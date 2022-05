Guerra Russia-Ucraina . Kiev blocca il gasdotto verso l’Europa. Draghi a Biden: “Putin non ci ha divisi”. Per l’ Intelligence Usa: “Sarà guerra lunga, Mosca vuole l’escalation”.

Il presidente USA Joe Biden ed il premier Mario Draghi si sono incontrati ieri sera nello Studio Ovale. La cosa probabilmente più importante emersa è che America e Italia sono di nuovo unite come mai era stato, negli anni dei governi populisti. «Putin pensava di dividerci con la guerra ma ha fallito», ha detto Draghi. Che poi ha chiesto di fare ogni sforzo comune per «fermare i massacro». È con questo auspicio, per ora lontano dal concretizzarsi, che si apre il giorno di guerra in Ucraina numero 77. Gli attacchi russi continuano soprattutto nell’Est e Sud del Paese.

La guerra si trova in una situazione di “stallo dinamico” : gli Ucraini hanno praticamente riconquistato la zona di Kharkhiv, e sono addirittura a trenta chilometri dal confine russo, e una decina di villaggi nel Donbas. I russi hanno preso Popasna ma si combatte aspramente nell’area, diventata il cuore della guerra. Anche Mariupol non si è ancora arresa. La Camera americana ha dato via libera a un pacchetto di altri 40 miliardi di aiuti.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 12.40 | Filorussi; non ci sono più civili in Azovstal

Non ci sono più civili nel territorio dell’acciaieria Azovstal a Mariupol, ha detto il capo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, parlando al canale televisivo Ropssiya-1. «Secondo le nostre informazioni, è confermato che non ci sono più civili lì. Di conseguenza, le unita’ ora hanno le mani libere» ha dichiarato Pushilin.

h. 12.38 | Ucraina, Lavrov all’Onu: “Ignorato il mancato rispetto degli accordi di Minsk, occasione persa per una soluzione”

“Il Segretariato delle Nazioni Unite ha perso l’occasione di raggiungere una soluzione politica della crisi ucraina, ignorando il mancato rispetto degli accordi di Minsk da parte di Kiev“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riporta l’Interfax. “Parlando di un ruolo più ampio di quello strettamente umanitario che le Nazioni Unite avrebbero potuto svolgere, con mio profondo rammarico, il Segretariato delle Nazioni Unite, compreso il segretario generale, hanno perso l’occasione di raggiungere una soluzione politica a causa dell’assoluta mancanza di reazione allo sfacciato sabotaggio della risoluzione 2022 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha approvato gli accordi di Minsk, da parte del regime di Kiev per i lunghi sette anni“, ha detto Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il ministro degli Esteri dell’Oman Sayyid Badr al-Busaidi.

h. 12.29 | Informativa di Draghi in Parlamento giovedì 19 maggio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi riferirà in Parlamento sulla crisi in Ucraina giovedì 19 maggio. Il premier, viene spiegato in base alle interlocuzioni in corso, svolgerà una informativa urgente alle 9 in Senato e, a seguire, alle 11,30 alla Camera. Trattandosi di una informativa e non di comunicazioni, al termine dell’intervento del premier non è previsto il voto sulle risoluzioni.

h. 12.14 | Mosca denuncia Kiev: nega cooperazione per sbloccare le navi cariche di cereali

L’Ucraina rifiuta la cooperazione che faciliterebbe la partenza delle navi cariche di grano e cereali attualmente bloccate nei porti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov citato dall’agenzia di stampa russa Interfax. E ha aggiunto che l’Ucraina ha piazzato delle mine nei porti dove si trovano le navi cariche di grano, impedendo di salpare. .

