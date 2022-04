Guerra Russia-Ucraina. Biden accusa Putin di genocidio: “Vuole cancellare gli ucraini”

Quarantanovesimo giorno di guerra . Si arena il fronte della diplomazia, con il presidente russo Vladimir Putin che parla di «negozianti in un vicolo cieco», sostenendo che il massacro di Bucha è un «falso» e fa sapere «che ci prenderemo il Donbass». L’Ucraina resiste e parla di «offensiva finale già iniziata» proprio nel Donbass, mentre comunica la cattura dell’oligarca ucraino e filo russo Viktor Medvedchuk.

Il presidente Usa Joe Biden ieri riferendosi a Putin ha evocato per la prima volta la parola “genocidio” , mentre ha fatto sapere che gli Usa intendono annunciare, entro 48 ore, l’investimento di altri 750 milioni di dollari per assistenza militare all’Ucraina invasa dalle forze russe. Ieri c’è stato un lungo colloquio tra il presidente Usa e Boris Johnson sulla necessità di ulteriore sostegno economico e militare a Kiev. E Zelensky, intanto, teme un attacco con armi chimiche.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.08 | Russia, ogni giorno corridoi aperti a Kharkov-Mariupol

La Russia apre ogni giorno il proprio tratto di corridoi umanitari a Kharkov e Mariupol. A dirlo alla Tass è Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale russo. «Nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario – spiega Mizintsev – la parte russa continua il suo sforzo per fornire un aiuto alla popolazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché alla popolazione locale e agli stranieri nei territori liberati dell’Ucraina. Dalle 10:00 di ogni giorno – prosegue – la parte russa apre corridoi umanitari nelle aree di Kharkov e Mariupol». Ieri l’Ucraina ha informato noto di nove corridoi operativi a Zaporozhye e Donetsk, ma nessuno verso la Russia.

h. 01.50 | Zelensky ringrazia Biden per aver usato la parola “genocidio” riferita a Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per aver usato la parola ‘genocidio‘ nel descrivere l’invasione russa dell’Ucraina. «Parole vere di un vero leader», ha twittato Zelensky. «Chiamare le cose con il loro nome è essenziale per resistere al male. Siamo grati per l’assistenza degli Stati Uniti fornita finora e abbiamo urgente bisogno di armi più pesanti per prevenire ulteriori atrocità russe», ha aggiunto.

h. 01.45 | Zelensky, nuovo pacchetto sanzioni contro Russia includa petrolio

«Oggi, nel mio discorso al parlamento e al popolo lituano, e allo stesso tempo a tutte le nazioni europee, ho sottolineato che il sesto pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia deve includere il petrolio». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiedendo di smettere di «moltiplicare pacchetti di sanzioni insufficientemente forti». «Solo l’abbandono da parte dell’Europa delle risorse energetiche russe e la completa restrizione del sistema bancario russo possono essere un argomento per la leadership russa per cercare la pace», ha aggiunto.

h. 01.15 | Zelensky: impossibile indagine completa su sostanza usata a Mariupol

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha affermato che “non è ancora possibile” trarre conclusioni al 100% sul tipo di sostanza utilizzata a Mariupol. “Consideriamo con grande attenzione le segnalazioni di ieri sull’uso di una sostanza velenosa a Mariupol contro i difensori della città”, ha detto nel suo discorso alla nazione. “Non è ancora possibile trarre conclusioni al cento per cento su che tipo di sostanza fosse. Ovviamente è impossibile condurre un’indagine completa e un’analisi completa nella città assediata. Tuttavia – ha sottolineato – date le ripetute minacce dei propagandisti russi di usare armi chimiche contro i difensori di Mariupol e l’uso ripetuto da parte dell’esercito russo di munizioni al fosforo in Ucraina, ad esempio, il mondo deve rispondere ora. Rispondere preventivamente. Perché dopo l’uso delle armi di distruzione di massa, qualsiasi risposta non cambierà nulla. E sembrerà solo un’umiliazione per il mondo democratico“, ha aggiunto Zelensky.

h. 01.05 | Biden conferma accuse “genocidio” a Putin

Il presidente Joe Biden ha confermato la sua accusa alle forze di Vladimir Putin, che a suo dire stanno commettendo un genocidio in Ucraina. «Sì, l’ho chiamato genocidio», ha detto Biden ai giornalisti quando gli è stato chiesto delle sue precedenti affermazioni. «E’ diventato sempre più chiaro», «le prove stanno aumentando, è diverso dalla scorsa settimana».

h. 00.45 | La Francia congela beni russi per un valore di oltre 25 miliardi di dollari: lo ha reso noto il ministero delle Finanze francese

