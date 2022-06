Guerra Russia-Ucraina. Svolta Ue, sì alla candidatura di Ucraina e Moldavia. Zelensky: “Italia al fianco di Kiev, grazie Draghi”.

Al 120° giorno di guerra della Russia contro l’Ucraina arriva l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, di nuove sanzioni per Mosca. Gli stati Uniti e i leader del G7 annunceranno nuove misure per accrescere la pressione sulla Russia nel prossimo summit in Germania. Da domenica scorsa secondo l’Intelligence britannica, le forze russe sono avanzate per oltre 5 chilometri verso la città di Lysychansk, nel Donbass. “Alcune unità ucraine si sono ritirate, probabilmente per evitare di essere accerchiate, ma le forze russe stanno mettendo sotto pressione la sacca di Lysychansk-Severodonetsk“.

Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver gioito per la decisione del Consiglio dell’ Unione Europea di dare il via libera alla candidatura di Ucraina e Moldavia come membri dell’Unione, ha sottolineato in collegamento con il vertice quanto quella presa oggi sia “una delle decisioni più importanti per l’Ucraina in tutti i 30 anni di indipendenza del nostro Stato. Questa decisione però non è solo per l’Ucraina. Questo è il più grande passo per il rafforzamento dell’Europa che potrebbe essere compiuto proprio ora, quando la guerra mette alla prova la nostra capacità di preservare la libertà e l’unità“.

“Grazie a tutti i leader europei. Grazie ai nostri eroi che con le armi difendono l’indipendenza dell’Ucraina e la libertà dell’Europa. Grazie per aver reso possibile una nuova storia dell’Europa, ancora più forte, ancora più libera”. Zelensky ha pubblicamente citato tra i “leader”, il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Grazie per la sua perseveranza“.

h. 09.32 | Germania, “La Russia potrebbere interrompere completamente le forniture di gas al Paese“

La Russia potrebbe interrompere completamente le forniture di gas alla Germania. L’avvertimento arriva da Klaus Mueller, il presidente dell’Agenzia federale delle reti di Berlino, l’ente che regola i servizi essenziali, compresa la fornitura di gas. “Non si può escludere” ha affermato, spiegando che sono stati ipotizzati vari scenari. “La maggior parte di questi non sono positivi e variano da una quantità insufficiente di gas alla fine dell’inverno ad una situazione molto difficile già in autunno o in inverno”, ha affermato Mueller.

h. 09.20 | Letta: “Segnale chiaro dell’Ue a Putin“

«E’ un giorno storico. L’Ue ha dato lo status di candidato a un Paese invaso da un altro Paese, non era mai accaduto, vuol dire che l’Ue è un attore geopolitico importante che quando ci sono di mezzo valori di libertà e democrazia, di autodeterminazione di un popolo che decidere il suo futuro ascolta e decide di essere generoso», afferma a Radio Rai il segretario del Pd Enrico Letta commentando il via libera dell’Ue alla concessione dello status di Paese candidato all’Ue per l’Ucraina. E aggiunge: «E’ stata scelta non scontata e storica. L’Ucraina e non solo, sottolineo l’importanza della Moldavia. Un segnale molto chiaro a Putin: non è immaginabile usare armi del novecento per ridefinire i confini, questi sono i valori che vincono i Europa, non i tuoi».

h. 09.16 | Ucraina, governatore di Chernihiv: “Nella notte nuovi bombardamenti al confine“

Nella regione Chernihiv, nell’Ucraina nord orientale, si sono registrati questa notte nuovi bombardamenti al confine con la Russia. Lo comunica su Telegram il governatore Viacheslav Chaus. In particolare ci sono stati “cinque attacchi con lanciagranate vicino a Senkivka, al confine con la Russia, e venti esplosioni di mortaio vicino a Semenivka“.

h. 08.56 | Zelensky: “Non siamo Stato-cuscinetto ma parte dell’Ue”

«E’ stato riconosciuto ufficialmente: l’Ucraina non è un ponte, non uno Stato-cuscinetto tra Occidente e Russia, non una sfera d’influenza, non una zona “grigia” o un territorio di transito. L’Ucraina è un futuro partner alla pari per i 27 Paesi dell’Ue», dichiara nel suo ultimo video messaggio il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, all’indomani del via libera del Consiglio europeo allo status di candidato Ue all’Ucraina.

