la Bbc, è stata realizzata sulla facciata del negozio di cui l’uomo è proprietario, nel piccolo villaggio di Russko-Vysotskoye, nel nord della Russia, a 8 ore d’auto da Mosca.

h. 10.40 | Deputato russo: “Operazione in Ucraina con qualche difficoltà”

La “speciale operazione militare” della Russia in Ucraina sta procedendo “con qualche difficoltà” perché l’esercito ucraino è “uno dei più forti e meglio addestrati” e la Russia sta combattendo “contro soldati e ufficiali che hanno la sua stessa mentalità”. Il senatore russo Frants Klintsevich, parlando in una tv russa, come riporta la Bbc, ha ammesso i lenti progressi della Russia in Ucraina, aggiungendo di non voler offendere le forze armate russe. “Questa operazione non è uguale a quella in Afghanistan e in Caucaso“, ha detto, spiegando i motivi.

Edifici bombardati nella regione di Donetsk,

h.10.33 | Draghi: “Ho chiesto a Putin pace ma ho trovato un muro. Con Biden ho avuto più fortuna”

“Ho chiesto a Putin la pace, e ho trovato un muro. Con Biden ho avuto più fortuna. I russi non sono colpevoli di quello che fa Putin“. Noi italiani viviamo la guerra “di riflesso, da lontano e mi chiedo cosa si può fare oltre che aiutare l’amico. Ciò che si deve fare è cercare la pace, fare in modo che i due smettano di sparare e parlino. Vogliamo che Mosca e Kiev si parlino”. Così il premier italiano Mario Draghi incontrando gli studenti in una scuola a Sommacampagna.

h. 10.15 | Zelensky, nella notte missili su Desna, “molti morti”

Missili russi hanno colpito la notte scorsa il villaggio di Desna – nell’Ucraina settentrionale, vicino al confine con la Bielorussia – provocando “molti morti”: lo ha detto nel suo messaggio notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta la Cnn.

h. 10.10 | Morto un altro atleta, mentre combatteva a Kharkiv

Un altro atleta ucraino è morto mentre combatteva per il proprio paese. E’ Oleg Lenyuk, vicecampione d’Europa e campione d’Ucraina nell’orienteering, deceduto mentre combatteva vicino a Kharkiv. Lo ha annunciato su Facebook la Federazione di Orienteering dell’Ucraina, secondo quanto riferisce Ukrinform.

h. 10.05 | Kiev, colloqui molto fragili su Azovstal

Mykhaylo Podolyak, capo negoziatore ucraino e assistente del presidente, ha dichiarato che sono in corso colloqui “molto difficili e molto fragili per l’evacuazione” dei militari ancora nascosti all’interno di Azovastal aggiungendo che gli ucraini dovrebbero astenersi dal commentare finché l’operazione non sarà conclusa. Lo riporta Bbc. Secondo nuove informazioni militari provenienti dal Regno Unito, ben 1.700 combattenti del vasto impianto industriale si sono arresi e sono stati portati nelle aree controllate dalla Russia. Ma ancora alcuni “irriducibili” sono dentro l’acciaieria di Mariupol.

h. 09.50 | Stampa, Usa valutano revoca temporanea sanzioni Bielorussia per trasporto grano

Gli Stati Uniti stanno pensando di revocare per sei mesi alcune sanzioni alla Bielorussia e di trasportare grano ucraino attraverso il suo territorio , cosa per adesso impossibile da realizzare attraverso i porti ucraini bloccati dalla Russia. Lo scrive la Pravda Ucraina, secondo cui alti funzionari statunitensi e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres stanno valutando una possibile rotta per esportare il grano ucraino attraverso la Bielorussia fino al porto lituano di Klaipeda. Per fare ciò, alcune sanzioni alla Bielorussia potrebbero essere revocate per sei mesi, come ad esempio quelle sui fertilizzanti di potassio prodotti nel Paese.

h. 09.30 | Gb, russi pronti a trasferire truppe da Mariupol verso Donbass

La Russia potrebbe trasferire le sue forze da Mariupol per intensificare le operazioni nel Donbass. E’ l’analisi dell’Intelligence britannica. «Una volta che la Russia si sarà assicurata Mariupol, è probabile che si muova per intensificare le operazioni nel Donbass», viene spiegato. Tuttavia «la costante resistenza degli ucraini a Mariupol dall’inizio della guerra comporta che le forze russe nell’area debbano essere nuovamente equipaggiate prima di poter essere redistribuite efficacemente».

h. 08.59 | Kiev: i russi hanno perso 28.700 soldati da inizio conflitto

Le forze armate russe avrebbero perso 28.700 soldati in Ucraina da inizio conflitto. Lo comunicano nel loro bollettino le forze armate di Kiev. Inoltre sarebbero stati distrutti fra gli altri 1263 carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi di artiglieria, 204 aerei e 168 elicotteri.