Lavrov ha affermato che non è colpa della Russia il blocco dell’esportazione di cibo dall’Ucraina e ha invece incolpato Kiev e l’Occidente per il problema della sicurezza alimentare. “Le nostre azioni non hanno in alcun modo influenzato e non possono influenzare i problemi” di sucrezza alimentare “che sono stati creati esclusivamente da divieti, sanzioni illegali imposte dai Paesi occidentali”, ha detto in conferenza stampa con il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Bin Hamad Al Busaidi. Le autorità di Kiev, ha aggiunto, non lasciano partire decine di navi con prodotti alimentari dai loro porti.

h. 12.10 | Lavrov: “Venderemo ad altri il gas e l’Occidente pagherà di più“

«La Russia ha a chi vendere le sue risorse energetiche e l’Occidente pagherà molto di più per il suo approvvigionamento», afferma il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov dall’Oman dove è in visita. E «la Russia non vuole affatto una guerra in Europa; è l’Occidente a dichiarare costantemente e con insistenza che la Russia deve essere sconfitta».

h. 12.08 | Prodi: “La Nato è l’ossessione di Putin. SI risolve con accordo Usa-Cina”

«La Nato è sempre stata l’ossessione di Putin, accompagnata da un ritorno emozionale non all’Unione Sovietica ma all’impero degli zar– afferma Romano Prodi-. L’ Unione Europea è indifesa, un po’ per le risorse e un po’ per le politiche scelte. Se durerà a lungo ci saranno difficoltà enormi. Non può che risolversi con un accordo tra Stati Uniti e Cina perché la Russia è junior partner nei confronti della Cina: basti pensare che la Cina cresce di una Russia all’anno».

h. 11.50 | Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la Camera degli Stati Uniti per aver approvato una legge sugli aiuti da 40 miliardi di dollari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi e gli “amici” del suo paese alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per aver approvato un disegno di legge che vedrebbe Washington fornire aiuti per un valore di 40 miliardi di dollari all’Ucraina nel mezzo dell’invasione russa in corso.

h. 11.45 | Il governatore di Kharkiv: “Trappole mortali lasciate dai russi nella regione liberata dai nostro soldati“

Le truppe russe hanno lasciato trappole mortali nella regione orientale di Kharkiv. La città è sotto i bombardamenti e nella regione sono in corso “feroci battaglie“. Lo ha scritto il governatore Oleg Synegubov su Telegram citato dalla Bbc. In precedenza funzionari di Kiev avevano spiegato che la controffensiva ucraina ha liberato alcune cittadine nei pressi della città chiave di Kharkiv.

Synegubov ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi o di “correre verso gli insediamenti liberati”, ma di fare attenzione perchè le truppe russe hanno lasciato “trappole mortali” nella regione. “Il nemico sta facendo di tutto per danneggiare il maggior numero possibile di civili ucraini”, ha aggiunto.

Soldati ucraini su un tank russo distrutto

h. 11.20 Zelensky: avanziamo a Kharkiv, 30 mila persone “deportate” in Russia. Dagli Usa 40 miliardi di dollari a Kiev

Avanzamenti delle forze ucraine nella regione orientale di Kharkiv, epicentro del conflitto a Nord-Est, sotto il parziale controllo delle forze armate russe, sono stati annunciati dal presidente Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato, pur invitando alla cautela, ha confermato nel corso del suo discorso alla nazione le informazioni riportate dallo stato maggiore delle forze armate ucraine, secondo cui l’esercito avrebbe “liberato” almeno sei cittadine della regione in una zona distante poche decine di chilometri dal confine russo. Fra chi ha lasciato l’Ucraina ci sono 1,2 milioni di persone che la Russia ha trasferito dalle auto-proclamate repubbliche filo russe di Donetsk e Lugansk, quasi 9mila nella sola giornata di ieri, stando ai dati forniti dal capo del centro di controllo della difesa nazionale di Mosca Mikhail Mizintsev e rilanciati dall’agenzia Tass.

Nell’ottica di Kiev queste persone vengono “deportate” in Russia, questo il termine impiegato dai media ucraini nel dare la notizia. Secondo il governatore dell’amministrazione ucraina del Donetsk, Pavel Kirilenko, almeno 30mila cittadini del porto di Mariupol, nel Sud-Est, teatro di un assedio che dura da oltre due mesi, sono stati appunto “deportati” in Russia.

