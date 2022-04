Guerra Russia-Ucraina. Zelensky: “Arrivano le armi chieste”. I russi: “Tregua a Mariupol solo con la resa nell’acciaieria”.

I giorni di guerra toccano quota 59 , e si fanno più chiari i piani della Russia che mirano al «pieno controllo» del Donbass e di tutta l’Ucraina meridionale fino a Odessa, prendendo non solo il corridoio di collegamento terrestre con la Crimea ma anche quello che porta alla Transnistria e bloccando così a Kiev l’accesso al mare. «Il controllo sull’Ucraina meridionale è un’altra via d’accesso alla Transnistria, dove pure si evidenziano episodi di discriminazione contro i residenti russofoni», ha detto il comandante ad interim del distretto militare centrale Rustam Minnekayev. Sono piani che hanno subito allarmato la Moldavia, spingendola a convocare l’ambasciatore di Mosca a Chisinau per denunciare le minacce di invasione della regione separatista filorussa, la cui frontiera dista solo poche decine di chilometri da Odessa. Preoccupazione c’è anche in Transnistria e in Finlandia, dove dicono: «Truppe russe al confine, ma non abbiamo paura». Mariupol sempre al centro degli eventi più tragici, scoperta un’altra fossa comune con mille cadaveri è stata alla periferia della città martire. Mosca annuncia di averne il controllo mentre per il sindaco Vadym Boichenko, aggiungendo che “quel che dice la propaganda russa è tutta una menzogna“.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.05 | Guterres prima in Russia e poi in Ucraina

Dopo la Russia, il capo delle Nazioni Unite Guterres visiterà l’Ucraina la prossima settimana.

h. 00.40 | Il premier ucraino a Blinken: riconoscere la Russia come sponsor del terrorismo

«Insieme agli Stati Uniti, rafforzeremo il coordinamento della politica sanzionatoria. Durante un incontro con il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken, ho chiesto l’esclusione di tutte le banche russe dal sistema Swift, nonché il riconoscimento della Russia come sponsor del terrorismo. Sarà un potente segnale politico per il mondo intero». Lo scrive il premier ucraino Denys Shmyhal sul suo canale Telegram a seguito dell’incontro con Blinken. «Ci auguriamo – prosegue – che gli Stati Uniti contribuiscano diplomaticamente ed economicamente alla realizzazione della prospettiva europea dell’Ucraina e all’adesione del nostro Paese all’Ue». Dal suo canto, il Segretario di Stato «ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere il più possibile l’Ucraina e continueranno a coordinare attivamente le azioni con gli alleati europei al fine di aumentare la pressione sulla Russia».

h. 00.05 | Dal Canada artiglieria pesante a Kiev

Il Canada ha inviato quattro obici M777 e munizioni forniti dalle forze armate canadesi all’esercito ucraino. Lo ha reso noto il ministero della Difesa. L’invio di artiglieria pesante era stato promesso dal premier Justin Trudeau.