h. 08.37 | Attacco hacker dei russi a siti istituzionali italiani

Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso fin dalle 22 di ieri sera. La notizia è confermata dalla stessa Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. A rivendicare l’offensiva informatica sarebbe stato il collettivo russo Killnet, che – secondo quanto scrive su Telegram – avrebbe preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’ Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell‘Istruzione e dei Beni Culturali.

h. 08.25 | La procura di Kiev: 232 bambini morti e 427 feriti da inizio conflitto

32 bambini sono morti e 427 sono rimasti feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha comunicato nel suo bollettino giornaliero la procura generale di Kiev. La regione con il maggior numero di decessi è quella di Donetsk.

h. 07.59 | Gb: i comandanti russi sotto pressione per i risultati

«La tenace resistenza ucraina a Mariupol dall’inizio della guerra significa che le forze russe nell’area devono essere riequipaggiate e ristrutturate prima che possano essere ridistribuite efficacemente. Questo può essere un processo lungo se eseguito a fondo». Lo ha sottolineato l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano, notando però che «i comandanti russi sono sotto pressione per raggiungere risultati operativi». Questo «significa che probabilmente la Russia ridistribuirà rapidamente le proprie forze senza un’adeguata preparazione, il che rischia un ulteriore logoramento delle forze».

h. 07.35 | Missili su Desna: “Molti morti”

Missili russi hanno colpito la notte scorsa il villaggio di Desna – nell’Ucraina settentrionale, vicino al confine con la Bielorussia – provocando «molti morti»: lo ha detto nel suo messaggio notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

h. 07.23 | Gb: dopo Mariupol Mosca rafforzerà la campagna nel Donbass

«E’ probabile che ben 1.700 soldati ucraini dell’acciaieria Azovstal si siano arresi. Un numero imprecisato di forze ucraine rimane all’interno della fabbrica. Una volta che la Russia si sarà assicurata Mariupol, è probabile che sposterà le proprie forze per rafforzare le operazioni nel Donbass». E’ l’ultimo aggiornamento sul campo dell’ Intelligence britannica in merito all’invasione russa dell’Ucraina.

h.06.50 | La polizia ucraina: più di 12.000 crimini di guerra

«Dall’inizio dell’invasione su vasta scala gli investigatori della Npu hanno registrato più di 12.000 crimini di guerra». Lo ha detto il primo vice capo del dipartimento investigativo della Polizia nazionale ucraina (Npu), Serhiy Panteleev, che oggi ha partecipato insieme al viceministro degli Interni Kateryna Pavlichenko a un incontro con un team della società americana Hala System, specializzata in soluzioni tecnologiche per i contesti di guerra.

h. 06.25 | Biden in Corea Sud e Giappone, firmerà subito gli aiuti a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è partito per una missione in Corea del Sud e in Giappone. L’obiettivo del viaggio del capo della Casa Bianca è consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia, dove la crescente potenza commerciale e militare cinese sta minando il ‘dominio’ di Washington. Ma l’attenzione dell’Amministrazione Usa è comunque focalizzata sulla guerra in Ucraina. Prima della partenza per l’Asia, Biden ha incontrato la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto, dopo che i due Paesi hanno formalmente chiesto di aderire alla Nato. Inoltre, la Casa Bianca ha annunciato che Biden firmerà, mentre si trova in Asia, il massiccio pacchetto di armi e aiuti all’Ucraina da 40 miliardi di dollari approvato dal Congresso.

h. 06.00 | Zelensky: la fase finale della guerra sarà la più sanguinosa

«La fase finale è la più difficile e la più sanguinosa. Non possiamo permetterci di dire che la guerra è finita». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi, in una conversazione con alcuni studenti ucraini, stando a quanto riportato dal Kiev Independent. «Non posso gridare ‘Torna a casa oggi‘ a tutti quelli che sono scappati all’estero, perché la guerra non è finita», ha detto Zelensky.

h. 02.50 | La Russia rifiuta di consentire le spedizioni di grano dall’Ucraina

Mosca ha ignorato le richieste di porre fine al blocco del Mar Nero che impediva all’Ucraina di trasferire la maggior parte del suo grano ai mercati internazionali. Vasily Nebenzya, l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le sanzioni occidentali contro la Russia e altri fattori sono responsabili dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari, non della guerra su vasta scala della Russia in Ucraina.

h. 02.20 | Lukashenko: la Bielorussia ha acquistato sistemi missilistici dalla Russia

La Bielorussia ha acquistato i sistemi missilistici Iskander e S-400 dalla Russia, ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko al media statale Belta. La Bielorussia ha anche iniziato a costruire il proprio sistema missilistico simile all’Iskander, che potrebbe essere completato entro la fine dell’anno con il supporto russo, ha affermato Lukashenko.