Le dichiarazione delle autorità ucraine arrivano mentre la Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari a Kiev. Il sostengo finanziario, che deve passare per il vaglio del Senato, comprende anche un aumento da 5 a 11 miliardi del sostegno erogabile nell’ambito della presidential drawdown authority (Pda), una clausola che implica la possibilità che il presidente invii aiuti, anche militari, senza passare per l’approvazione del Congresso. Il disegno di legge include anche 900 milioni di dollari per sostenere l’assistenza ai rifugiati che lasciano il Paese, che secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite sono quasi 6 milioni. La situazione umanitaria nel Paese sarà al centro di una riunione convocata per domani dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, secondo quanto riferito all’agenzia russa Tass da una fonte diplomatica dell’organismo.

h. 11.10 | Autorità russe accusate di aver “rapito” l’attivista per i diritti umani della Crimea

L’attivista e infermiera della Crimea Iryna Danylovich – scrive la CNN – è scomparsa mentre tornava a casa dal lavoro nella penisola annessa alla Russia più di una settimana fa. Da allora non è stata più vista. Si ritiene che Danylovich sia stata detenuta dalle autorità russe, ma si sono rifiutate di dire se, dove o da chi è detenuta.

h. 11.00 | Usa, inviato armi a Kiev prima dell’invasione



L’amministrazione Biden ha inviato “assistenza letale” all’Ucraina prima dell’inizio della guerra. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby a Fox News. «Gli Stati Uniti hanno letteralmente guidato il mondo nel chiarire cosa abbiamo visto fare alla Russia dall’autunno in Ucraina termini di ammassamento di forze e delle loro intenzioni di invadere l’ Ucraina. E lo abbiamo detto forte e chiaro qui dal Pentagono e da tutta la città, così come dalle capitali internazionali di tutto il mondo e in particolare in Europa. All’epoca non ci credevano, ma ragione per tutti su ciò che la Russia stava per fare. E abbiamo anche lavorato duramente in vista di quell’invasione», ha detto Kirby, «l’amministrazione Biden ha inviato armi ben prima dell’invasione. Il primo miliardo di dollari che il presidente ha impegnato in Ucraina includeva un’assistenza letale. E questo è stato prima che Putin decidesse di invadere»

h. 10.45 | Ucraina, premier polacco “Putin più pericoloso di Hitler e Stalin”

Vladimir Putin è più pericoloso di Hitler o di Stalin , “ha a sua disposizione armi più letali” e può ricorrere ad Internet per diffondere la sua propaganda. A scriverlo, in un intervento per il ‘Daily Telegraph’, è il premier polacco Mateusz Morawiecki, sostenendo la necessità di spazzare via “la mostruosa ideologia” del leader russo e di “deputinizzare il mondo”. Per il capo del governo di Varsavia, “l’ideologia del Russkiy Mir, mondo russo, di Putin è l’equivalente del comunismo e del nazismo del 20mo secolo“. “È un’ideologia attraverso la quale la Russia giustifica diritti e privilegi inventati per il suo Paese”, che rappresenta una minaccia non solo per l’Ucraina ma per l’intera Europa e deve essere “sradicata completamente”. “Putin non è né Hitler né Stalin ma sfortunatamente è più pericoloso”, ha proseguito Morawiecki, mettendo in guardia contro il rischio, se non si riuscirà a fermarlo, che Putin “faccia marciare le forze russe verso l’Europa“.

h. 10.25 | Soldati ucraini bloccati nell’impianto chimico in Donbass

Una parte di alcune unità militari ucraine cacciate dall’esercito russo dalla città di Rubizhne, nel Donbass, sono bloccati all’interno dell’impianto chimico di Zarya. Lo riferisce l’agenzia russa Ria Novosti, riferendo le parole di Apta Alaudinov, assistente del presidente ceceno Ramzan Kadyrov.