Il ministero delle Finanze francese ha pubblicato un elenco dettagliato delle attività russe per un valore di 23,7 miliardi di euro – o 25,6 miliardi di dollari di dollari – che ha congelato da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio. I beni appartenenti alla Banca centrale russa, che secondo il ministero valgono 22,8 miliardi di euro, costituiscono la maggior parte dei beni congelati. L’elenco delle attività comprende anche 33 proprietà immobiliari con un valore di acquisto combinato di 573,6 milioni di euro, tra cui alcuni indirizzi ad Antibes, Saint-Jean-Cap-Ferrat e Saint-Tropez sulla Costa Azzurra, e 178 miliardi di euro in sono stati inoltre elencati asset bancari congelati, tre yacht per un valore di oltre 125 miliardi di euro, sei elicotteri per un valore di oltre 60 milioni di euro e tre opere d’arte per un valore di 7 milioni di euro.

h. 00.38 | Ucraina: deputata Usa a Blinken, ripristinare presenza diplomatici a Kiev

Victoria Spartaz, il primo membro del Congresso Usa nato in Ucraina, ha esortato il Dipartimento di Stato a rimandare alcuni diplomatici in Ucraina. Spartaz ha inviato una lettera al Segretario di Stato americano Antony Blinken spiegando che gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ridistribuire diplomatici statunitensi a Leopoli nell’Ucraina occidentale per fornire un migliore coordinamento con l’Ucraina. La deputata ha sottolineato le azioni dell’Unione Europea, che ha restituito il suo corpo diplomatico a Kiev. «In qualità di maggiore fornitore di assistenza militare e umanitaria all’Ucraina, è tempo che gli Stati Uniti seguano l’esempio dei nostri alleati europei», ha scritto Spartaz. Gli Stati Uniti e altri paesi hanno ritirato i loro diplomatici ed evacuato le ambasciate e i consolati da Kiev nei giorni precedenti l’invasione russa, spostandoli nella città occidentale di Leopoli. I funzionari sono poi stati trasferiti in Polonia.

h. 00.25 – L’esercito ucraino riferisce di una battaglia di 5 ore nella regione centrale di Zaporizhzhia mentre le forze cercano di liberare l’area

L’esercito ucraino ha riferito martedì di pesanti combattimenti nella regione centrale di Zaporizhzhia. L’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha affermato che una battaglia di cinque ore ha avuto luogo nel distretto di Polohy mentre le forze ucraine cercavano di liberare l’area. Dopo che unità della brigata di difesa territoriale della regione hanno occupato parte del distretto, i rinforzi russi li hanno costretti a ritirarsi, secondo il colonnello Ivan Arefyev, portavoce dell’amministrazione militare. Polohy si trova a nord-est della città di Melitopol occupata dalla Russia, dove Arefyev ha affermato che le truppe russe hanno continuato a «usare metodi terroristici per intimidire la popolazione locale e convincerla a stare dalla loro parte».

h. 00.22 | Zelensky propone scambio alla Russia: “Medvedchuck per prigionieri ucraini”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver annunciato l’arresto dell’oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina, ha proposto alla Russia il suo rilascio in cambio di soldati ucraini catturati dalle forze russe. “Propongo alla Federazione Russa di scambiare quest’uomo” con uomini e donne ucraini prigionieri, ha detto Zelensky in un messaggio su Telegram.

l’ oligarca Viktor Medvedchuk, il più stretto alleato di Putin in Ucraina

h. 00.20 | Biden pronto a dare altri 750 milioni di dollari in armi a Kiev

Gli Usa intendono annunciare entro 48 ore altri 750 milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina invasa dalle forze russe. Lo riferisce la Reuters in esclusiva, citando due fonti dell’amministrazione americana, secondo le quali il presidente Joe Biden usera’ i suoi poteri per trasferire equipaggiamenti senza passare per l’approvazione del Congresso. Tra gli aiuti è molto probabile che ci siano anche sistemi di artiglieria, compresi obici. Nessun commento finora dalla Casa Bianca che l’altra settimana aveva sottolineato come dall’inizio dell’invasione russa abbia fornito all’Ucraina assistenza per 1,7 miliardi di dollari.

h. 00.17 | CNN, L’OPCW (vigilanza internazionale sulle armi chimiche) “preoccupata” per le notizie non confermate sull’uso di armi chimiche a Mariupol

L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha dichiarato di essere «preoccupata per il recente rapporto non confermato sull’uso di armi chimiche» nella città ucraina assediata di Mariupol emersa lunedì. «Tutti i 193 Stati membri dell’OPCW, comprese la Federazione Russa e l’Ucraina, sono parti della Convenzione sulle armi chimiche» ha affermato l’OPCW in una nota. «In tal modo, si sono solennemente e volontariamente impegnati a non sviluppare, produrre, acquisire, accumulare, trasferire o utilizzare armi chimiche».