h. 01.50 | Commissariati militari a Mosca attaccati con bombe molotov

Russi non identificati hanno attaccato i commissariati militari nell’oblast di Mosca con bombe molotov. Gli attacchi in tre insediamenti nelle ultime cinque settimane sono probabilmente un segnale di protesta contro l’invasione ucraina, ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra. Lo stato maggiore ucraino segnala almeno 12 casi di incendi dolosi in commissariati militari in Russia, come riferisce The Kyiv Independent.

h. 01.12 | Autorità Donetsk: 5 civili uccisi da forze russe

Le truppe russe hanno ucciso 5 civili e ne hanno feriti altri 6 nell’oblast di Donetsk. Lo ha dichiarato il governatore Pavlo Kyrylenko, in un post su Facebook citato da Kyiv Independent. Ha aggiunto che gli attacchi russi hanno ucciso due civili a Bakhmut, uno a Krasnohorivka, uno ad Avdiivka e uno a Khrestyshche. Ha anche affermato che al momento è impossibile ottenere un conteggio accurato delle vittime degli attacchi della Russia a Mariupol e Volnovakha.

h. 00.51 | Onu: il 90% popolazione ucraina rischia di finire in povertà

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) ha avvertito che il 90% delle persone in Ucraina potrebbe finire in povertà, se la Russia continuerà il suo assalto. «Stiamo parlando di nove ucraini su 10 che cadranno in povertà, se questa guerra continuerà fino alla fine dell’anno», ha affermato il vice rappresentante dell’Undp in Ucraina, Manal Fouani citato da Bbc. Ha descritto questo numero come «scioccante», dato che il tasso di povertà nel paese era solo del 2,5% appena prima dell’inizio della guerra. Fouani ha affermato che 18 anni di guadagni in termini di sviluppo potrebbero essere persi entro la fine dell’anno: gli «investimenti dell’Unione europea e di tutti i donatori e partner di sviluppo di questo paese negli ultimi 20 anni».

h. 00.39 | Capo stato maggiore: Kiev non si difende solo ma contrattacca

Il generale Valeriy Zaluzhny, comandante in capo dello stato maggiore ucraino, condivide una valutazione ottimista sull’andamento del conflitto con la Russia: «Oggi non ci stiamo solo difendendo. Abbiamo condotto una serie di contrattacchi riusciti», ha detto al Comitato militare della Nato. Le forze ucraine hanno sbloccato gli assedi di Kharkiv e Mykolaiv e stanno combattendo nella direzione di Kherson, ha detto. Zaluzhny ha affermato di aver sottolineato che gli ucraini stanno pagando un prezzo altissimo per la libertà e la scelta europea e che l’Europa sta vivendo la più grande crisi di sicurezza dalla seconda guerra mondiale, ha riferito Cnn.

h. 00.21 | Europarlamento: sostenere cittadini e imprese, aiuto a Kiev

Per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, il Parlamento europeo richiede fondi aggiuntivi dalla confisca dei beni degli oligarchi russi, dalle nuove risorse e dal pieno utilizzo del bilancio Ue. In una risoluzione sulle conseguenze sociali ed economiche per l’Ue della guerra russa in Ucraina, i deputati affermano che «l’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le sanzioni giustificate dell’Ue nei confronti della Russia e della Bielorussia stanno incidendo sulla ripresa economica post-pandemia dell’Ue». È necessario far fronte a tali conseguenze, per aiutare famiglie e imprese e mantenere «il sostegno dei cittadini europei a favore delle azioni intraprese contro la Russia e delle altre azioni necessarie per sostenere gli ucraini nella loro difesa». La risoluzione conclude il dibattito in plenaria del 4 maggio. Il testo, non legislativo, è stato approvato giovedì per alzata di mano.

h. 00.05 | Zelensky: perseguiremo tutti i criminali di guerra

«Il primo processo in Ucraina a un criminale di guerra russo è già iniziato. E si concluderà con un completo ripristino della giustizia già nell’ambito del tribunale internazionale. Sono sicuro di questo. Troveremo e perseguiremo tutti coloro che danno ordini penali e li eseguono». Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo un post sul suo profilo Facebook.

h. 00.01 | Zelensky: nel Donbass c’è l’inferno e non è un’esagerazione

Nel suo quotidiano messaggio serale, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbass. «C’è l’inferno, e non è un’esagerazione», ha detto, come riporta il Guardian. «Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk, con 12 morti e decine di feriti in un solo giorno. I bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell’esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica», ha detto il leader ucraino. «Attacchi russi nella regione di Chernihiv, in particolare il terribile attacco di Desna, continua lo sgombero dei detriti, ci sono molti morti; attacchi continui nella regione di Odessa, nelle città dell’Ucraina centrale, il Donbass è completamente distrutto – tutto ciò non ha e non può avere alcuna spiegazione militare per la Russia», ha detto Zelensky. «Questo è un tentativo deliberato e criminale di uccidere il maggior numero possibile di ucraini»