“Per tutti questi giorni siamo stati impegnati a bloccare l’impianto di Zarya. Avevamo il compito di liberarlo dal fianco sinistro fino a Kudryashovka per non lasciare il nemico dietro di noi. Questo compito è già stato completato, le nostre forze e i nostri mezzi hanno praticamente bloccato lo stabilimento di Zarya“, ha detto Alaudinov.

h. 10.10 | Ucraina, a Luhansk colpito un istituto per bambini disabili

L’esercito russo ha sparato ieri contro un istituto per bambini con disabilità nella regione di Luhansk. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk Serhiy Gaidai, citato da Ukrinform. “I russi hanno aperto il fuoco su Gorsky. Hanno colpito la scuola speciale regionale, dove studiavano bambini con bisogni speciali. Un’istituzione con ristrutturazioni moderne e nuove attrezzature. Grazie ai russi“, ha affermato Gaidai. Sempre ieri, i soldati russi hanno bombardato 15 volte aree residenziali e infrastrutture della regione, il principale gasdotto di Severodonetsk è stato danneggiato, riporta Ukrinform.

La scuola di Lugansk colpita dai missili

h. 09.45 | Operatore ucraino interrompe flusso di gas russo a Sokhranivka. Prima volta dall’inizio della guerra

L’operatore della rete del gas naturale ucraino ha interrotto il trasporto di gas russo attraverso Sokhranivka. E’ la prima volta che la guerra ha un’impatto sulla fornitura di gas naturale. L’operatore ucraino ha detto che le spedizioni attraverso il suo hub di Novopskov, in un’area controllata dai separatisti sostenuti da Mosca, sarebbero state tagliate a causa dell’interferenza delle “forze di occupazione“. La mossa potrebbe costringere la Russia a spostare i flussi del suo gas attraverso il territorio controllato dall’Ucraina per raggiungere i suoi clienti in Europa.

Il colosso energetico statale russo Gazprom ha affermato di non poter reindirizzare il gas, sebbene i dati preliminari sul flusso mostrino quantità più elevate attraverso una seconda stazione nel territorio controllato dall’Ucraina. L’operatore del gasdotto ucraino ha affermato che l’hub di Novopskov, gestisce circa un terzo del gas russo che passa attraverso l’Ucraina verso l’Europa occidentale. Gazprom ha stimato la cifra a circa un quarto.

Gasdotto in Ucraina

h. 09.35 | Ucraina, il Giappone congela 140 asset della Russia: anche i beni del premier Mischustin

Come confermato in conferenza stampa dal capo segretario di Gabinetto e portavoce del Governo Hirokazu Matsuno, il Giappone ha deciso l’allargamento delle sanzioni imposte alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina, con il congelamento dei beni del primo ministro russo Mikhail Mishustin e di altre 140 persone. Nella lista figurano anche funzionari del Governo russo e dei gruppi filo-russi a Donetsk e Luhansk, e 71 organizzazioni e aziende attive nei settori informatico e navale. “Siamo estremamente colpiti nel vedere le devastazioni, la gravità della crisi umanitaria e la distruzione causata dall’aggressione russa dell’Ucraina. Per questo lavoreremo insieme ai parter del G7 per aumentare ulteriormente la pressione su Mosca”, ha dichiarato Matsuno in conferenza stampa.

h. 09.28 | Le mogli di due combattenti del Battaglione Azov da Papa Francesco

Al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, al momento del cosiddetto ‘baciamano’, papa Francesco incontrerà e saluterà stamane le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, l’unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nei cuniculi dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, opponendo l’ultima irriducibile resistenza in una città ormai già in mano dei russi. Le giovani mogli dei militari di Azov hanno scritto nei giorni scorsi al Pontefice e a sorpresa è arrivato loro ieri l’invito per l’odierno incontro in udienza. Sono quindi presenti sul sagrato vaticano in attesa del saluto del Papa. .

h. 09.15 | Mosca, in corso contatti Russia-Ucraina

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che i contatti tra Russia e Ucraina nella sfera dei colloqui procedono. “I contatti sui negoziati sono in corso”, ha detto a Radio Sputnik citata dall’agenzia russa Tass.