h. 08.51 | Cremlino su Kaliningrad: “Ci auguriamo il meglio e ci prepariamo al peggio”

Il Cremlino non esclude la possibilità che la Lituania sollevi le restrizioni al transito verso l’enclave russa di Kaliningrad, ma si prepara al peggio. A dichiararlo è stato Dmitry Peskov. «Non vogliamo escludere nulla. Vogliamo augurarci il meglio e prepararci al peggio. E questo è esattamente ciò che stiamo facendo ora», aggiunge il portavoce del Cremlino.

h. 08.45 | Ucraina, intelligence Uk: “Aviazione russa in difficoltà, usa i mercenari Wagner“

L’intelligence britannica ritiene che la Russia stia utilizzando piloti mercenari della compagnia militare privata Wagner perché non dispone di personale adeguatamente addestrato e sta subendo perdite in combattimento nella guerra con l’Ucraina. Secondo fonti di intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito, l’esercito ucraino ha catturato il pilota di un aereo d’attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno. Il pilota ha ammesso di essere un ex maggiore dell’aeronautica russa, che ha ottenuto un lavoro come mercenario militare del gruppo Wagner.

h. 08.10 | Ucraina, sale a 338 il numero di bambini uccisi dall’inizio del conflitto

Sono 338 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese lo scorso 24 Febbraio. 610 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv.

h. 02.12 | Candidatura Ucraina in Ue, Kuleba: svolta da visita a Kiev di Draghi, Macron e Scholz

“La recente visita a Kiev di Macron, Draghi e Scholz, insieme con il premier romeno, è stata il punto di svolta per la candidatura dell’Ucraina nell’Unione Europea. Prima di allora la situazione era molto fragile“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitry Kuleba, come riportato dall’agenzia Unian. “Il presidente francese Emmanuel Macron – ha aggiunto – ha svolto un ruolo molto importante. L’elenco degli scettici era noto da molto tempo: i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, il Portogallo. La Germania era in questo gruppo“.

h. 00.29 | Zelensky, “Italia a fianco di Kiev, grazie a forza Draghi”

«L’Italia è al nostro fianco. Grazie mille, signor primo ministro! Grazie per la sua forza, per la sua perseveranza. Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono davvero il fondamento dell’Europa». E’ quanto ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Consiglio europeo dopo il sì dell’Ue alla candidatura ucraina. Zelensky ha ringraziato, uno ad uno, tutti e 27 i Paesi membri, secondo quanto si legge nel discorso pubblicato sul sito del governo ucraino.

h. 00.03 | Onu smentisce Lavrov su no a rotta Bielorussa per grano

Stefan Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha smentito, in una dichiarazione a Ria Novosti, le affermazioni odierne di Serghei Lavrov, che ha accusato Guterres di prolungare la crisi alimentare rifiutando le proposte di Mosca. “La rotta bielorussa per l’esportazione di grano dall’Ucraina è stata una delle prime opzioni proposte dal Segretario generale“, ha puntualizzato Dujarric, che ha poi negato che Guterres intenda sbloccare l’export di cereali ucraino prima di quello russo, come ha sostenuto Lavrov. “Il segretario generale ha sempre parlato di un pacchetto per le esportazioni dall’Ucraina e le esportazioni dalla Russia allo stesso tempo“, ha detto il portavoce.

h. 00.03 | Lavrov accusa il segretario generale Onu Guterres: “Prolunga crisi alimentare‘

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di prolungare la crisi alimentare respingendo le proposte di Mosca sull’esportazione di grano. “Guterres sta cercando di risolvere i problemi dell’esportazione di grano dai porti ucraini senza tener conto dei corridoi che annunciamo quotidianamente“, ha affermato Lavrov in un’intervista alla televisione pubblica bielorussa, “questa situazione crea problemi a molti paesi in via di sviluppo“. “Il segretario generale delle Nazioni Unite, con le sue azioni, sta prolungando la crisi alimentare, rendendo impossibile l’invio rapido di grano lì. Questo è deplorevole”, ha proseguito il ministro degli Esteri russo, che ha inoltre attaccato Guterres per non aver preso in considerazione l’ipotesi di esportare via terra il grano ucraino attraverso la Bielorussia, “percorso meno costoso rispetto a passare per Polonia e Romania“.