h. 09.00 | Ucraina, il sindaco di Mariupol lancia l’allarme: “Diecimila persone potrebbero ammalarsi e morire”

Entro la fine dell’anno a Mariupol potrebbero morire più di 10mila persone per malattie e a causa delle intollerabili condizioni igieniche. Lo rende noto il sindaco della città Vadym Boychenko, secondo cui “gli occupanti hanno trasformato Mariupol in un ghetto medievale. Senza medicine e cure mediche, senza il ripristino dell’approvvigionamento idrico e fognature adeguate, nella città scoppieranno epidemie che causeranno un aumento della mortalità”. E ancora: “Ora la città conta 150-170mila abitanti – prosegue il sindaco – La maggioranza della popolazione attuale è anziana e malata. Senza condizioni igieniche adeguate, la mortalità tra i gruppi vulnerabili aumenterà in modo esponenziale. Alcuni residenti di Mariupol dai villaggi vicini sono tornati in città perché non possono entrare nel territorio dell’Ucraina libera a causa di un rigido sistema di filtrazione. I russi continuano il genocidio iniziato il 24 febbraio. La nostra gente è in pericolo mortale. E’ necessaria una completa evacuazione della città“.

h. 08.30 | Il Portogallo indaga sul trasferimento di informazioni alla Russia

La polizia portoghese ha perquisito un centro di assistenza ed accoglienza con l’accusa di aver consegnato alla Russia i dati personali dei rifugiati ucraini. Lo riporta ‘European Truth’, secondo cui le forze dell’ordine portoghesi hanno sequestrato documenti in un centro per migranti di Settubal, la Unity Association of Eastern European Migrants, di cui è membro una coppia russa.

h. 08.02 | Kiev, russi puntano ad avanzare verso Sud

Nel 77mo giorno di guerra, l’esercito russo sta conducendo le ostilità più attive nelle direzioni di Slobozhansky e Donetsk, cercando di prendere piede nella direzione di Kryvyi Rih, in Ucraina meridionale: lo scrive lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev nel rapporto della mattina citato dall’Ukrainska Pravda. “Il nemico non interrompe le operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk, Lugansk e Kherson e mantenere il corridoio terrestre tra questi territori e la Crimea occupata. La più grande attività degli occupanti si osserva nelle direzioni di Slobozhansky e Donetsk“, afferma il documento. Secondo lo Stato maggiore, le unità russe stanno concentrando i loro sforzi per prevenire l’ulteriore avanzata delle truppe ucraine verso il confine e conducono attività di ricognizione a Nord e Nord-Est della città di Kharkiv.

h. 01.25 | Casa Bianca: impegno di Biden e Draghi per la pace

«Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e il premier Mario Draghi hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l’Ucraina e imponendo costi alla Russia»: lo si legge nella sintesi del colloquio diffuso dalla Casa Bianca, dove per la prima volta dopo tanto tempo il presidente americano usa la parola «pace», su cui ha insistito oggi il capo del governo italiano. «Di fronte alle sfide economiche globali create dalle azioni russe, hanno discusso misure volte a rafforzare la sicurezza alimentare e a rimodellare i mercati energetici globali».

h. 01.20 | Il Pentagono: dagi Usa armi all’Ucraina anche prima dell’invasione

Gli Stati Uniti hanno inviato armi all’Ucraina «molto prima dell’invasione» da parte della Russia. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, alla Fox news. «Gli Stati Uniti hanno detto a tutto il mondo quello che avevano visto fare alla Russia dallo scorso autunno: ammassare truppe al confine con l’intenzione di invadere l’Ucraina», ha detto il portavoce del ministero della Difesa. «Lo abbiamo detto forte e chiaro, da qui ma anche in giro per il mondo, soprattutto in Europa», ha aggiunto Kirby sottolineando che «non tutti ci hanno creduti. Ma avevamo ragione su ciò che la Russia stava per fare».